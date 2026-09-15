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తెలుగులో సరికొత్త ప్రేమ కథా చిత్రంగా ‘ప్రేమనే ఊరిలో’.. సెప్టెంబర్ 25న విడుదల..

Premane Oorilo: అంతా కొత్తవాళ్లతో తెలుగు తెరపై సరికొత్త కథాంశంతో  తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ప్రేమనే ఊరిలో’. మహారత్న ప్రొడక్షన్స్, ఎస్‌కే పిక్చర్స్, వనిల్లా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై చందు శ్రీనివాస్, సురేష్ కొండేటి, మమత దేవేంద్ర ఎం సంయుక్తంగా నిర్మించిన మూవీ ‘ప్రేమనే ఊరిలో’. మనోజ్ కుమార్ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, డైరెక్టర్ చేశారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని విడుదలకు రెడీగా ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:05 PM IST
తెలుగులో సరికొత్త ప్రేమ కథా చిత్రంగా ‘ప్రేమనే ఊరిలో’.. సెప్టెంబర్ 25న విడుదల..
Image Credit: Premane Oorilo (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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