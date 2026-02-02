English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mr Work From Home: ‘మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్  హోమ్’ టైటిల్ తో సినిమా పై అంచనాలు.. భీమిలిలో సందడి..

Mr Work From Home: ‘మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్  హోమ్’ టైటిల్ తో సినిమా పై అంచనాలు.. భీమిలిలో సందడి..

Mr Work From Home: ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని చిత్రాలు టైటిల్ తోనే ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ‘మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్’ టైటిల్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని భీమిలిలో సందడి చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:30 PM IST

Mr Work From Home Bheemili Promotions: శనివారం భీమిలి తిమ్మాపురం లో విశాఖ ఫిల్మ్ నగర్ సెంటర్ లో మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రొమ్ హోమ్ సినిమా బృందం  ప్రీ రిలీజ్ వేడుక  గ్రాండ్ గా జరిగింది. సరికొత్త టైటిల్ తో ఈ సినిమా ను అరవింద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మధు డైరెక్ట్ చేశారు.  త్రిగున్ హీరోగా పాలయి రాధా కృష్ణ హీరోయిన్ గా నటించింది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు మధు మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా వ్యవసాయంలో  నూతన యంత్ర పరికరాలు వినియోగ ఆధారిత  నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. 

గ్రామీణ వ్యవసాయ కుటుంబం లో జన్మించిన ఒక యువకుడు, ఓ యువతితో  ప్రేమ.. ఆపై   పెళ్లి వ్యవహారం నేపథ్యంలో పూర్తి వినోదాత్మక సకుంటుంబ సపరివార సమేతంగా అందరు చూసేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. కుటుంబ నేపథ్యంలో కొన్ని సెంటిమెంట్స్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను కంట తడిపెట్టించే సీన్స్ ఉన్నాయన్నారు.  

హీరో   త్రిగున్ మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా   నేటి తరానికి కనువిప్పు కలిగేలా ఉందన్నారు. ఇప్పటి తరానికి ఈ తరహా సినిమా  చాలా అవసరం అని చెప్పుకొచ్చారు.  భావి తరాలకు ఈ సినిమా ఒక మెస్సేజ్  లా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఇక సినిమా నిర్మాత మాట్లాడుతూ ఈ చిత్రం ప్రజలు ప్రశంసలు అందుకునేలా రూపొందించమని చెప్పుకొచ్చారు.  దర్శకుడు మధు ఈ సినిమా బాగా వచ్చే లా  తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 13 న రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
 

