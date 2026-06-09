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Oka Court Case: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఒక కోర్టు కేస్’టీజర్.. నటుడు శ్రీకాంత్ చేతులు మీదుగా విడుదల..

Oka Court Case teaser Launch: తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఈ మధ్యకాలంలో కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు ప్రేక్షకుల మెప్పును పొందాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో వస్తోన్న మరో డిఫరెంట్ మూవీ ‘ఒక కోర్ట్ కేస్’. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్‌ను హీరో శ్రీకాంత్ విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 09, 2026, 01:01 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:52 PM IST
Oka Court Case: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఒక కోర్టు కేస్’టీజర్.. నటుడు శ్రీకాంత్ చేతులు మీదుగా విడుదల..
Image Credit: Oka Court Case (Movie/Pic)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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