Pathang Review:‘పతంగ్’ మూవీ రివ్యూ.. తెలుగు తెరపై కొత్త ఎక్స్ పెరిమంట్ ఎలా ఉందంటే..!

Pathang Movie Review: తెలుగులు స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. కానీ గాలి పటాలు అవేననండి పతంగ్ నేపథ్యంలో చిత్రాలు రాలేదు. మన సినిమాల్లో పతంగ్ కు సంబంధించిన పాటలున్నా...పూర్తి స్థాయిలో కబడ్డీ, కోకో, క్రికెట్ నేపథ్య తరహాలో పతంగ్ నేపథ్యంలో సినిమా రాలేదు. ప్రణీత్ పత్తి పాటి తాజాగా గాలిపటాల పోటీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన సినిమా ‘పతంగ్’. క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 07:55 AM IST

తెలుగు తెరపై కబడ్డీ, క్రికెట్ సహా ఇతర స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చి సక్సెస్ సాధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రణీత్ పత్తిపాటి మన దేశ సంస్కృతిలో భాగమైన ‘గాలి పటాల’ పోటీ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ప్రణవ్ కౌశిక్, ప్రీతి పగడాల, వంశీ పుజీత్ లు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ గురువారం విడుదలైన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే..

‘పతంగ్’ స్టోరీ కథానాయక ఐశ్వర్య (ప్రతీ పగడాల) తన ప్రేమ కథను డైరెక్టర్ చెప్పడంతో ప్రారంభమవుతుంది.అరుణ్ (ప్రణవ్ కౌశిక్) ధనవంతుల కుటుంబంలో ఎలాంటి ప్రేమ, అనుబంధాలు లేకుండా పెరుగుతాడు. విక్సీ  (వంశీ పుజిత్) ఓ మాములు బస్తీ కుర్రాడు. రిచ్, పూర్ అయిన వీరిద్దరిని ఓ పతంగ్ కలుపుతుంది. అలా వీరు జిగ్రీ దోస్తులవుతారు. అంతా సాఫీగా సాగుతున్న వీరి ప్రయాణంలో విక్కీ.. ఐశ్వర్య ను ప్రేమిస్తాడు. అలా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను  అరుణ్ కు పరిచయం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అరుణ్.. ధనవంతుడు కావడంతో అతన్ని ఇష్టపడుతుంది. కానీ అరుణ్ ఆమె ప్రేమను యాక్సెస్ట్ చేయాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో పడతాడు. ఓ వైపు ప్రాణ స్నేహితుడుకు ద్రోహం చేస్తున్నానే బాధ, మరోవైపు ఐశ్వర్య ప్రేమను కాదనలేడు. ఇక ఈ విషయం తెలిసిన విక్కీ.. అరుణ్ పై పగతో రగిలిపోతుండాడు. ఈ నేపథ్యంలో బస్తీలో పతంత్ పోటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో ఎవరు గెలిస్తే.. వారిదే ఐశ్వర్య అని పందెం వేసుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పతంగ్ పోటీ ఎవరు గెలిచారు..? ఐశ్వర్య ను ఎవరు గెలుచుకున్నారనేది తెరపై చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

తెలుగు తెరపై ఓ హీరోను ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ప్రేమించడం లేదా ఒక హీరోయిన్ ను ఇద్దరు హీరోలు ప్రేమించడం అనే ముక్కోణపు ప్రేమకథలు ఎన్నో వచ్చాయి. దర్శకుడు అదే పాయింట్ ను బేస్ చేసుకొని తెరకెక్కించాడు. ముందుగా ఆస్తిపాస్తులు లేని విక్కీ ని ప్రేమించిన ఐశ్వర్య..అతని స్నేహితుడు ను ప్రేమించడం.. మరోవైపు స్నేహితుడికి ద్రోహం చేస్తున్నానే మదన పడటం వంటివి అరుణ్ క్యారెక్టర్ లో చూపించాడు. ఇక హీరోయిన్ కు ప్రేమ విషయంలో ఎలాంటి క్లారిటీ లేదనేది దర్శకుడు చెప్పాలనుకున్నట్టు ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ హీరోల మధ్య స్నేహ బంధం బాగుంది.  మరోవైపు కథానాయికను దక్కించుకోవడానికి పతంగ్ పోటీ పెట్టడం..వంటివి దర్శకుడు స్టోరీని ఎంగేజ్ చేసేలా రాసుకున్నాడు. మధ్యలో కొన్ని కామెడీ ఎలిమెంట్స్ పండాయి. మధ్యలో సాగతీతగా కనిపించినా.. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్  ఆకట్టుకుంటుంది. రొటీన్ ముక్కోణపు ప్రేమ కథలో పతంగ్ వంటి కాన్సెప్ట్ జోడించడం బాగుంది.  నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఫోటోగ్రఫీ, ఆర్ ఆర్ బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

అరుణ్ పాత్రలో ప్రణవ్ కౌశిక్ .. ఇంట్లో ప్రేమకు నోచుకోకుండా.. జులాయిగా కుర్రాడి పాత్రలో మంచి నటనే కనబరిచాడు. మంచి నటన తొలి సినిమాలోనే చూపించాడు. లవ్, ఎమోషనల్, ఇతర సన్నివేశాల్లో అతని నటన ఆకట్టుకుంటుంది. విక్సీగా నటించి వంశీ పుజిత్.. ఓ బస్తీ కుర్రాడి పాత్రలో జీవించాడు. ఐశ్యర్ పాత్రలో నటించిన ప్రీతి పగడాల తన అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంది. అరుణ్ తండ్రి ఎస్పీ చరణ్ , అరుణ్ తల్లిగా అను హాసన్ తో పాటు బస్తీ బాబాయ గా వడ్లమాని శ్రీనివాస్ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘పతంగ్’ .. ఎంగేజ్ చేసే లవ్ కమ్ స్పోర్ట్స్  డ్రామా

రేటింగ్: 2.75/5

