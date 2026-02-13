Nilave Movie Review: ‘నిలవే’ మూవీ రివ్యూ.. న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ఎంగేజ్ చేసిందా..!

సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ జోడిగా యాక్ట చేసిన చిత్రం ‘నిలవే’. ఈ చిత్రానికి సౌమిత్ రావు, సాయి వెన్నం కలిసి డైరెక్ట్ చేశారు. POV ఆర్ట్స్ వ్యూ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై తాహెర్ సినీ టెక్ సౌజన్యంతో సాయి వెన్నం, గిరిధర్ రావు పోలాటి ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరి ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ ను మెప్పు పొందిందా..లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
అర్జున్(సౌమిత్ రావు) ఓ అనాథ. దీంతో ఓ మంచి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని తన కంటూ ఓ ఫ్యామిలీ ఉండాలనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో స్నేహితుడు(వైవా హర్ష) ఇంట్లో ఉంటూ ఓ యాడ్ కంపెనీలో అసిస్టెంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా వర్క్ చేస్తుంటాడు. అతని చేసే పనికి ఓ లేడీ అసిస్టెంట్ ఉంటే బాగుండేది అనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతని లైఫ్ లోకి ఎలాంటి అమ్మాయి రాదు. దీంతో మానసిక వ్యథకు లోనై ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటాడు. ఫ్లాట్లో ఊరి వేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న టైమ్ లో.. ఎదురుగా ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో నుంచి ఒక అమ్మాయి అతిధి(శ్రేయాసి సేన్) కనిపించడంతో సూసైడ్ ను ఆపేస్తాడు. అంతేకాదు ఆమెను ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లోనే ప్రేమిస్తాడు.ఈ క్రమంలో ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతిథి కూడా అర్జున్తో శారీరకంగా దగ్గరవుతుంది. కానీ అతని లవ్ ను యాక్సెప్ట్ చేయదు. అతనితో ఫిజికల్ గా దగ్గరైనా.. అతన్ని దూరం పెట్టడానికి గల కారణం ఏమిటి..? అతిథి ప్లాష్బ్యాక్ లో ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి. ? దీంతో ఆమె జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి. పెళ్లి, పిల్లలతో ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకున్న అర్జున్ కల తీరిందా..? అతిథి తన జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత అర్జున్లో ఎలాంటి మార్పులొచ్చాయి. చివరకు అర్జున్, అతిథిలు ఒక్కటయ్యారా లేదా? అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగు సహా ఇతర ఇండస్ట్రీల్లో ఇద్దరు దర్శకులు ఓ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ సినిమాకు ఓ దర్శకుడు హీరో కావడం విశేషం. దీంతో తనను తాను ఎలా తెరపై ప్రెజెంట్ చేసుకోవచ్చనే అవగాహనతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. సినిమాను హీరో ఆత్మహత్య చేసుకునే సన్నివేశం నుంచి ప్రారంభించి.. ఆ తర్వాత అతని లైఫ్ స్టైల్. అతని జీవితంలో ఓ అమ్మాయి రావడం.. అతన్ని ఇష్టపడి దగ్గరవడం అన్ని బాగానే ఉన్నా.. పెళ్లి అంటే మాత్రం నో చెబుతుంది. తోడు కోసం వెతికే క్రమంలో పలు ఎదురు దెబ్బలు తింటాడు. ఆమె నో చెప్పడానికి గల రీజన్స్ మనసుకు హత్తుకునేలా ఉన్నా..అంత కన్విన్సింగ్ గా అనిపించదు. ఈ క్రమంలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ పెద్ద సాగదీయడం బాగాలేదు. ఎంతో కట్టె కొట్టే తెచ్చే టైపు లో చెప్పి ఉంటే ఈ సినిమాకు మరింత ప్లస్ అయ్యేది. ఈ సినిమా ఏమంత గొప్పగా లేకపోయినా.. చూసే ప్రేక్షకులకు బోర్ మాత్రం కొట్టదు. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు ప్రాణంలా నిలిచింది. ఎడిటర్ మరింత షార్ప్ గా ఈ సినిమాను కట్ చేసుంటే బాగుండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరో అర్జున్ పాత్రలో సౌమిత్ రావు మంచి నటన కనబరిచాడు. నటనను ఇంకాస్త మెరుగుపరుచుకుంటే తిరుగుండదు. డాన్స్ విషయంలో పర్వాలేదు. మంచి ఈజ్ ఉంది. ఎమోషనల్ సీన్స్ లో కంటతడిపెట్టించాడు. అతిథి పాత్రలో నటించిన శ్రేయాసి సేన్ తనదైన క్యూట్ నటనతో ఆకట్టుకుంది. ఫస్ట్ మూవీ అయినా.. ఎక్కడా అలా కనిపించలేదు. వైవా హర్ష ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘నిలవే’.. ఈ వీకెండ్ సరదగా చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు..
రేటింగ్: 2.75/5
