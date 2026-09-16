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తెలుగులో న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ‘పాటకు ప్రాణం’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Paataku Praanam: అంతా కొత్తవాళ్లతో సంగీతం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘పాటకు ప్రాణం’. తాజాగా ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. హెచ్.‌టీ. సినిమాస్ ఎల్.ఎల్.పి బ్యానర్ పై హేమల్ తుమ్మపూడి ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.  ఆయనే నిర్మాత వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరో నిఖిల్, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:58 PM IST
తెలుగులో న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ‘పాటకు ప్రాణం’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
Image Credit: Paataku Pranam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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