English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Nilave Pre Release Event: ప్రేమ కథల్లో కేజీఎఫ్ లాంటి మూవీ నిలవే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

Nilave Pre Release Event: ప్రేమ కథల్లో కేజీఎఫ్ లాంటి మూవీ నిలవే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

Nilave Pre Release Event: సౌమిత్ పోలాడి హీరోగా నటిస్తూ సాయి కే వెన్నం దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘నిలవే’. శ్రేయాసి సేన్ హీరోయిన్ గా  పరిచయం అవుతుంది. హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా మరో జోడిగా యాక్ట్ చేశారు. POV ఆర్ట్స్  ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి కే వెన్నం నిర్మించారు.  ఈ సినిమా వాలెంటైన్ డే కానుకగా ఫిబ్రవరి 13న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:46 PM IST

Trending Photos

Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..
6
Maha Shivaratri 2026
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
6
Casting couch in film industry
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి వేళ సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి లక్కుతో పాటు డబ్బు!
6
Mahashivratri Zodiac
Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి వేళ సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి లక్కుతో పాటు డబ్బు!
Nilave Pre Release Event: ప్రేమ కథల్లో కేజీఎఫ్ లాంటి మూవీ నిలవే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

Nilave Pre Release Event: ఈ సందర్భంగా సింగర్ సునీత మాట్లాడుతూ, ఈ మధ్య చాలా తక్కువ సినిమాల్లో మంచి భావోద్వేగాలతో కూడిన కథలు చూస్తున్నాము.  అలా అన్నీ ఎమోషన్స్ చూపించేలా వున్న చిత్రమే ’నిలవే‘. కాలం మారినా ఇంటెన్స్ మ్యూజిక్ అలానే వుంటుంది. నేను ఇక్కడ వుండడానికి కారణం కూడా అదే. నిలవే అనేది అద్భుతమైన ఫొటోగ్రఫీ, డైరెక్షన్  తగిన నటీనటులు వున్న సినిమా అని అభినందనలు కురిపించారు. మంచి సినిమా ఇది. మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీ థియేటర్ లో ఆడేలా ప్రేక్షకులు తీర్పు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.  క్లాసికల్ మూవీస్ సఖి, ఏ మాయే చేశావే  తరహాలో మంచి ఫీల్ గుడ్ సినిమా అని కొనియాడారు. ఇందులోని పాటలు బాగున్నాయన్నారు.  ఓసారి కీరవాణిని వినమంటే ఆయన విని తనవంతు సపోర్ట్ ఇస్తానని ప్రమోషన్ చేయడం కూడా సినిమా పై పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడిందన్నారు.  ఈ సందర్భంగా అందరికీ మరోసారి విషెస్ చెబుతున్నానన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

హీరోయిన్ శ్రేయాసి సేన్ మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో అతి పెద్దదైన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా  నటించినందుకు హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమా నేను అంగీకరించడానికి  సంగీతమే ప్రధాన  కారణం.  డైలగ్స్ కూడా ఫీల్ కలగనున్నాయి. జంజీ  జనరేషన్ కు చెందిన మా జనరేషన్ మూవీ ఇది. ఈ సినిమా చూశాక ప్రేమ మీద మంచి అభిప్రాయానికి వస్తారని నమ్ముతున్నాను. ఇంత మంచి సినిమా చేసిన టీమ్ కు థాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. 

హీరో సౌమిత్ పోలాడి మాట్లాడుతూ..  నేను సినిమాలో వెళుతున్నానని చెప్పినప్పటి నుంచీ మా నాన్న ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నన్ను హీరో, డైరెక్టర్ గా  మార్చింది సాయి కే వెన్నం అన్నారు.  చిన్నప్పటినుంచీ నటుడు కావాలనే అభిలాష వుండేది. అందుకు నాకు స్పూర్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఫిబ్రవరి 13న నా  తొలి సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది నిన్న ప్రీమియర్ వేశాము. అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.  

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

చిత్ర దర్శకుడు సాయి కే వెన్నం మాట్లాడుతూ..  రూ. 30 లక్షల్లో మంచి సినిమా తీయవచ్చు. కానీ జనాల్లోకి తేవాలంటే కోట్లు ఖర్చుపెట్టాలని ఆమధ్య ఓ డైరెక్టర్  అన్నారు. మా సినిమా కంటెంట్ సినిమా అన్నారు. నాని కోర్ట్ సినిమా తీశాక చూడండి నచ్చకపోతే నా నెక్ట్స్  చూడకండి అంటూ బెట్ కూడా వేశారు. కానీ మా దగ్గర అలాంటి బెట్ లు లేవన్నారు.  మా దగ్గర మంచి సినిమా వుంది. దాన్ని మీరు చూసి ఆశీర్వదించండన్నారు.  

మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: కళ్యాణ్ నాయక్ మాట్లాడుతూ.., చక్కటి ఫీలింగ్ తో కూడిన లవ్ స్టోరీ లో సంగీతం కీలకం. ఈ సినిమా సంగీతం గురించి రేపు రిలీజ్ తర్వాత మాట్లాడుకుంటారు.  మా మ్యూజిక్ ను మెచ్చుకుని కీరవాణిగారి దగ్గరకు చేరేలా చేసిన సునీత గారెకి స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్పారు. 

నిర్మాత రాజ్ అల్లాడ మాట్లాడుతూ.. నిన్ననే ప్రీమియర్ వేశాము. మంచి స్పందన వచ్చిందన్నారు. ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు.  

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

NilaveNilave Pre Release EventTollwoodTelugu cinema

Trending News