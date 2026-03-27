Podagantimayya Ninnu Purushottama:ఆసక్తి రేకిస్తోన్న‘పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ’ మూవీ మోషన్ పోస్టర్..

Podagantimayya Ninnu Purushottama: తెలుగులో ఫేమస్ పాటల పల్లవిలతో సినిమాలు తెరకెక్కడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అప్పట్లో మాయాబజార్, పాతాళ భైరవి లోని పాటల పల్లవిలతో అందులో డైలాగులతో జంధ్యాల ఎక్కువ సినిమా టైటల్స్ వచ్చేవి. తాజాగా అన్నమయ్య సినిమాలోని ‘పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ’ టైటిల్ తో ఓ సినిమా రాబోతుంది. టైటిల్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచిన మేకర్స్ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:10 PM IST

Trending Photos

Podagantimayya Ninnu Purushottama Motion Poster: కొలచెల డ్రీమ్ వర్క్స్ పతాకంపై యతింద్ర, రమ్య దినేష్ హీరో హీరోయిన్ లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పొడగంటి మయ్యా నిన్నుపురుషోత్తమ’.  ఏ ఫణీంద్ర  డైరెక్ట్ చేశారు. సురేఖ కొలచెల నిర్మిస్తున్నారు. పూర్తి కామెడీ డ్రామాగా ఈ సినిమా రాబోతుంది. అయితే ఈ రోజు ఈ మూవీ మోషన్ పోస్టర్ ను శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖ దర్శకులు లాంఛ్ చేయడం విశేషం. 

ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ ""పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ" ఒక ఉత్కంఠభరితమైన కామెడీ థ్రిల్లర్ చిత్రం. కేవలం ఒక రాత్రి పూట ఒక హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగే కథ. ఈ సినిమా ఆద్యంతం ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.  మా చిత్ర హీరో యతీంద్ర ఒక విభిన్నమైన బ్రాహ్మణ గెట్ అప్ లో కనిపించనున్నారని తెలిపారు. 

మా చిత్రం ఏప్రిల్ 15 తర్వాత అమలాపురం,  ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక 40 రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. అక్కడ మేజర్ పార్ట్ షూటింగ్ తో ఈ సినిమా ఆల్ మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో యతింద్ర, రమ్య దినేష్ తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాకు సురేశ్ రగటు సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు.  అవినాష్ కురుమానా సంగీతం అందించారు. ప్రశాంత్ తేజ ఎడిటర్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

