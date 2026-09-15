/తెలుగులో సరికొత్త ప్రేమ కథా చిత్రంగా ‘ప్రేమనే ఊరిలో’.. సెప్టెంబర్ 25న విడుదల..

Premane Oorilo Release Date: శ్రీరామ్, రమిక శివు, తపస్పిని పూనాచ,రంగాయణ రఘు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్ ఈ సినిమాపై పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ చేసిందనే చెప్పాలి. అంతేకాదు ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పాటలకు ఆడియన్స్ నుండి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నాయి. సెప్టెంబర్ 25న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్గా థియేటర్స్ లో రిలీజ్కు రెడీగా ఉంది. KGF, కాంతారా వంటి చిత్రాలకు డైలాగ్స్ అందించిన హనుమాన్ చౌదరి ఈ చిత్రానికి మాటలు రాశారు. ప్రముఖ గేయ రచయిత రాంబాబు గోసాల పాటలను రచించారు. సునద్ గౌతమ్ సంగీతం అందిస్తుండగా, రాజ్కాంత్ ఎస్.కె సినిమాటోగ్రఫీ, హర్షిత్ ప్రభు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
కథ, ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, బలమైన పాత్రలు, అందమైన పల్లె నేపథ్యంతో పాటు సురేష్ కొండేటి నిర్మాణ పర్యవేక్షణలో ఉన్న ప్రత్యేక గుర్తింపు తో ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ మరో మంచి చిత్రంగా నిలుస్తుందనే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సెప్టెంబర్ 25న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు ఈ సినిమా రెడీగా ఉంది.
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