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తెలుగులో మరో న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ‘ప్రేమనే ఊరిలో’.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్..

Premane Oorilo : తెలుగు చిత్రసీమలో డబ్బింగ్ చిత్రాల నిర్మాతగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సురేష్ కొండేటి తన నిర్మాణ సంస్థ నుంచి ‘ప్రేమనే ఊరిలో చిత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 12:26 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:35 PM IST
తెలుగులో మరో న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ‘ప్రేమనే ఊరిలో’.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్..
Image Credit: Premane Oorilo First Look (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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