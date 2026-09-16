/తెలుగులో న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ‘పాటకు ప్రాణం’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Paataku Praanam Pooja Ceremony: తెలుగులో సంగీత నేపథ్యంలో వచ్చిన పలు చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందాయి. ఈ కోవలో ‘పాటకు ప్రాణం’ సినిమా రాబోతుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఈ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్లో యువ నటులు సుదర్శన్, సాత్విక జోడిగా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు తనికెళ్ల భరణి కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వీరితో పాటు రాజీవ్ కనకాల, అనితా చౌదరి, రఘు కారుమంచి, బ్రహ్మాజీ తదితరులు ఇతర లీడ్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దర్శక నిర్మాత హేమల్ తుమ్మపూడి తెలిపారు. వైవిధ్యమైన కథాంశంతో, సంగీతానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉందని చెప్పారు.
దర్శకుడు హేమల్ తుమ్మపూడి మాట్లాడుతూ.. “ముందుగా మా లాంటి యంగ్ టాలెంట్ను ప్రోత్సహించేందుకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన హీరో నిఖిల్కి, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు.మా చిత్రబృందాన్ని ఆశీర్వదించేందుకు వచ్చిన నటీనటులందరికీ ధన్యవాదాలు.
ఈ సినిమాలో ముఖ్యపాత్రలో తనికెళ్ల భరణి, సుధర్శన్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. రు. వీరితో పాటు రాజీవ్ కనకాల గారు, అనితా చౌదరి గారు, రఘు కారుమంచి గారు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సుమారు 60 ఏళ్లుగా వెనుకబడిపోయిన రామయ్య అనే వ్యక్తి, అలాగే 20 ఏళ్ల యువకుడు కలిసి ప్రారంభించే మ్యూజికల్ ప్రయాణం చుట్టూ మా సినిమా స్టోరీ ఉండనుంది. ఇది న్యూ ఏజ్ మ్యూజికల్ డ్రామా. సినిమాలో చాలా పాటలు ఉంటాయి. మా చిత్రానికి శేఖర్ చంద్ర అద్భుతమైన సంగీతం అందిస్తున్నారు. నెక్ట్స్ ఇయర్ ద్వితీయార్థంలో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
తనికెళ్ల భరణి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాపై ఎంతో ప్యాషన్తో, నమ్మకంతో పనిచేస్తున్న ఈ యంగ్ డైరెక్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ మాతో పాటు అందరికీ కనిపిస్తుందన్నారు. ఆయన ఎన్నారై అయినప్పటికీ, సినిమా చేయాలనే తపనతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను చాలా అంకితభావంతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది.
రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ.. “భరణి ఈ సినిమా గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. జెన్-జెడ్ ప్రేక్షకుల కోసం ఇలాంటి సినిమా తీసుకొస్తున్న దర్శకుడు హేమల్కు ముందుగా అభినందనలు.సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ మ్యూజికల్ జర్నీ అందరినీ తప్పకుండా అలరిస్తుందన్నారు.
హీరో సుధర్శన్ వంగల మాట్లాడుతూ.. ,"“మా కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన మీడియా మిత్రులందరికీ, ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన నిఖిల్కి, సురేందర్ రెడ్డికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.ఈ సినిమాలో నేను అరుణ్ అనే పాత్రలో నటిస్తున్నాను. చూసే ప్రేక్షకులకు ఈ పాత్ర కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు.
హీరోయిన్ సాత్విక మాట్లాడుతూ.. మా సినిమాకు మద్దతుగా వచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్న మీడియా మిత్రులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాలో నేను రాధ పాత్రలో యాక్ట్ చేస్తున్నాను. అరుణ్ జీవిత ప్రయాణంలో రాధ పాత్ర కూడా ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటుందన్నారు. ఇంతమంది ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు, టెక్నీషియన్స్తో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమాల్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
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