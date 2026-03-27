Podagantimayya Ninnu Purushottama:ఆసక్తి రేకిస్తోన్న‘పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ’ మూవీ మోషన్ పోస్టర్..

Podagantimayya Ninnu Purushottama Motion Poster: కొలచెల డ్రీమ్ వర్క్స్ పతాకంపై యతింద్ర, రమ్య దినేష్ హీరో హీరోయిన్ లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పొడగంటి మయ్యా నిన్నుపురుషోత్తమ’. ఏ ఫణీంద్ర డైరెక్ట్ చేశారు. సురేఖ కొలచెల నిర్మిస్తున్నారు. పూర్తి కామెడీ డ్రామాగా ఈ సినిమా రాబోతుంది. అయితే ఈ రోజు ఈ మూవీ మోషన్ పోస్టర్ ను శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖ దర్శకులు లాంఛ్ చేయడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ ""పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ" ఒక ఉత్కంఠభరితమైన కామెడీ థ్రిల్లర్ చిత్రం. కేవలం ఒక రాత్రి పూట ఒక హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగే కథ. ఈ సినిమా ఆద్యంతం ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. మా చిత్ర హీరో యతీంద్ర ఒక విభిన్నమైన బ్రాహ్మణ గెట్ అప్ లో కనిపించనున్నారని తెలిపారు.
మా చిత్రం ఏప్రిల్ 15 తర్వాత అమలాపురం, ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక 40 రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. అక్కడ మేజర్ పార్ట్ షూటింగ్ తో ఈ సినిమా ఆల్ మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో యతింద్ర, రమ్య దినేష్ తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాకు సురేశ్ రగటు సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. అవినాష్ కురుమానా సంగీతం అందించారు. ప్రశాంత్ తేజ ఎడిటర్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
