/Pradeeep Kotte: ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’ సినిమాలో హీరోతో సమానమైన గుర్తింపు.. నటుడు ప్రదీప్ కొట్టే..

Thimmarajupalli TV Actor: న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్తో చేతులు కలిపి కేఏ ప్రొడక్షన్స్పై నిర్మించిన చిత్రం ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’. ఈ చిత్రానికి తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమాతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా తెలుగు తెరకు పరిచయం అయ్యాడు. పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ పీరియాడిక్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’ సినిమా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా నటుడు ప్రదీప్ కొట్టె తన సినీ జర్నీలో జరిగిన ప్రయాణం గురించి చెప్పుకొచ్చారు.
మాది చిత్తూరు జిల్లా పళమనేరు. చెన్నైలో ఉద్యోగం చేశాను. హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఇక్కడకు వచ్చాక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటూ నటన వైపు వచ్చినట్టు తెలిపాడు. బీ స్టూడియోలో బషీర్ మాస్టర్ నేతృత్వంలో నాటకాలు వేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆ నాటకాల్ని మా దర్శకడు వి.మునిరాజు చూడటం .. తిమ్మరాజుపల్లి టీవీలో తనకు అవకాశం రావడం చకచకా జరిగిపోయినట్టు చెప్పాడు. ఇక కిరణ్ అబ్బవరం ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు తెలియగానే తనలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవల్ పెరిగిపోయిందన్నారు.
ఫస్ట్ ఛాన్స్..
‘తిమ్మరాజు పల్లి టీవీ’ రాజప్ప పాత్రకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. అందులో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ పాత్రతో నాకు మంచి అప్లాజ్ వచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. షార్ట్ ఫిల్మ్స్, ఇండిపెండెంట్ సినిమాలు చేశాను కానీ.. తొలి ఫీచర్ ఫిల్మ్, ఫస్ట్ టైమ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించింది ఈ సినిమాతోనే అన్నారు.
ఉద్యోగాన్ని, సినిమాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ..
నేను నా ఉద్యోగం చేస్తూనే సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించాను. వర్క్ ఫ్రమ్ హోం, లీవ్స్ అంటూ ఈ చిత్రాన్ని చేసినట్టు చెప్పారు. నేను పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నించలేకపోవడంతోనే ఇంత ఆలస్యం అయిందన్నారు. గత పదేళ్ల నుంచి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే ఉన్నట్టు తెలిపారు. అలాగే నా కుటుంబం నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభించింది. ముఖ్యంగా నా శ్రీమతి ఇచ్చిన మద్దతు మరచిపోలేనన్నాను. కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలను ఆమె చూసుకోవటం వల్ల నేను కెరీర్లో ఓ వైపు జాబ్ చేస్తూ మరో వైపు సినిమాలపై ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలిపారు.
కిరణ్ అబ్బవరం అప్పటి నుంచే..
నాకు చిన్నప్పటి నుంచీ సినిమాలంటే ఇష్టం. కానీ నాకు ఇదొక ప్యాషన్ అని తెలీదు. ఇంజనీరింగ్ టైంలో ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను. నాకు యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అప్పుడు అర్థమైంది. అయితే మేం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసే టైంలోనే కిరణ్ అబ్బవరం నాకు తెలుసు. నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ అని ఆయనకు కూడా తెలుసు. ఆయనకు ఆ టైంలోనే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. ఆయన ప్రతీ ఒక్క క్రాఫ్ట్ మీద పట్టు సాధించి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు.
కెమెరా భయం లేదు..
నాకు ఈ పదేళ్ల అనుభవంలో కెమెరా భయం పోయింది. కెమెరా ముందు ఎలా నటించాలి అన్న విషయం తెలిసింది. డైలాగ్ డెలివరీ, డిక్షన్ అనేది థియేటర్ డ్రామాలో తెలిసిందన్నారు. ఒకే నాటకంలో గంటన్నర పాటుగా ఐదు పాత్రలను పోషించినట్టు తెలిపారు.డైరెక్టర్ మునిరాజు ప్రతీ ఒక్క విషయాన్ని, సీన్ను డీటైలింగ్గా వివరించేవారు. వర్క్ షాప్ మాకెంతో ఉపయోగపడిందన్నారు.
ప్రతీ పాత్ర ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసేదే..
ఈ చిత్రాల్లో సాయి తేజ్, లతీష్ ఇలా చాలా మంది నటించిన పాత్రలు నాకు ఇష్టమన్నారు. చాలా వరకు అందరూ సింగిల్ టేక్స్లోనే నటించారు. ప్రతీ ఒక్క పాత్ర ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందన్నారు.
అదొక మెమొరబుల్ మూమెంట్...
నేను యాక్టింగ్ సైడ్ ఉన్నానని మా ఇంట్లో ఎవ్వరికీ తెలీదన్నారు. కాస్తో కూస్తో మా అక్కకి తెలుసంతే. మా అమ్మనాన్నలకు చెప్పకుండా షూటింగ్కి తీసుకు వచ్చింది మా అక్క. అలా మా పేరెంట్స్ని అలా చూడటం, వారు నన్ను అలా చూడటం అదొక గుర్తిండిపోయే మూమెంట్.
తర్వాతి చిత్రాలు..
ప్రస్తుతం కొన్ని కథలు వింటున్నాను. కాస్త ఇంపార్టెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ పోషించాలని వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఛాన్సులు వస్తున్నాయి కదా? అని ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకోవడం లేదన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.