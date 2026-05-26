/Balaka: వెండితెరపై మరో వారసుడు.. నివేదా థామస్ తమ్ముడు నిఖిల్ థామస్ త్వరలో తెరంగేట్రం..

Nivetha Thomas brother as hero: నివేదా థామస్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. టాలెంటెటడ్ హీరోయిన్గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈమె తమ్ముడు నిఖిల్ థామస్ ‘బాలక’ మూవీతో తెలుగు తెరకు హీరోగా పరిచయం కాబోతున్నాడు. మంత్ర మూవీ మేకర్స్ , ఫాల్కన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా, మహి - రాజ్ ద్వీయ డైరెక్షన్అలో బెంగళూరు మహానగరంలో బాలక చిత్రం తెరకెక్కుతుంది.
రీసెంట్గా ఈ సినిమా మొదటి షెడ్యూల్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ను హీరో ప్రియదర్షి విడుదల చేశారు. తెలుగు నేపథ్యం ఉన్న పోరడు బెంగళూరులో ఎదుర్కొనే కష్టాల నేపథ్యంతో ఎంటో ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ చిత్రం వరంగల్, హనుమకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ జరుపుకోవడం విశేషం.
నివేదా థామస్ వారి తమ్ముడు నిఖిల్ థామస్ యాక్ట్ చేస్తోన్న ఈ మూవీకి మల్లూ నాయక్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు. విశ్వదీప్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు , హర్షిత్ కొటా ఎడిటర్ గా చేస్తున్నారు. C.H.V శర్మ, MSN మూర్తి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
నివేదా థామస్ విషయానికొస్తే.. బాలనటిగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా తెరంగేట్రం చేసింది. మలయాలంలో ‘మధ్యవేనల్’ సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత వరుసగా మలయాళం, తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తెలుగులో నాని హీరోగా నటించిన ‘జెంటిల్మెన్’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత తెలుగులో ఎన్టీఆర్ సరసన జై లవకుశతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘వకీల్ సాబ్’లో ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. అటు బ్రోచేవారేవరురా,118, V, 35 చిన్న కథ కాదు సినిమాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం సినిమాల పరంగా ఆచితూచి అడుగులు వేస్తుంది. ఇక నివేదా తమ్ముడు అక్క బాటలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటా లేదా అనేది చూడాలి.
