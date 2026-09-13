Srirastu Movie: ప్రణమ్ దేవరాజ్, సంజనా ఆనంద్ జంటగా నటిస్తున్న సరికొత్త యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘శ్రీరస్తు’. శంకర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని హరి క్రియేషన్స్ పతాకంపై పెండ్లిమడుగు హరి కృష్ణ గౌడ్ నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శంకర్ రెడ్డి, నిర్మాత హరి కృష్ణ గౌడ్ ఇద్దరికీ ఇది తొలి సినిమా కావడం విశేషం. తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ఒకేసారి ద్విభాషా చిత్రంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపొందుతోంది. నేటి తరం యువతను మెప్పించే ప్రేమకథతో పాటు.. కుటుంబ సమేతంగా చూసి ఆనందించే క్లీన్ కామెడీతో రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. హీరో హీరోయిన్ పాత్రల మధ్య ప్రేమకథ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందన్నారు. 'శ్రీరస్తు' టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్తో మూవీపై ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేసేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమవుతోంది.
హీరో ప్రణమ్ దేవరాజ్ సోదరుడు, ప్రముఖ నటుడు ప్రజ్వల్ దేవరాజ్ ఈ సినిమాలో ఓ కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. సుమన్, దేవి ప్రసాద్, ఆమని, చైత్ర రాయ్, ప్రసాద్ బెహ్రా, రవి ప్రకాష్, రవి శివ తేజ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని త్వరలోనే థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా.. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు బాల సరస్వతి నిర్వహిస్తున్నారు. ఎడిటర్గా శ్రీ వర్కల వర్క్ చేస్తుండగా.. కృష్ణ మాయ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
బ్యానర్: హరి క్రియేషన్స్
రచన, దర్శకత్వం: శంకర్ రెడ్డి
నిర్మాత: పెండ్లిమడుగు హరి కృష్ణ గౌడ్
మ్యూజిక్: శేఖర్ చంద్ర
సినిమాటోగ్రఫీ: బాల సరస్వతి
ఎడిటింగ్: శ్రీ వర్కల
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: కృష్ణ మాయ
PRO: తేజస్వీ సజ్జా