One/4: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘వన్ బై ఫోర్’.. జనవరి 30న విడుదల..

One/4 Release Date: వెంకటేష్ పెద్దపాలెం, అపర్ణ మల్లిక్, హీనా సోని హీరో, హీరోయిన్స్‌గా  యాక్ట్ చేసిన చిత్రం  ‘వన్ బై ఫోర్’. ఈ మూవీని  తేజస్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్, రోహిత్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై  ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఇది పూర్తి యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా చిత్రంగా వస్తోంది.  ఈ సినిమా ఈ నెల 30న విడుదల కాబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 02:32 PM IST

One/4: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘వన్ బై ఫోర్’.. జనవరి 30న విడుదల..

One/4 Release on January 30: తేజస్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్, రోహిత్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం వన్ బై ఫోర్.  వెంకటేష్ పెద్దపాలెం, అపర్ణ మల్లిక్, హీనా సోని హీరో, హీరోయిన్స్‌గా యాక్ట్ చేసిన క్రైమ్ డ్రామా చిత్రం వన్ బై ఫోర్(One/4). ఈ చిత్రాన్ని బ్లాక్ బస్టర్ బాహుబలి చిత్రానికి అసోసియేట్ దర్శకుడిగా పనిచేసిన బాహుబలి పళని కె ఈ చిత్రానికి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.  రంజన రాజేష్ గుంజల్, రోహిత్ రాందాస్ గుంజల్ కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రం జనవరి ౩౦న భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా 200 థియేటర్స్ లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.  

ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ .. ‘వన్ బై ఫోర్’ (One/4) ఒక క్రైమ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమా రూపొందించబడింది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది. ఒక్కో సందర్భంలో మనం నోరు జారితే  జరిగే పరిణామాలు ఊహించలేమన్నారు.  అలాగే ఈ చిత్రం లో కూడా టంగ్ స్లిప్ అయితే ఏమి జరుగుతుందో ఒక యాక్షన్ క్రైమ్ ఎంటర్టైనర్ చిత్రం గా రూపొందించామన్నారు.  యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతం, పాటలు, నటీ నటులు పెర్ఫార్మన్స్ సాగర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. 

బాహుబలికి పని చేసిన పళని టేకింగ్‌కు అందరూ ఫిదా అవుతారు. రాజమౌళి తరహా స్టైల్లో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా బోర్ కొట్టించుకుండా చిత్రాన్ని నిర్మించినట్టు చెప్పారు. జనవరి ౩౦న 200 థియేటర్స్ లో వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతున్నట్టు చెప్పారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

One by Four Movie Release DateOne by Four Movie Release date AnnouncedJanuary 30 One By Four Movie Releaseone by four movieTollywood

