Nilakanta Review:‘నీలకంఠ’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా యాశ్న ముత్తులూరి, నేహా పఠాన్ కథానాయికలుగా నటించిన చిత్రం ‘నీలకంఠ’. స్నేహా ఉల్లాల్ స్పెషల్ సాంగ్ చేసిన ఈ సినిమాను రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వం వహించారు. సీనియర్ నటులు రాంకీ,బబ్లూ పృథ్వీ,శుభలేఖ సుధాకర్,చిత్రం శీను,సత్య ప్రకాష్,అకాండ శివ,భరత్ రెడ్డి,తదితరులు యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని L S ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు,దివి వేణుగోపాల్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో మూవీ సమీక్షలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
నీలకంఠ చిత్రం కథ విషయానికొస్తే.. దీన్ని పీరియాడిక్ గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. సరస్వతిపురం కట్టుబాట్లకు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చే గ్రామం. ఆ ఊరిలో తప్పు చేస్తే శిక్షని ఆ గ్రామ పెద్ద పెదరాయుడు తరహాలో శిక్షలు విధిస్తుంటాడు. అవి మన చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. అదే గ్రామంలో టైలర్ వృత్తి చేసుకొనే నాగ భూషణం కుమారుడు నీలకంఠ బాగా చదువుకుంటూ ఉంటాడు. అతను పదో తరగతి చదివేటప్పుడు ఒక తప్పు చేస్తే 15 యేళ్లు ఆ ఊరు నుంచి బయటికి పోకుండా ఉండాలని శిక్ష విధిస్తారు. అంతేకాదు నీలకంఠ ఇకపై చదువుకోవడానికి వీలులేదని తీర్పునిస్తారు. నీలకంఠ 10th క్లాస్ లో సీత అనే అమ్మాయిని ఇష్టపడతాడు. తను ఆ వూరు సర్పంచ్ కుమార్తె. సీత కూడా పై పై చదువుల కోసం వేరే ఊరుకు వెళుతుంది. నీలకంఠ తన చిన్న తనంలోనే వాళ్ళ అమ్మకం ఓ మాటిస్తాడు. బాగా చదువుకొని ఊరుకి పేరు తీసుకొస్తా అని అంటాడు కానీ తన మాట నిలబెట్టుకోలేక పోతున్న అని మనసులో చాలా మధనపడిపోతుంటాడు. ఇక అదే గ్రామంలో కబడ్డీ ఆటకి ఒకప్రత్యకమైన స్థానం ఉంది...చదువుకి దూరం అయినా నీలకంఠ కబడ్డీ ఆట ఆడటం మొదలుపెడతాడు. ఆ వూరు లో జరిగిన కబడ్డీ అన్ని పోటీల్లో గెలుస్తాడు కానీ వూరు దాటడం అవకాశం లేని నీలకంఠ మండల స్థాయి కబడ్డీ ఆటలో పాల్గనలేకపోతాడు. నీలకంఠ లేని సరస్వతి గ్రామ కబడ్డీ టీమ్ ఎప్పుడు మండల స్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో ఓడిపోతూనే ఉంటుంది. 15 సంవత్సరాలు తరువాత సీత వూరు తిరిగి రావడం మళ్ళి ఇద్దరు కలుస్తారు. అది చూసిన సర్పంచ్ సీత కి పెళ్లి చేయాలి అనుకుంటాడు. ,దానికి నీలకంఠ అడ్డుపడి సీత వాళ్ళ నాన్న ఏది అయితే స్థాయి అనుకుంటున్నాడో ఆ సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసి సీత ని పెళ్లి చేసుకుంటా అని సవాల్ విసురుతాడు. నీలకంఠను దొంగగా చూసే జనం అతన్ని ఆ ఊరి సర్పంచ్ గా గెలిపిస్తారా..? ఇంకా నీలకంఠ సరస్వతీ గ్రామాన్ని మండల స్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో గెలిపించాడా..? అలా తన ప్రేమతో పాటు ఊరి పరువను ఎలా నిలబెట్టడాన్నద ‘నీలకంఠ’ మూవీ స్టోరీ.
కథనం, విశ్లేషణ..
‘రంగస్థలం’ నుంచి తెలుగులో 80,90ల నాటి కాలాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ పలు కథలు తెరకెక్కాయి. ఈ కోవలో వచ్చిన మరో చిత్రమే ‘నీలకంఠ’. ఆ నీలకంఠుడు ఎలా అయితే ప్రజల కోసం విషాన్ని మింగి లోకాన్ని ఉద్దరించాడో.. అలా ఊరి ప్రజల కోసం అలాంటి విషాన్ని దిగమింగిన ఓ కుర్రాడి కథగా ఈ చిత్ర దర్శకుడు అల్లుకున్న స్టోరీ ఎంగేజ్ చేసేలా చెప్పడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ సినిమా మెయిన్ కోర్ పాయింట్ చాలా కొత్తగా వుంది. ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని సినిమాల్లో తప్పు చేస్తే ఊరి పెద్ద ఆ గ్రామం నుంచి వెలివేయడం చూసాం కానీ ఈ కధలో వూరు నుంచి బయటికి పోకుండా ఆ తప్పు చేసిన వాడికి ఇష్టమైంది దూరం చేయడం అన్న పాయింట్ కొత్తగా ఉంది. కధ స్టార్ట్ అయినా పది నిమిషంలోనే మనకు అది అర్ధమవుతుంది.ఊరులో వుండే జనం ఎంత ప్రేమగా ఉంటారో అంతే కఠినంగా వుంటారనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ఈ కథ నాన్ లినియర్ స్క్రీన్ ప్లే తో మొదలు అవుతుంది.దాని వాళ్ళ నెక్ట్ ఎం జరుగుతుంది అని క్యూరియాసిటీ చూస్తున్నఅంతా సేపు ఆడియన్స్ కలుగజేయడంలో డైరెక్టర్ సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ మూవీ లో ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా చాల పకడ్బందీగా తెరకెక్కించారు. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా హీరో ఎమోషనల్ జర్నీ ,తన లవ్ ఎపిసోడ్, మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ ఇంటర్వెల్ లో ఒక సస్పెన్సుతో ఎండ్ చేయడం బాగుంది.సెకండ్ హాఫ్ అంతా కబడ్డీ ఎపిపోడ్ తో పాటు ఊరి పెద్దతో సర్పంచ్ గా పోటీ చేయడం వంటివి సీన్స్.. తిరిగి గ్రామం పరువును నిలబెట్టడంతో పాటు తన ప్రేమను దక్కించుకునే క్రమంలో జరిగే ఎమోషన్ బాగా పండించడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు.
సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఆనాటి కాలాన్ని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కళ్లముందుకు దించాడు. ఈ సినిమాని రచన, దర్శకత్వం వహించిన రాకేష్ మాధవన్ తాను చెప్పాలి అనుకున్న పాయింట్ ని ప్రేక్షకులకు అరటి పండు వలిచినట్టుగా చెప్పడం లో విజయం సాధించాడు. ఈ సినిమా లో డైలాగ్స్ ఇంప్రెసివ్ గా ఉన్నాయి. కొత్త దర్శకుడు ఇంత పెద్ద పాడింగ్ ఆర్టిస్టుని డీల్ చేసిన విదానం బాగుంది.ఈ సినిమాలో ఇంకా విజువల్స్ ఎడిటింగ్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద వహించాల్సి ఉంటుంది. మార్క్ ప్రశాంత్ మ్యూజిక్ బాగుంది. కంపోజ్ చేసిన పాటలు వింటేజ్ లుక్ తో బాగున్నాయి. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాగున్నాయి. ఫైట్స్ రవి బాగా కంపోస్ చేసారు.కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ర్లపల్లి శ్రీనివాసులు,దివి వేణుగోపాల్ ఒక కమర్షల్ మూవీ తీయడం లో ఎక్కడా వెనకాడటం లేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరోగా నటించిన మాస్టర్ మహేంద్రన్ చాలా సెటిల్డ్ గా నటన కనబరిచాడు. అతని స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ బాగుంది తన క్యారెక్టర్ తో ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేలా ప్రతి సీన్ లో ఎంతో ఎఫర్ట్ పెట్టి చేశాడు. యాక్షన్ ఏపిసోడ్స్ లో ఎక్సపీరియన్స్ ఉన్న నటుడిలాగా మంచి నటన కనబరిచాడు. యాశ్న ముత్తులూరి సీత పాత్ర లో చాలా నాచులర్ గా నటించింది. స్నేహ ఉల్లాల్ డాన్స్ చాల గ్రేస్ తో మెప్పించింది. రాంకీ , పృథ్వీల నటన బాగుంది. సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరు చాల సహజంగా నటించారు. అంతేకాదు సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఆయా పాత్రలకు కనెక్ట్ అయిపోతాం.
పంచ్ లైన్.. ‘నీలకంఠ’.. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ విత్ స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ మూవీ..
రేటింగ్: 2.75/5
