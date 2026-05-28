/Okka Adugu: సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా ‘ఒక్క అడుగు’ టైటిల్ & ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్..

Okka Adgugu : సిరి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై శేఖర్ మోడల్ రచనా దర్శకత్వంలో తానే హీరోగా నటిస్తూ త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న చిత్రం ‘ఒక్క అడుగు’. సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతాన్ అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి సతీష్ ముత్యాల సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. రాఘవేందర్ ఎడిటింగ్ వర్క్ చేస్తున్నాను. సినీ ప్రముఖులు విఎన్ ఆదిత్య, అశోక్ కుమార్, సముద్ర, పద్మిని నాగులపల్లి, రామ సత్యనారాయణ, సత్య మాస్టర్ చేతుల మీదగా ఈ సినిమా టైటిల్ & ఫస్ట్ లుక్ "ఒక్క అడుగు" లాంచ్ చేయడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా నటుడు మురళి మాట్లాడుతూ... అందరికి నమస్కారం.. ఒక టీచర్ గా డైరెక్టర్ శేఖర్కి ఉన్న కమాండ్ చాలా ఆశ్చర్య పరిచింది. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలన్నారు.
సత్య మాస్టర్ మాట్లాడుతూ... ఎటువంటి సినిమాకి అయిన పెద్దల ఆశీర్వాదం ఉండాలి. ఈ సినిమాకు వచ్చిన సినీ పెద్దలకు కు కృతజ్ఞతలు. శేఖర్ మోడల్ మా స్టూడియోలో ఒక భాగం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. కొత్త వారిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన ముందుకు వచ్చారు. ఒక్క అడుగుతో ఆయన ద్వారా అందరికీ మంచి పేరు రావాలన్నారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలన్నారు. ప్రభాస్ డైలాగ్ ఎంతో ఫేమస్, అలాగే ఈ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఎంవి రఘు గారు మాట్లాడుతూ...ఒక్క అడుగు సినిమాకు అన్ని విధాలుగా మంచి జరగాలన్నారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
నిర్మాత పద్మిని నాగులపల్లి మాట్లాడుతూ... "ఒక సినిమాకు రచయితగా, దర్శక నిర్మాతగా, నటుడిగా పనిచేయడం అంత ఈజీ కాదు. శేఖర్ మోడల్ చిత్రంలో అన్ని విభాగాల్లో తన పనితనం చూపించారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకున్నారు. కథ కొత్తగా ఉంటే కచ్చితంగా హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఒక్క అడుగు శేఖర్ జీవితంలో ముందు అడుగు కావాలన్నారు.
ఫిలిం ఛాంబర్ సెక్రటరీ అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ... "ఒక వ్యక్తి సినిమా చేయడానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. అటువంటిది ఒక సినిమాకు అన్ని తానై ‘ఒక్క అడుగు’ సినిమాను చేయడం చాలా పెద్ద విషయమన్నారు. శేఖర్కి, ఈ సినిమా యూనిట్కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఒక సినిమాకు కంటెంట్ చాలా కీలక విషయం. ప్రేక్షకులను థియేటర్ కు తీసుకుని వచ్చేది కంటెంట్. ఈ సినిమాలో అటువంటి కంటెంట్ ఉందని నమ్ముతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
దర్శకుడు సముద్ర మాట్లాడుతూ... "ఒక్క అడుగు చిత్ర టైటిల్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ఈ ఒక్క అడుగు అనే టైటిల్ ఒకప్పుడు కృష్ణంరాజు చేద్దాం అనుకున్నారు. అటువంటి గొప్ప టైటిల్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మంచి జరగాలని కోరారు. అంతేకాదు ఈ మూవీపెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
దర్శక మండలి ప్రెసిడెంట్ విఎన్ ఆదిత్య మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమంలో నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తులతో స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ‘ఒక్క అడుగు’ సినిమాతో నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు అనే మూడు అడుగులు వేశారు. తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. . ఆయన సినిమా విజయం సాధించాలని కోరారు.
డాక్టర్ కిరణ్ గారు మాట్లాడుతూ... "ఈ స్టేజ్ పై ఉన్న అందరితో ఏదో ఒక విధంగా తనకు మంచి అనుబంధం ఉందన్నారు. దానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. శేఖర్ మోడల్ మల్టీ టాలెంటెడ్. ఆయనకు ప్రొడక్షన్ మీద మంచి అవగాహన ఉంది. ఒక్క అడుగు మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్" అన్నారు.
నటుడు, దర్శక నిర్మాత శేఖర్ మోడల్ మాట్లాడుతూ... "మా ఒక్క అడుగు’’ చిత్ర టైటిల్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అతిథులు, మహారధులు అందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. ఈ పరిశ్రమ చాలా పద్ధతిగా వ్యవహరించే పరిశ్రమ. నాకు నేనే ఒక అవకాశం కలిపించుకుంటూ ఒక్క అడుగు సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. నా సినిమాను ఆశీర్వదించండని కోరారు. దేవకట్టతో పని చేశాను. సినిమా కోసం చాలా బ్యాక్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేశాను. చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్దల ఆశీర్వాదం చాలా అవసరం. ఈ కార్యక్రమానికి అతిధులుగా వచ్చిన అందరితో వ్యక్తిగతంగా నాకు మంచి అనుబంధం ఉంది. వారంతా నాకు ప్రేరణను ఇచ్చిన వారే. వారంతా నాకు ఎంతో చేశారు. వేదిక మీద ఉన్న కొంత మందితో కలిసి నేను పని చేయడం జరిగిందన్నారు. ఒక సినిమా చేయడం సులభమే కాని విజయవంతమైన సినిమా చేయడం, ఆ సినిమాను ప్రేక్షకులలోకి తీసుకుని వెళ్ళడం కష్టమన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో సినిమాలలో అవకాశం రావడం కష్టంగా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం నేను ఆడిషన్ చేసి టాలెంట్ ఉన్న వారితో ఈ సినిమాతో ముందుకు వెళ్లబోతున్నట్టు తెలిపారు. మా సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియాకి థాంక్స్. మా సినిమాను అందరూ ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
