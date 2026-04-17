O Andala Rakshasi: ఈ నెల 24న ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ రీ రిలీజ్..

O Andala Rakshasi Re Release: ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ తెలుగులో విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. తాజాగా
ప్రేక్షకుల అభ్యర్థన మేరకు ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 24న మళ్లీ విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు, హీరో షెరాజ్ మెహదీ మాట్లాడుతూ,
"అమ్మాయిలకు మోసాలు జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ సబ్జెక్టు ఎంచుకున్నాను. ఈ చిత్రం గ్లామర్పై ఆధారపడినది కాదు. మంచి కథా వస్తువుతో రూపొందిన ఉమెన్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రం. సమాజంలో అమాయక మహిళలు ఎలా మోసపోతున్నారో చూపించడంతో పాటు, అలాంటి మోసాలకు పాల్పడేవారికి తగిన శిక్ష తప్పదనే సందేశాన్ని కూడా అందిస్తున్నట్టు తెలిపారు. గతంలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వారు, మళ్లీ చూడాలనుకునే వారు రీ-రిలీజ్ సందర్భంగా థియేటర్లకు వచ్చి చూడమని చెప్పారు.
ఈ చిత్రం కన్నడలో ‘ఓ సుందర రాక్షసి’ పేరుతో విడుదలై అక్కడ కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతుంది. ఈ చిత్రంలో
విహాన్షి హెగాడే, కృతి వర్మ, నేహా దేశపాండే, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్, సుమన్ తల్వార్, షెరాజ్ మెహదీ, నేహా దేశ్పాండే, అనంత్ బాబు, ప్రియా తదితరులు లీడ్ రోల్స్ పోషించారు.ఈ చిత్రానికి షెరాజ్ మెహదీ మ్యూజిక్ అందించడం విశేషం.
అమ్మాయిలపై వేధింపులు, అత్యాచారాలకు పాల్పడేవారికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉండాలి? మహిళల జోలికి వస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అనే సామాజిక అంశాల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని షెరాజ్ మెహదీ ప్రభావవంతంగా తెరకెక్కించారు.
ఈ చిత్రంలో షెరాజ్ మెహదీ కథానాయకుడిగా నటించగా, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మలు హీరోయిన్లుగా నటించారు. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ బ్యానర్పై సురీందర్ కౌర్ నిర్మించారు. తేజిందర్ కౌర్ సహ నిర్మాతగా, షేర్ సమర్పణలో ఈ చిత్రం విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగాడే, కృతి వర్మ, నేహా దేశపాండే, సుమన్ తల్వార్, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్, షెరాజ్ మెహదీ, అనంత్ బాబు, తదితరులు నటించారు.
Twitter, Facebook.