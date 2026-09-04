Jagamae Sangeetham Review Rating: తెలుగులో సంగీత ప్రధాన నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. కానీ ఇంత వరకు ఈ శాస్త్రీయ సంగీతం నేపథ్యంలో ఎలాంటి వెబ్ సిరీస్లు తెలుగులో రాలేదు. ఇక ఈ సిరీస్ హిందీలో హిందూస్తానీ సంగీతం నేపథ్యంలో వచ్చిన వెబ్ సిరీస్కు అఫిషియల్ రీమేక్. దక్షిణాది వారి కోసం కర్ణాటక సంగీత నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు దర్శకుడు సూర్య ప్రతాప్. ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ‘జగమే సంగీతం’ సిరీస్ ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మరి ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరించిందో మన రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
వైకుంఠపురం అనే ప్రాంత నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది. కర్ణాటక సంగీత దిగ్గజ శాస్త్రి (ప్రకాష్ రాజ్)కి తనకు వారసత్త్వంగా వచ్చిన సంగీతాన్ని మనవడు బాబు (అక్షయ్ లాగుసాని) ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే తాపత్రయం ఉంటుంది. సంగీతం ద్రష్ఠ అయిన శాస్త్రి .. శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని వ్యాపార కోణంలో చూడని మనస్తత్వ్వం. శాస్త్రి మనస్తత్వం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ అయినా.. భరిస్తుంటారు.
మరోవైపు పల్లవి (సుస్మితా శెట్టి) ఈ తరానికి కావాల్సిన మోడ్రన్ సంగీతంతో యూత్ను సోషల్ మీడియాలో అలరిస్తూ దూసుకుపోతుంది. అదే సమయంలో శాస్త్రి గారి శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని సవాల్ చేసే విధంగా త్యాగరాజు(శ్రీకాంత్) సంగీతం ప్రపంచంలో దూసుకుపోతుంటాడు. ఈ క్రమంలో త్యాగరాజు నుంచి శాస్త్రికి ఓ సవాల్ ఎదురువుతుంది. ఇంతకీ త్యాగరాజు.. శాస్త్రికి ఎలాంటి విసిరాడు. మరి తాత గౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికి మనవడు ఏం చేశాడనేదే ఈ సిరీస్ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగులో శాస్త్రీయ సంగీతం నేపథ్యంలో కళాతపస్వీ దివంగత కే.విశ్వనాథ్ ఓ శంకరాభరణం, స్వాతి కిరణం, స్వర్ణ కమలం, సాగర సంగమం సినిమాలు వచ్చాయి. మరోవైపు కే. బాలచందర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ‘రుద్రవీణ’ కూడా శాస్త్రీయ సంగీత నేపథ్యంలో వచ్చిన మూవీనే కావడం విశేషం. ఈ సినిమాల నుంచి స్పూర్తి పొంది దర్శకుడు సూర్య ప్రతాప్ ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించాడు. కొన్ని సీన్స్ చూస్తుంటే శంకరాభరణం, రుద్రవీణలను తలపిస్తాయి.
ఇందులో కూడా పాశ్చాత్య సంగీతం గురించి చెబుతూనే శాస్త్రీయ సంగీతం గొప్పతనాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు సూర్య ప్రతాప్. ఈ పాత్రలో ప్రకాష్ రాజ్ ఈ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన విధానం బాగుంది. ముఖ్యంగా శాస్త్రీయ సంగీతం వచ్చినా.. దాన్ని కమర్షియల్గా ఉపయోగించని మానధనుడైన పాత్రలో తన సహజ సిద్ద పాత్రకు విరుద్ధంగా ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన విధానం ఆకట్టుకుంది. పాత్రల మధ్య భావోద్వేగాలు సహజ సిద్ధంగా అనిపించదు. కొన్ని సీన్స్లో తేలిపోతుంది. ఇక శ్రీకాంత్ కూడా త్యాగరాజుగా శాస్త్రిని సవాల్ చేయడం వంటి సీన్స్ ఎంగేజ్ చేస్తాయి. క్లైమాక్స్ రొటీన్గా ప్రేక్షకులు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అదే ఉండటం మైనస్. 80లలో రావాల్సిన ఈ సిరీస్ ఈ జెన్జీ తరానికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందనేది చూడాలి. ఫస్ట్ రెండు ఎపిసోడ్స్లో పాత్రల పరిచయం.. చివరి రెండు ఎపిసోడ్స్తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తూ కథను రొటీన్ క్లైమాక్స్తో ముగించాడు దర్శకుడు.
ఈ సిరీస్కు విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఇచ్చిన సంగీతం పెద్ద ఎస్సెట్ అని చెప్పాలి. శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించిన విధానం బాగుంది. ఎడిటింగ్ ఈ సిరీస్ను ఓ రెండు ఎపిసోడ్స్ను తగ్గిస్తే బాగుండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ప్రకాష్ రాజ్ శాస్త్రి పాత్రలో ఒదిగిపోయిన విధానం బాగుంది. తన సహజ సిద్ద స్వభావానికి భిన్నంగా చేసిన ఈ ప్రయోగం అభినందించాల్సిందే. శ్రీకాంత్ త్యాగరాజు పాత్రలో ఈ సిరీస్ను పరుగులు పెట్టించాడు. ఓ రకంగా అతను ప్రవేశించాకా ఈ సిరీస్కు ఊపు వస్తుంది. అక్షయ్ లగుసాని శాస్త్రి మనవడు బాలు పాత్రలో పర్వాలేదనపించాడు. మధుబాల తన సహజ సిద్ధ నటనతో మెప్పించింది. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపంచారు.
పంచ్ లైన్.. ‘జగమే సంగీతం’ ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే మ్యూజికల్ ఎంటర్టైనర్ ..
రేటింగ్: 2.75/5
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