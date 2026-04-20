O Thandri Katha: ఫాదర్ సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో ‘ఓ తండ్రి కథ’.. మే 1న విడుదల..

O Thandri Katha Release Date: తెలుగులో ఫాదర్ సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. అంతేకాదు ఆయా చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాలనే అందుకున్నాయి. అగ్ర హీరోల నుంచి చాలా మంది హీరోలు ఈ సెంటిమెంట్ ఫాలో అయి హిట్ అందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాబోతున్న చిత్రం ‘ఓ తండ్రి కథ’. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 20, 2026, 09:25 PM IST

O Thandri Katha Release on May 1: తండ్రి అంటే నిస్వార్థ ప్రేమకు ప్రతిరూపం. కుటుంబానికి అసలైన ఆధారం.  పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తన భావాలను దాచుకుని అహర్నిశలు శ్రమించే త్యాగమూర్తి. అలాంటి తండ్రి గొప్పతనాన్ని గుండెలను తాకేలా ఆవిష్కరించిన భావోద్వేగ చిత్రం ‘ఓ తండ్రి కథ’.  ఫ్యామిలీ వాల్యూలు,  తండ్రి–పిల్లల మధ్య అనుబంధం, బాధ్యతల వెనుక దాగి ఉన్న త్యాగాన్ని ప్రతిబింబించే చిత్రమే ‘ఓ తండ్రి కథ’. ఈ  సినిమా  మే 1న థియేటర్లలో రిలీజ్ కు  సిద్ధమైంది.

ఈ చిత్రంలో వైఎస్‌కె, నిహారిక చౌదరి, వరేణ్య ఆగ్రా, అశోక్ రెడ్డి లెంకల, విజయలక్ష్మీ ,తోట సుబ్బారావు, వి. కరుణాకర్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి నంది వెంకట్ రెడ్డి  డైరెక్ట్ చేశారు.  LV క్రియేషన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్‌పై అశోక్ రెడ్డి లెంకల ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా  నిర్మించారు. తాజాగా తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్‌లో నిర్వహించిన ఆడియో, ప్రచార చిత్రాల విడుదల కార్యక్రమం గ్రాండ్ గా జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకులు వి. సముద్ర, సంజీవ్ కుమార్ మేగోటి ఛీఫ్ గెస్ట్ లు గా హాజరై  ట్రైలర్, పాటలను విడుదల చేసి చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెస్ తెలిపారు.

దర్శకుడు వి. సముద్ర మాట్లాడుతూ…
“ప్రతి తరం మధ్య పిల్లలు–తల్లిదండ్రుల మధ్య భావోద్వేగ సంఘర్షణలు అత్యంత సహజం.  మంచి మెసెజ్ తో ఈ చిత్రాన్ని  ప్రేక్షకులు ఆదరించాలి. తక్కువ బడ్జెట్‌లోనూ మాట నిలబెట్టుకుని సినిమా పూర్తి చేయడం వెంకట్ రెడ్డి  నిబద్ధతకు నిదర్శనం అన్నారు.

దర్శకుడు సంజీవ్ కుమార్ మేగోటి మాట్లాడుతూ…
తండ్రి వాల్యూను చూపించే ఇలాంటి సినిమాలు తీయడం నిజంగా సాహసం. ఈ చిత్రంలో  అశోక్ రెడ్డి  తండ్రి పాత్రలో నటించారు.  సాంగ్స్ కూడా ఎంతో హృద్యంగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా పాటలను మా అన్విక ఆడియోస్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నాం. వెంకట్ రెడ్డి కొన్నేళ్లలోనే  17 సినిమాలు పూర్తి చేయడం అభినందనీయం అన్నారు. 

నిర్మాత అశోక్ రెడ్డి లెంకల మాట్లాడుతూ…
ఈ సినిమాను ఎంతో మనసుపెట్టి తీసామన్నారు. తండ్రి కష్టం, త్యాగం, బాధ్యతలను ప్రతిబింబించే ఈ కథ యువతకు కూడా దగ్గరవుతుంది. ప్రేక్షకులు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. 

దర్శకుడు దొరరాజు మాట్లాడుతూ…
టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందినా అనుబంధాల విలువ మారదు. తండ్రి–పిల్లల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేలా చూపించారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో మోహన్, తన్నీరు నాగేశ్వరరావు ,దొరరాజు, ఘర్షణ శ్రీనివాస్, అడ్వకేట్ లింగంపల్లి శ్రీనివాస్, కళ రాజేష్, వనం చంద్రమౌళి, వినయ రాజ్ తదితరులు పాల్గొని చిత్రాన్ని ఆదరించాలని కోరారు. భావోద్వేగంతో కూడిన కుటుంబ కథాచిత్రంగా రూపొందిన ‘ఓ తండ్రి కథ’ మే 1న రాబోతుంది. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

