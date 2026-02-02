Mr Work From Home: ‘మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్  హోమ్’ టైటిల్ తో సినిమా పై అంచనాలు.. భీమిలిలో సందడి..

Mr Work From Home Bheemili Promotions: శనివారం భీమిలి తిమ్మాపురం లో విశాఖ ఫిల్మ్ నగర్ సెంటర్ లో మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రొమ్ హోమ్ సినిమా బృందం ప్రీ రిలీజ్ వేడుక గ్రాండ్ గా జరిగింది. సరికొత్త టైటిల్ తో ఈ సినిమా ను అరవింద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మధు డైరెక్ట్ చేశారు. త్రిగున్ హీరోగా పాలయి రాధా కృష్ణ హీరోయిన్ గా నటించింది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు మధు మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా వ్యవసాయంలో నూతన యంత్ర పరికరాలు వినియోగ ఆధారిత నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు.
గ్రామీణ వ్యవసాయ కుటుంబం లో జన్మించిన ఒక యువకుడు, ఓ యువతితో ప్రేమ.. ఆపై పెళ్లి వ్యవహారం నేపథ్యంలో పూర్తి వినోదాత్మక సకుంటుంబ సపరివార సమేతంగా అందరు చూసేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. కుటుంబ నేపథ్యంలో కొన్ని సెంటిమెంట్స్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను కంట తడిపెట్టించే సీన్స్ ఉన్నాయన్నారు.
హీరో త్రిగున్ మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా నేటి తరానికి కనువిప్పు కలిగేలా ఉందన్నారు. ఇప్పటి తరానికి ఈ తరహా సినిమా చాలా అవసరం అని చెప్పుకొచ్చారు. భావి తరాలకు ఈ సినిమా ఒక మెస్సేజ్ లా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఇక సినిమా నిర్మాత మాట్లాడుతూ ఈ చిత్రం ప్రజలు ప్రశంసలు అందుకునేలా రూపొందించమని చెప్పుకొచ్చారు. దర్శకుడు మధు ఈ సినిమా బాగా వచ్చే లా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 13 న రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
