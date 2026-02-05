English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • O Torcher Prema: టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోన్న మరో నట వారసుడు.. ‘ఓ టార్చర్ ప్రేమ’ మూవీతో పరిచయం..

O Torcher Prema: శ్రీకరం ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై శ్రీకర్ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తూ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘ఓ టార్చర్ ప్రేమ’. ఈ మూవీలో  మాదాల రంగారావు  మనవడు మాదాల రవి కుమారుడు సన్నీ మాదాల హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఆయన సరసన మౌనిక డాకోజు కథానాయికగా  పరిచయం అవుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను ప్రముఖ దర్శకుడు, రచయత.. డాక్టర్ పరచూరి గోపాలకృష్ణ విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 12:10 AM IST

O Torcher Prema First Look: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మూడో తరం ఉరకలేస్తోంది. తాజాగా మాదాల రంగారావు మనవడు సన్ని హీరోగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ఓ టార్చర్ ప్రేమ’.  ఈయన మాదాల రవి కుమారుడు. తాత నడిచిన మార్గంలో .. తండ్రి చూపిన విప్లవం బాటలో కాకుండా ఈయన లవ్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. "ఓ టార్చర్ ప్రేమ" అనే అద్భుతమైన ప్రేమ కథ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. రచన దర్శకత్వం  శ్రీకర్ కృష్ణ వహిస్తున్నారు.  మన దాసరి నారాయణ రావు రీతిలో రచన, దర్శకత్వం తో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహించడం విశేషం. ఈ చిత్రం విజయవంతం కావాలి అని కోరారు.  

దర్శకుడు శ్రీకర్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ .. ‘ఇది ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ మూవీ.  ఈ చిత్రం లో నవ్వులు చిందించే సన్నివేశాలతో పాటు ప్రేమలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి అయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీ గా ఉంది. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని త్వరలో విడుదల చేస్తామని చెప్పారు. ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో రాజీవ్ కనకాల, శ్రీనివాస్, శ్రీవాణి, జబర్దస్త్ రోహిణి, నాగి, సిద్దార్ధ్ వర్మ, విష్ణు ప్రియ, యాదమ్మ రాజు నటించారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

శ్రీకరం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై శ్రీకృష్ణ స్వీయ రచన, దర్శకత్వంతో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సినిమాకు సామి సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. ప్రతీక్ నూటి ఎడిటింగ్ బాధ్యతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇషాక్ వలీ సంగీతం అందించారు. త్వరలోనే టీజర్, ట్రైలర్ ను విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

