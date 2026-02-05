O Torcher Prema: టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోన్న మరో నట వారసుడు.. ‘ఓ టార్చర్ ప్రేమ’ మూవీతో పరిచయం..

O Torcher Prema First Look: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మూడో తరం ఉరకలేస్తోంది. తాజాగా మాదాల రంగారావు మనవడు సన్ని హీరోగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ఓ టార్చర్ ప్రేమ’. ఈయన మాదాల రవి కుమారుడు. తాత నడిచిన మార్గంలో .. తండ్రి చూపిన విప్లవం బాటలో కాకుండా ఈయన లవ్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. "ఓ టార్చర్ ప్రేమ" అనే అద్భుతమైన ప్రేమ కథ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. రచన దర్శకత్వం శ్రీకర్ కృష్ణ వహిస్తున్నారు. మన దాసరి నారాయణ రావు రీతిలో రచన, దర్శకత్వం తో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహించడం విశేషం. ఈ చిత్రం విజయవంతం కావాలి అని కోరారు.
దర్శకుడు శ్రీకర్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ .. ‘ఇది ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ మూవీ. ఈ చిత్రం లో నవ్వులు చిందించే సన్నివేశాలతో పాటు ప్రేమలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి అయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీ గా ఉంది. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని త్వరలో విడుదల చేస్తామని చెప్పారు. ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో రాజీవ్ కనకాల, శ్రీనివాస్, శ్రీవాణి, జబర్దస్త్ రోహిణి, నాగి, సిద్దార్ధ్ వర్మ, విష్ణు ప్రియ, యాదమ్మ రాజు నటించారు.
శ్రీకరం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై శ్రీకృష్ణ స్వీయ రచన, దర్శకత్వంతో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సినిమాకు సామి సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. ప్రతీక్ నూటి ఎడిటింగ్ బాధ్యతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇషాక్ వలీ సంగీతం అందించారు. త్వరలోనే టీజర్, ట్రైలర్ ను విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
