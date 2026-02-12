Nilave Pre Release Event: ప్రేమ కథల్లో కేజీఎఫ్ లాంటి మూవీ నిలవే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

Nilave Pre Release Event: ఈ సందర్భంగా సింగర్ సునీత మాట్లాడుతూ, ఈ మధ్య చాలా తక్కువ సినిమాల్లో మంచి భావోద్వేగాలతో కూడిన కథలు చూస్తున్నాము. అలా అన్నీ ఎమోషన్స్ చూపించేలా వున్న చిత్రమే ’నిలవే‘. కాలం మారినా ఇంటెన్స్ మ్యూజిక్ అలానే వుంటుంది. నేను ఇక్కడ వుండడానికి కారణం కూడా అదే. నిలవే అనేది అద్భుతమైన ఫొటోగ్రఫీ, డైరెక్షన్ తగిన నటీనటులు వున్న సినిమా అని అభినందనలు కురిపించారు. మంచి సినిమా ఇది. మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీ థియేటర్ లో ఆడేలా ప్రేక్షకులు తీర్పు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు. క్లాసికల్ మూవీస్ సఖి, ఏ మాయే చేశావే తరహాలో మంచి ఫీల్ గుడ్ సినిమా అని కొనియాడారు. ఇందులోని పాటలు బాగున్నాయన్నారు. ఓసారి కీరవాణిని వినమంటే ఆయన విని తనవంతు సపోర్ట్ ఇస్తానని ప్రమోషన్ చేయడం కూడా సినిమా పై పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా అందరికీ మరోసారి విషెస్ చెబుతున్నానన్నారు.
హీరోయిన్ శ్రేయాసి సేన్ మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో అతి పెద్దదైన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా నటించినందుకు హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమా నేను అంగీకరించడానికి సంగీతమే ప్రధాన కారణం. డైలగ్స్ కూడా ఫీల్ కలగనున్నాయి. జంజీ జనరేషన్ కు చెందిన మా జనరేషన్ మూవీ ఇది. ఈ సినిమా చూశాక ప్రేమ మీద మంచి అభిప్రాయానికి వస్తారని నమ్ముతున్నాను. ఇంత మంచి సినిమా చేసిన టీమ్ కు థాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను.
హీరో సౌమిత్ పోలాడి మాట్లాడుతూ.. నేను సినిమాలో వెళుతున్నానని చెప్పినప్పటి నుంచీ మా నాన్న ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నన్ను హీరో, డైరెక్టర్ గా మార్చింది సాయి కే వెన్నం అన్నారు. చిన్నప్పటినుంచీ నటుడు కావాలనే అభిలాష వుండేది. అందుకు నాకు స్పూర్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఫిబ్రవరి 13న నా తొలి సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది నిన్న ప్రీమియర్ వేశాము. అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
చిత్ర దర్శకుడు సాయి కే వెన్నం మాట్లాడుతూ.. రూ. 30 లక్షల్లో మంచి సినిమా తీయవచ్చు. కానీ జనాల్లోకి తేవాలంటే కోట్లు ఖర్చుపెట్టాలని ఆమధ్య ఓ డైరెక్టర్ అన్నారు. మా సినిమా కంటెంట్ సినిమా అన్నారు. నాని కోర్ట్ సినిమా తీశాక చూడండి నచ్చకపోతే నా నెక్ట్స్ చూడకండి అంటూ బెట్ కూడా వేశారు. కానీ మా దగ్గర అలాంటి బెట్ లు లేవన్నారు. మా దగ్గర మంచి సినిమా వుంది. దాన్ని మీరు చూసి ఆశీర్వదించండన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: కళ్యాణ్ నాయక్ మాట్లాడుతూ.., చక్కటి ఫీలింగ్ తో కూడిన లవ్ స్టోరీ లో సంగీతం కీలకం. ఈ సినిమా సంగీతం గురించి రేపు రిలీజ్ తర్వాత మాట్లాడుకుంటారు. మా మ్యూజిక్ ను మెచ్చుకుని కీరవాణిగారి దగ్గరకు చేరేలా చేసిన సునీత గారెకి స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్పారు.
నిర్మాత రాజ్ అల్లాడ మాట్లాడుతూ.. నిన్ననే ప్రీమియర్ వేశాము. మంచి స్పందన వచ్చిందన్నారు. ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.