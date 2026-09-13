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యూత్‌ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా 'శ్రీరస్తు'.. కొత్త కాంబో హిట్ కొట్టేనా..?

Srirastu Movie: నేటి తరం ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకునే ఫ్రెష్ లవ్‌స్టోరీ, కుటుంబమంతా కలిసి చూసే క్లీన్ కామెడీతో సరికొత్త సినిమా శ్రీరస్తు ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రణమ్ దేవరాజ్, సంజనా ఆనంద్ జంటగా నటిస్తున్న యూత్‌ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో రూపొందుతోంది.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Sep 13, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:01 PM IST
యూత్‌ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా 'శ్రీరస్తు'.. కొత్త కాంబో హిట్ కొట్టేనా..?
Image Credit: Srirastu Movie

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ZH Telugu Desk

ZH Telugu Desk

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