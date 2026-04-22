MRP: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న MRP టీజర్.. నిర్మాత సాహు గారపాటి చేతులు మీదుగా విడుదల..

MRP: ఫేస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. పేరును బట్టి ఇది ఎలాంటి సినిమా అనేది ప్రేక్షకులు డిసైడ్ చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంఆర్పీ అనే టైటిల్ తోనే సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ ను నిర్మాత సాహు గారపాటి చేతులు మీదుగా విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 03:25 PM IST

7
MRP Teaser:ఎంఆర్పీ  టీజర్ తోనే సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ఎంఆర్పీ అంటే మనందరికీ ‘మాక్సిమమ్ రిటైల్ ప్రైస్’ గుర్తుకు వస్తుంది.  తాజాగా  విడుదలైన ఎంఆర్పీ  టీజర్  ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాత సాహు గారపాటి చేతుల మీదుగా ఈ టీజర్ విడుదల చేసి సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. అంతేకాదు టీజర్ విడుదల చేసి మూవీ టీమ్ కు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు. 

పాంచజన్య ఫీచర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్  పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఆహ్లాదభరితంగా ఉంది. ముగ్గురు యువకుల చుట్టూ తిరిగే కథ, వారి మధ్య ఉండే సరదా సంఘటనలు, స్టైలిష్ మేకింగ్ టీజర్‌కు  మెయిన్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచాయి. ఎంఆర్పీ అనే టైటిలే క్యాచీగా ఉంది.  శ్రవణ్ జేష్ఠ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తూ నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్ ఎంతో ఎనర్జిటిక్ గా ఉంది. తాజాగా టీజర్ విడుదల తర్వాత సినిమా పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఈ సినిమాకు అజయ్ అరసాడ  సంగీతం బాగుంది.  విజువల్స్‌ తో పాటు మేకింగ్ ఎంతో స్టైలిస్ కమ్ లావిష్ గా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నికల్ టీమ్ ను అభినందించాల్సిందే. 

ఎంటర్టైంట్ తో పాటు కొత్తదనంతో రాబోతున్న ఎంఆర్పీ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు టీజర్ చూసిన వాళ్లు. ఈ చిత్రం లో నరేష్ అగస్త్య, రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, సుదర్శన్, డొనాల్ బిష్త్, వెన్నెల కిషోర్, హర్షవర్ధన్,గగన్ విహారి  లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధం అవుతుంది. 

 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

MRP MovieMRPM₹PM₹P Movie TeaserM₹P Release Date

