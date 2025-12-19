Missterious Movie Review:‘మిస్టీరియస్’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

ఈ మధ్య కాలంలో పాజిటివ్ వైబ్ వచ్చిన చిన్న చిత్రాల్లో ‘మిస్టీరియస్’ఒకటి. సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ స్టోరీతో ఈ సినిమా ఎంగేజ్ చేయబోతుందని టీజర్, ట్రైలర్ తో చూస్తే అర్ధమైంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు బ్రహ్మానందం రావడంతో ఈ సినిమాపై ఆడియన్స్లో అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. అలాంటి మూవీ ఈ రోజు ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. మరి ఈ మూవీ ఎలా ఉందో ఈ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
కొండపూర్ SI రాంఖీ / రామ్ కుమార్ (అబిద్ భూషణ్) తప్పిపోతాడు. ఆ మిస్సింగ్ కేసును ఛేదించడానికి ACP ఆనంద్ సాయి (బలరాజ్ వాడి) రంగంలోకి దిగుతాడు. ఈ క్రమంలో ఆర్కిటెక్చర్ విరాట్ (రోహిత్ సాహ్ని) అతని భార్య శిల్ప (మేఘన రాజ్పుత్) ను విచారించాల్సి వస్తుంది. రాంఖీ మిస్సింగ్ కేసుకు విరాట్ - శిల్ప లకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి..? విరాట్ కొన్న విల్లాకు రాంఖీ ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ కథలోకి మిస్సిరా (రియా కపూర్) ఎందుకు వచ్చింది? అసలు SI రాంఖీని ఎవరు చంపారు? దాని వెనక ఉన్న మతలబు ఏమిటనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
సినిమా చూస్తున్నంత సేపు… మనం రెగ్యులర్ జీవితంలో వచ్చే కొన్ని ముక్కోణపు కథలు మనకు యాదికి వస్తాయి. అలాంటి కథకే కొన్ని ట్విస్ట్లు సినిమా ఆసాంతం సస్పెస్స్, థ్రిల్లర్..అలాగే హర్రర్ టచ్ ఇచ్చి ప్రేక్షకులకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని డైరెక్టర్ ఈ స్టోరీ రాసుకున్నట్టు అర్థమైపోతుంది. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కాబట్టి.. డైరెక్టర్ పాత్రల పరిచయం విషయంలో ఎలాంటి ఆలస్యం చేయకుండా… డైరెక్టర్ మెయిక కథలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇటు స్టోరీ రన్ చేస్తూనే.. పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ.. వెను వెంటనే ట్విస్ట్లు వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. మూవీని చూసే ఆడియన్కు అసలు హంతకుడు ఎవరూ అనే క్వశ్చన్ మార్క్ క్లైమాక్స్ వరకు అలాగే ఉంటుంది. అలా ప్రేక్షకులకు స్టోరీని కనెక్ట్ చేయడంలో దర్శకుడు కొంత వరకు విజయం సాధించినట్టే.
విరామంలో కూడా ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చి.. కథను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకుళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇప్పటికే సినిమాలో వచ్చే ట్విస్ట్లు సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ను ఫీల్ అయ్యే ఆడియన్స్కు సెకండాఫ్లో ఉండే హర్రర్ ఎలిమెంట్స్ ఇంకాస్త ఇంటెన్స్ క్రియేట్ అయ్యాలా చేసింది. ఇక క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఓ బిగ్ ట్విస్ట్… మూవీని మలుపు తిప్పుతుంది. అప్పటి వరకు కిల్లర్ వీరే అని అనుకునే ప్రేక్షకులు ఒకింత షాక్ కు గురవుతారు.
సినిమాలో మూడు పాటలు సిట్యూవేషనల్ గా పెట్టాడు డైరెక్టర్. ఆ మూడు సాంగ్స్ కూడా సినిమాకి సరిగ్గా సెట్ అయ్యే టైంకి పెట్టడం ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ పాటలకు మ్యూజిక్ బాగా కుదిరింది. అయితే, కథ వరకు అంతా బానే ఉన్నా.. నటీనటుల విషయంలో డైరెక్టర్ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సినిమా లెవల్ మరో లెవల్లో ఉండేది. ఇప్పుడున్న నటీనటులు అంత తెలిసిన ఫేసులు కాకపోవడం ఓ మైనస్ అని చెప్పొచ్చు.
నటీనటుల విషయానికి వస్తే..
సినిమాలో దాదాపు అందరూ బాగా చేశారు. మెయిన్ లీడ్లో కనిపించిన రోహిత్ సాహ్ని, రియా కపూర్, మేఘన రాజ్పుత్, అబిద్ భూషణ్ అద్భుతంగా ఉంది. సీనియర్ పోలీస్గా కనిపించిన బలరాజ్ వాడి తన మార్క్ యాక్టింగ్ చూపించాడు. అలాగే జబర్దస్త్ ఫేం రాజమౌళికి మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది. మరో జబర్దస్త్ నటుడు గడ్డం నవీన్ చిన్న పాత్ర చేసినా.. తన పరిధిలో బానే చేశాడు.
బాటమ్ లైన్ - ‘మిస్టీరియస్’ ఈ వీక్ మిస్ చేయకుండా ఓ సారి చూడాల్సిన మూవీ.
రేటింగ్ : 2.5/5
