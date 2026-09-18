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‘మిస్సింగ్ మేఘన’ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేసిందా..

Missing Meghana Review: రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘పిఠాపురములో అలా మొదలైంది’. ఫస్ట్ కాపి మూవీస్, కేడి&కో బ్యానర్ పై పంచుమర్తి నరేష్ బాబు నిర్మాతగా వాచస్పతి దర్శకత్వం వహించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా.. మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:27 AM IST
‘మిస్సింగ్ మేఘన’ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేసిందా..
Image Credit: Missing Meghana (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘మిస్సింగ్ మేఘన’ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేసిందా..
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