  • One/4: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘వన్ బై ఫోర్’.. అదిరిన ట్రైలర్.. 12న విడుదల..

One/4: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘వన్ బై ఫోర్’.. అదిరిన ట్రైలర్.. 12న విడుదల..

One/4 Trailer: సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఓ పుష్కక విమానం వంటిది. ఇక్కడ ఎంత మంది హీరోలున్నా.. కొత్త వాళ్లకు మాత్రం ఛాన్స్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది. తాజాగా అంతా కొత్త వాళ్లతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వన్ బై ఫోర్’. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయడంతో పాటు విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేయమన్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:24 PM IST

One/4: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘వన్ బై ఫోర్’.. అదిరిన ట్రైలర్.. 12న విడుదల..

వెంకటేష్ పెద్దపాలెం, అపర్ణ మల్లిక్, హీనా సోని హీరో, హీరోయిన్స్‌గా  నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘వన్ బై ఫోర్’. ఈ చిత్రాన్ని తేజస్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్, రోహిత్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై  ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇది పూర్తి యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా చిత్రంగా రాబోతుంది. బ్లాక్ బస్టర్ బాహుబలి చిత్రానికి అసోసియేట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన బాహుబలి పళని కె ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.  రంజన రాజేష్ గుంజల్, రోహిత్ రాందాస్ గుంజల్ నిర్మాతలు . ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 12న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.  ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌‌ను రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 

హీరో వెంకటేష్ పెద్దపాలెం మాట్లాడుతూ .. ‘నాకు సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన  రోహిత్ గారికి, రంజన గారికి ధన్యవాదాలు.  కన్నడ లో సినిమా చేసిన తరువాత రోహిత్ తో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి నాకు రోహిత్ మంచి దోస్తుగా మారారు.  తెలుగులో బడా స్టార్ హీరోలతో సినిమా చేయాలని రోహిత్ ట్రై చేస్తున్నారు.  టంగ్ స్లిప్ అనే పాయింట్‌తో ఈ క్రైమ్ డ్రామాను తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు నచ్చితీరుతుందన్నారు. డిసెంబర్ 12న వంద శాతం మేం హిట్ కొట్టబోతోన్నామని కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పారు. 

దర్శకుడు బాహుబలి పళని మాట్లాడుతూ .. సుభాష్ గారెతో  నాకు రోహిత్ గారు పరిచయమయ్యారు. అలాగే హీరో వెంకీని కలవడం జరిగింది. వారికి నేను ఓ స్టోరీ చెప్పాను. అది వాళ్లకి బాగా నచ్చింది. అలా ఒక్కొక్కరు ఈ చిత్రంలో భాగస్వాములయ్యారు. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. 

నిర్మాత రంజన రాజేష్ గుంజల్ మాట్లాడుతూ .. ‘మాకు దక్షిణాది చిత్రాలంటే ఇష్టం. తెలుగు లో మూవీ లవర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు. అందుకే మేం ఇక్కడ సినిమాలు నిర్మించాలని డిసైడ్ అయి వరుసగా చిత్రాలు చేయబోతున్నాము. మాకు టీం చాలా సహకరించింది. అందరూ అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు.  ఆ మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది. డిసెంబర్ 12న ఈ సినిమాతో హిట్ కొట్టబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

నిర్మాత రోహిత్ రాందాస్ గుంజల్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.  నా కల నిజం కాబోతుంది. ఈ చిత్రం బాగా వచ్చింది. సినిమా తప్పకుండా హిట్ అవుతుందనే కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు.  

అపర్ణ మల్లిక్ మాట్లాడుతూ .. ‘నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు.  మేమంతా కలిసి సినిమాను చాలా కష్టపడి చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 

హీనా సోని మాట్లాడుతూ .. ‘‘వన్ బై ఫోర్’ సినిమాలోని పాటలకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్  లభిస్తోంది. మా చిత్రం డిసెంబర్ 12న రాబోతోంది. అందరూ మా సినిమాను చూసి ఆదరించండన్నారు. నాకు ఈ ప్రయాణంలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు.  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

