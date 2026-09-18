/‘మిస్సింగ్ మేఘన’ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేసిందా..

Missing Meghana: ‘మిస్సింగ్ మేఘన’ టైటిల్తోనే ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో మేకర్స్ చెప్పారు. ఇప్పటకే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
మేఘన (అమ్ము అభిరామి) సొంతంగా ఓ బేకరిని రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఓ రోజు రాత్రి ఇంటి రాకపోవడంతో ఆమె తండ్రి శ్రీనివాస రావు (గోపరాజు రమణ) పోలీసులకు కంప్టైంట్ చేస్తారు. అయినా వారు పట్టించుకోకపోవడంతో మేఘనకు కాబోయే భర్త ఏసీపీ అర్జున్ (కౌశిక్) చెబుతాడు. దీంతో అతను రంగంలోకి దిగి మేఘన మిస్సింగ్ను చేధించే పనిలో పడతాడు. ఈ క్రమంలో పలువురు విచారస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో మేఘనను చివరగా ఓ బైక్ రైడర్ కార్తీక్ (రామ్ కార్తీక్) డ్రాప్ చేశాడని తెలుసుకొని అతన్ని పిలిచి విచారస్తారు. అతను మేఘన ఎవరో తనకు తెలియదని చెబుతాడు. మరోవైపు తన ఆద్య (వైదిక సెంజాలియా)తో తన విఫల ప్రేమగాథను చెబుతాడు.
మరోవైపు మేఘన కాల్ లిస్ట్ చూస్తే అందులో కార్తీక్తో ఎక్కువ సమయం మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో మరికొందరిని విచారిస్తే కార్తీక్ .. మేఘన బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చెబుతారు. అసలు కార్తీక్ - మేఘనకు ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటి..? అతను మేఘన ఎందుకు తెలియదన్నాడు. ఆద్యతో అతని బ్రేకప్ స్టోరీ ఏమిటి..? అసలు మిస్ అయిన మేఘన దొరుకుతుందా..? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ‘మిస్సింగ్ మేఘన’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు వాచస్పతి ఈ సినిమాను సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా చెప్పే ప్రయత్నం మెచ్చుకోదగిందే. మిస్సింగ్ అయిన మేఘనతో స్టార్ట్ చేసిన ఆ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్తో కథలో లీనమయ్యేలా చేశాడు. నెక్ట్స్ సీన్లో ఏం జరగుతుంది. ముఖ్యంగా మేఘన మిస్సింగ్లో పలువురును విచారిస్తున్న క్రమంలో కొన్ని నిజాలు తెలియడం.. చివరగా బైక్ రైడర్ అయినా కార్తీక్ మేఘనను డ్రాప్ చేస్తాడు. అయితే అతను తన బ్రేకప్ స్టోరీ చెబుతాడు. ఆ తర్వాత విచారణలో కార్తీక్తో మేఘన రోజు మాట్లాడుకోవడం.. వాళ్లిద్దరు లవర్స్ అని చెప్పే సీన్తో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్తో సెకండాఫ్పై ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేయడం సక్సెస్ అయ్యాడు.
ఇక ఫ్లాష్ బ్యాక్లో హీరోయిన్ అతని తండ్రి మధ్య ఆప్యాయత, అనురాగాలతో సెంటిమెంట్ పండించే ప్రయత్నం చేయడం కదిలిస్తుంది. అయితే మిస్సింగ్ కేసులో డ్రగ్స్, హత్య నేపథ్యంలో సాగి చివరకు ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠ రేకిత్తించడంలో తడబడ్డాడు. విలన్ ఎవరేది ప్రేక్షకులకు తెలిసిపోతుంది. మరోవైపు కార్తీక్, తన బ్రేకప్ స్టోరీ కట్టె కొట్టే తెచ్చే టైపు కాకుండా సాగదీయడం బోరింగ్ కొడుతుంది. సెకండాఫ్లో పోలీసులు విలన్ను ఎలా పట్టుకున్నారనే సీన్స్ దాదాపు అన్ని సినిమాల్లో చూసిందే. కార్తీక్, మేఘన పరిచయం ఆ తర్వాత సాగే సీన్స్ రొటీన్గా ఉన్నాయి.
సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నైట్ విజువల్స్ నాచురల్గా ఉన్నాయి. అక్కడక్కడా ఏదో హడావుడిగా సినిమాను రిలీజ్ చేసినట్టు కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సాంగ్స్, ఆర్ఆర్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద పెట్టాల్సింది. ఎడిటర్ ఇందులో 15 నిమిషాలు తీసేస్తే మరింత ఎఫెక్టివ్గా ఉండేది. దర్శకుడు ఫస్ట్ హాఫపై పెట్టిన శ్రద్దా.. సెకండాఫ్ ఇంకాస్త ఫోకస్ పెట్టాల్సింది. ఓవరాల్గా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
మిస్సింగ్ మేఘనగా టైటిల్ రోల్కు న్యాయం చేసింది అమ్ము అభిరామి. ఏసీపీ పాత్రలో కౌశిక్ క్యారెక్టర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. రామ్ కార్తీక్ ..లవ్ బ్రేకప్తో పలు సన్నివేశాల్లో పక్కంటి కుర్రాడి తరహాలో కనిపించాడు. అంకిత్ కొయ్య తన క్యారెక్టర్లో లీనమయ్యాడు. గోపరాజు రమణకు ఇలాంటి పాత్రలు కొట్టిన పిండి. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘మిస్సింగ్ మేఘన’.. మెప్పించే క్రైమ్, సస్పెన్స్ డ్రామా..
రేటింగ్: 2.75/5
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