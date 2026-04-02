English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
Nayan Sarika: టాలీవుడ్ లో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న నయన్ సారిక..

Nayan Sarika: టాలీవుడ్‌లో ప్రస్తుతం యాక్టింగ్ తో పాటు గ్లామర్ తో అలరిస్తున్న భామ నయన్ సారిక. ఈ శుక్రవారం ‘రాకాస’ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. తెలుగులో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న ఈ భామ ప్రస్తుతం టాప్ ట్రెండింగ్ లో  దూసుకుపోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 12:05 PM IST

Trending Photos

Nayan Sarika top Trending: తెలుగులో తన అందం, నటనతో పాటు టాలెంట్ ఉన్న నటీమణులు చాలా తక్కువ మందే ఉంటారు. అలాంటి భామల్లో నయన్ సారిక ఒకరు. ప్రస్తుతం తెలుగులో రైజింగ్ స్టార్ గా  దూసుకుపోతుంది. అందం, నటనా ప్రతిభ, సహజత్వంతో యూత్‌ను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ యంగ్ ఆర్టిస్ట్ వరుస సినిమాలతో హిట్ల మీద హిట్లు అందుకుంటోంది. నయన్ సారిక తెలుగులో  ‘గం గం గణేశా’తో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన ‘క’, ‘ఆయ్’  వంటి చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. ఈ సినిమాల్లో ఆమె ప్రదర్శించిన సహజ నటన, పల్లెటూరి అమ్మాయి లుక్, ఎమోషనల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ప్రేక్షకులను  కట్టిపడేసాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా ‘ఆయ్’లో ఆమె చేసిన నటనకు అందరు ఫిదా అయ్యారు. అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి సీనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా ఆమె యాక్టింగ్ ను ప్రత్యేకంగా  అభినందించడం గమనార్హం. 'క' సినిమాలో ఆమె పీక్స్ అని చెప్పాలి. రీసెంట్ గా  శ్రీవిష్ణు సరసన ‘విష్ణు విన్యాసం’లో నటించి ఓ మోస్తరు సక్సెస్ ను అందుకుంది. 

కేవలం నటన, అందంతో పాటు  మంచి కంటెంట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో నయన్ సారిక ముందు వరసలో ఉంది. అంతేకాదు ఈ శుక్రవారం ‘రాకాస’ మూవీలో మెప్పించబోతుంది. చిన్న సినిమాలతో మొదలుపెట్టి వరుస విజయాలు సాధిస్తోంది. 

తాజాగా  నిహారికా కొనిదెల ప్రొడక్షన్ లో సంగీత్ శోభన్ సరసన ‘రాకాసా’ అనే ఫాంటసీ కామెడీ సినిమా పై భారీ ఆశలే పెట్టుకుంది. హారర్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన ఈ ఎంటర్‌టైనర్ ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ట్రైలర్, టీజర్ విడుదలైన వెంటనే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఫాంటసీ, కామెడీ, హారర్ మిక్స్‌తో యువతను ఆకర్షించేలా తీసిన ఈ చిత్రంలో నయన్ సారిక కొత్త లుక్, ఎనర్జీటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో మెప్పించబోతుంది. ఈ సినిమా ఆమెకు మరో మైలురాయి అవుతుందని చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  అంతేకాదు ఇంత త్వరగా తెలుగు అమ్మాయిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నయన్ సారిక భవిష్యత్‌లో పెద్ద స్టార్ హీరోల సరసన నటించి మరింత పై స్థాయి వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి.  కేవలం గ్లామర్ మాత్రమే కాకుండా..  యాక్టింగ్ లో వేరియేషన్..కథల పట్ల ఆసక్తి, ఇవన్నీ ఆమెకు టాలీవుడ్ యువ హీరోయిన్లలో ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయనే చెప్పాలి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nayan SarikaNayan Sarika Latest moviesRakasa Movie ReviewRakasa ReviewNayan Sarika Heroine

Trending News