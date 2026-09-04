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ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్‌ల‘జగమే సంగీతం’ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!

Jagamae Sangeetham Review: ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్ ముఖ్యపాత్రల్లో పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సిరీస్ ‘జగమే సంగీతం’. చిరంజీవి కూతురు సుస్మితా కొణిదెల గోల్డ్ బ్యాగ్స్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లో నిర్మించారు. ఈ సిరీస్ ఈ రోజు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మరి ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 04:30 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:14 PM IST
ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్‌ల‘జగమే సంగీతం’ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!
Image Credit: Jagamae Sangeetham Review Rating (Series Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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