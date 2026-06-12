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Police Complaint Movie Review:‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ రివ్యూ.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

Police Complaint Review: వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ముఖ్యపాత్రలో నవీన్ చంద్ర , కృష్ణసాయి, రాగిణి ద్వివేది ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’. సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ రోజు విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:45 PM IST
Police Complaint Movie Review:‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ రివ్యూ.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: Police Complaint Review (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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