MRP: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న MRP టీజర్.. నిర్మాత సాహు గారపాటి చేతులు మీదుగా విడుదల..

MRP Teaser:ఎంఆర్పీ టీజర్ తోనే సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ఎంఆర్పీ అంటే మనందరికీ ‘మాక్సిమమ్ రిటైల్ ప్రైస్’ గుర్తుకు వస్తుంది. తాజాగా విడుదలైన ఎంఆర్పీ టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాత సాహు గారపాటి చేతుల మీదుగా ఈ టీజర్ విడుదల చేసి సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. అంతేకాదు టీజర్ విడుదల చేసి మూవీ టీమ్ కు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు.
పాంచజన్య ఫీచర్స్ బ్యానర్పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఆహ్లాదభరితంగా ఉంది. ముగ్గురు యువకుల చుట్టూ తిరిగే కథ, వారి మధ్య ఉండే సరదా సంఘటనలు, స్టైలిష్ మేకింగ్ టీజర్కు మెయిన్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచాయి. ఎంఆర్పీ అనే టైటిలే క్యాచీగా ఉంది. శ్రవణ్ జేష్ఠ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తూ నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్ ఎంతో ఎనర్జిటిక్ గా ఉంది. తాజాగా టీజర్ విడుదల తర్వాత సినిమా పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఈ సినిమాకు అజయ్ అరసాడ సంగీతం బాగుంది. విజువల్స్ తో పాటు మేకింగ్ ఎంతో స్టైలిస్ కమ్ లావిష్ గా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నికల్ టీమ్ ను అభినందించాల్సిందే.
ఎంటర్టైంట్ తో పాటు కొత్తదనంతో రాబోతున్న ఎంఆర్పీ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు టీజర్ చూసిన వాళ్లు. ఈ చిత్రం లో నరేష్ అగస్త్య, రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, సుదర్శన్, డొనాల్ బిష్త్, వెన్నెల కిషోర్, హర్షవర్ధన్,గగన్ విహారి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధం అవుతుంది.
