/Oka Court Case: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఒక కోర్టు కేస్’టీజర్.. నటుడు శ్రీకాంత్ చేతులు మీదుగా విడుదల..

Srikanth Launches Oka Court Case Launch: లవ్, విరహం, మోసం వంటి అంశాల చుట్టూ ఇప్పటికే టాలీవుడ్లో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చినప్పటికీ, ప్రేమలో మోసపోయిన ఓ యువకుడు తనకు జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించే నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఒక కోర్టు కేస్’. ముకేష్ పూడి సమర్పణలో ఓపెన్ ఐస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై నాగేష్ పూడి నిర్మించిన ఈ సినిమాను అండమాన్కు చెందిన యువ దర్శకుడు గణేష్ పూడి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ను ప్రముఖ హీరో శ్రీకాంత్ ఆవిష్కరించారు.
చిత్ర యూనిట్పై శ్రీకాంత్ ప్రశంసలు..
ఈ సందర్భంగా శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. “టీజర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ప్రస్తుతం యువతకు దగ్గరగా ఉండే అంశాన్ని డైరెక్టర్ కొత్త కోణంలో చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రేమలో జరిగే సంఘటనలను లీగల్ డ్రామాగా మలచడం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది.టీజర్లో ప్రతి షాట్ ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను పెంచేలా ఉందన్నారు. గణేష్ పూడి, చిత్ర యూనిట్కు నా అభినందనలు. సినిమా హిట్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
ఆసక్తిరేపే, ఆశ్చర్యపరిచే కథాంశంతో తెరకెక్కిన చిత్రం..
దర్శకుడు, నిర్మాత గణేష్ పూడి మాట్లాడుతూ.. “మా సినిమా టీజర్ను శ్రీకాంత్ విడుదల చేసి, చిత్ర బృందాన్ని అభినందించడం ఎంతో హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఆయనకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ‘ప్రతి ప్రేమికుడికి తన ప్రేమ కోసం పోరాడే హక్కు ఉందనే క్యాప్షన్తో విడుదల చేసిన టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ప్రేమలో మోసపోయిన వ్యక్తి న్యాయం కోసం చేసే పోరాటాన్ని వినోదాత్మకంగా, భావోద్వేగాలతో కూడిన లీగల్ కోర్ట్ డ్రామాగా తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. ఈ సినిమా ప్రధానంగా బ్రేకప్ తర్వాత జరిగే ప్రతీకారం (Post Breakup Retaliation) అనే అంశాన్ని కూడా చూపిస్తుంది. ప్రేక్షకులకు ఇది కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు.
హీరో సూర్యాన్ష్ మాట్లాడుతూ.. “‘ఒక కోర్టు కేస్’ నా కెరీర్లో చాలా సెపరేట్ మూవీ. ప్రేమలో మోసపోయిన ఓ యువకుడు తన ప్రేమ కోసం, తనకు జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా న్యాయం కోసం కోర్టు కెక్కడమనే కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. దర్శకుడు గణేష్ పూడి థను చాలా కొత్తగా చెప్పారు. టీజర్కు వస్తున్న స్పందన మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తోంది. జూలై 17న మా సినిమా విడుదల కాబోతుంది.
హీరోయిన్ తనిషా మిశ్రా మాట్లాడుతూ.. “ఈ సినిమాలో నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దక్కింది. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, సంఘర్షణలతో కూడిన నా క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతుందనే ఆత్మ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కథ విన్నప్పుడే ఇది ఏదో సాదా సీదా లవ్ స్టోరీ కాదని అర్థమైంది. దర్శకుడు గణేష్ పూడి ప్రతి పాత్రను ఎంతో బలంగా మలిచారు. టీజర్కు లభిస్తున్న ఆదరణ ఎంతో హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ప్రేక్షకులు సినిమాను కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ చిత్రంలో హీరో సూర్యాన్ష్, హీరోయిన్ తనిషా మిశ్రాతో పాటు సీనియర్ నటులు థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్వి, సత్యకృష్ణ, దయానంద్, ముక్తార్ తదితరులు లీడ్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేశారు. ప్రేమలోని కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించే ఈ వినూత్న లీగల్ లవ్ డ్రామా 2026 జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.
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