English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • One by Four Movie Review:వన్ బై ఫోర్ మూవీ రివ్యూ.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

One by Four Movie Review:'వన్ బై ఫోర్' మూవీ రివ్యూ.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

One by Four Movie Review: వెంకటేష్, అపర్ణ మల్లిక్, హీనా సోని, టెంపర్ వంశీ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన సినిమా ‘వన్ బై ఫోర్’. బాహుబలి పళని దర్శకత్వంలో  తేజస్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్, రోహిత్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్స్ పై ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. రంజన రాజేష్ గుంజల్, రోహిత్ రాందాస్ గుంజల్ ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు.   ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:29 PM IST

Trending Photos

Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
5
Keerthi Bhat Breakup
Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
Shruti Haasan Married Or Not: 40 ఏళ్ల వయసొచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని శ్రుతి హాసన్..హీరోయిన్ చెప్పిన అసలు కారణం ఇదే?
7
Shruti Haasan
Shruti Haasan Married Or Not: 40 ఏళ్ల వయసొచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని శ్రుతి హాసన్..హీరోయిన్ చెప్పిన అసలు కారణం ఇదే?
Mivi Fort H160 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.25 వేల Mivi Fort H160 హోమ్ థియేటర్ రూ.5 వేలకే!
5
Mivi Fort
Mivi Fort H160 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.25 వేల Mivi Fort H160 హోమ్ థియేటర్ రూ.5 వేలకే!
Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా.. అని అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. ఫేమస్సిం ఫిమేల్ ర్ ఆవేదన..!
4
interview
Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా.. అని అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. ఫేమస్సిం ఫిమేల్ ర్ ఆవేదన..!
One by Four Movie Review:'వన్ బై ఫోర్' మూవీ రివ్యూ.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

One by Four Movie Review Rating: ఈ మధ్యకాలంలో వస్తోన్న దర్శకులు రొటిన్ మాస్ మసాలా లవ్ సినిమాలే కాకుండా.. కాస్త డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పలు చిత్రాలతో తెలుగు ఇండస్ట్రలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బాహుబలి పళని ఇపుడు డిఫరెంట్ క్రైమ్ కాన్సెప్ట్  వన్ బై ఫోర్ మూవీ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే.. విశాఖ పట్నంలో ఉండే కిరణ్(వెంకటేష్) చదువు అయిపోయిన వెంటనే ఉద్యోగంలో  జాయిన్ అవుదామనుకుంటాడు. ఈ లోపు కొన్ని  రోజులు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దామంటాడు. ఈ లోపు కిరణ్ వాళ్ళ కాలనీలోనే పవిత్ర(హీనా సోనీ) తన పిల్లలతో కలిసి లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోంది.  పవిత్ర భర్త దుబాయ్ లో ఉంటాడు. పవిత్ర కాలేజీ ఫ్రెండ్ ప్రొఫెసర్ గా విశాఖకు  ట్రాన్స్ఫర్ అయి రావడంతో అప్పుడప్పుడు అతన్ని కలుస్తూ ఉంటుంది. మొదట పవిత్ర - ప్రొఫెసర్ బంధాన్ని తప్పుగా అర్ధం చేసుకుంటాడు కిరణ్. ఆ తర్వాత తన తప్పు తెలుసుకుంటాడు. ఓ ఘటనతో కిరణ్ కి బైక్ మెకానిక్(టెంపర్ వంశీ)తో మంచి ఫ్రెండ్ షిప్ ఏర్పడుతుంది. 

ఆ బైక్ మెకానిక్..  అతని ముగ్గురు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా వన్ బై ఫోర్ షేరింగ్ అంటూ డబ్బు కోసం ఎలాంటి తప్పుడు పనులు చేయడానికైనా వెనకాడని మనస్తత్వం.   ఈ విషయం కిరణ్ కి తెలియనివ్వకుండా అతనితో దోస్తి చేస్తాడు. ఓ రోజు మందు సిట్టింగ్ లో కిరణ్.. పవిత్ర మంచితనం గురించి చెప్పడంతో ఈ వన్ బై ఫోర్ టీమ్ పవిత్ర - ప్రొఫెసర్ కలిసి ఉన్న వీడియోలు తీసి ఆమె హస్పిండ్ కు పంపిస్తామని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి డబ్బులు తీసుకుంటారు. మరోసారి డబ్బులు అడిగడంతో పాటు పవిత్రపై నలుగురు కలిసి లైంగిక దాడి చేస్తారు. తనను మాన భంగం చేసిన  విషయాన్ని పవిత్ర  బయటపెట్టిందా..? కిరణ్ కి ఈ విషయం తెలిసి ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడు.  ఆ నలుగురి మీద ఎలా పగ తీర్చుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.  

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ చూస్తే హీరో తను వన్ సైడ్ లవ్ చేస్తోన్న అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పెళ్లవుతుంది. కానీ ఆమె అంటే అతనికి ప్రేమ ఉంటుంది. భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న ఆమెను .. హీరో కు దగ్గరైన వాళ్లే లైంగిక దాడి చేయడం .. దాంతో అతను పగ తీర్చుకోవడం అనేది కామన్ గా కనిపించినా.. దాన్ని నడిపించిన తీరు ఆకట్టుకుంది. ఓ నలుగురు గ్యాంగ్.. డబ్బుల కోసం ఎలాంటి చెత్త పనులు చేయడానికి వెనకాడని మనస్తత్వం. సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్ లవ్ ట్రాక్ బోర్ కొట్టిస్తోంది. హీరోయిన్ ను వన్ బై ఫోర్ టీమ్ ఎటాక్ చేసిన తర్వాత సినిమాలో వేగం పుంజుకుంటుంది. ఈ సినిమా టైటిల్ విలన్ గ్యాంగ్ నేపథ్యంలో పెట్డడం దర్శకుడి సాహసమనే చెప్పాలి. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ బాగా రాసుకున్నాడు. రివెంజ్ ట్విస్ట్ రొటిన్ గా కాకుండా కాస్త గ్రిప్పింగ్ రాసుకోవడం బాగుంది. కామెడీ ట్రై చేసినా పెద్దగా వర్కౌట్ అయినట్టు కనిపించలేదు. చివర్లో ఓ సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నం బాగుంది. ఈ గ్యాంగ్ చూస్తుంటే గతంలో వచ్చిన కొన్ని చిత్రాల తాలూకు ఛాయలు కనిపిస్తాయి.  మొత్తంగా బాహుబలి పళని .. యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్  ఓవర్గం ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ పర్వాలేదు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

నటీనటుల విషయానికొస్తే..
కన్నడలో హీరోగా చేస్తోన్న వెంకటేష్ ఇప్పుడు వన్ బై ఫోర్ సినిమాతో తెలుగులో మంచి నటన కనబరిచాడు. వన్ సైడ్ లవర్ గా అతన్ని యాక్టింగ్ బాగుంది. తను ప్రేమించిన అమ్మాయికి జరిగే అన్యాయంపై తిరగబడే యువకుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు.  హీనా సోనీ పవిత్ర పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. కొన్ని ఎమోషన్ సీన్స్ లో బాగానే నటించింది. అపర్ణ మల్లిక్ పర్వాలేదనిపిస్తుంది. టెంపర్ వంశీ విలన్ షేడ్స్ లో మరోసారి అదరగొట్టేసాడు. తన బ్యాచ్ తో చేసే అరాచకాలతో తన నటన చూపించాడు. మిగిలిన నటీనటులు వారి పాత్రల్లో పర్వాలేదనిపించారు. 

పంచ్ లైన్..వన్ బై ఫోర్.. ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే  సస్పెన్స్ క్రైమ్ డ్రామా..
 

రేటింగ్- 2.5/5

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

One by Four Movie ReviewOne by Four ReviewOne by Four review ratingOne by Four public TalkOne by Four Movie Release Date

Trending News