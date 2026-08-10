/తెలుగులో మరో న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ‘ప్రేమనే ఊరిలో’.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్..

Premane Oorilo First Look: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నిర్మాతగా, డిస్ట్రిబ్యూటర్గా, జర్నలిస్ట్గా తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సురేశ్ కొండేటి. డిఫరెంట్ కంటెంట్తో తెరకెక్కిన సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించారు. ఈయన నిర్మాణంలో 'ప్రేమిస్తే', 'జర్నీ', 'పిజ్జా', 'షాపింగ్ మాల్' వంటి ఎన్నో చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించాయి.
ఆకట్టుకుంటున్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..
తాజాగా ఈయన ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ చిత్రానికి ఆయన నిర్మాతల్లో ఒకరిగా వ్యవహరిస్తుండటంతో, ఈ సినిమాపై కూడా ట్రేడ్ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.మనోజ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో మహారత్న ప్రొడక్షన్స్, ఎస్.కే పిక్చర్స్, వనిల్లా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై చందు శ్రీనివాస్, సురేష్ కొండేటి, మమత దేవేంద్ర ఎం సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీ రామ్, రామికా శివు, తపస్విని పూణచ్చ లీడ్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేశారు. "Welcome to the land of love" అనే క్యాప్షన్తో, పచ్చని గ్రామీణ నేపథ్యం, విండ్ మిల్స్, ఎడ్ల బండి, ఆహ్లాదకరమైన భావోద్వేగాలతో విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నెటిజన్లను ఆట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. రీసెంట్గా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో వైభవంగా జరుపుకునే అమ్మవారి బోనాలు పండుగ రోజు ఫిలింనగర్ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవస్థానంలో ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించారు.
హిట్ చిత్రాల డైలాగ్ రైటర్..
తెలుగులో 'కెజిఎఫ్’, 'కాంతార' లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ ఇండస్ట్రీ హిట్స్ చిత్రాలకు మాటలను అందించిన ఈ సినిమాకు డైలాగ్స్ రాసిన హనుమాన్ చౌదరి ఈ సినిమాకి మాటలు రాస్తున్నారు. అలాగే 'అర్జున్ రెడ్డి','మజ్ను','మజిలీ', 'కాంతార', 'హరిహర వీరమల్లు', 'మిరాయ్', 'కూలీ', 'కొత్తలోక' వంటి సినిమాలకు పాటల అందించిన రాంబాబు గోశాల ఈ సినిమాలోని అన్ని పాటలను రాయడం విశేషం. సునాద్ గౌతమ్ సంగీతం అందించారు.
రాజ్కాంత్ ఎస్.కే కెమెరా వర్క్ అందించారు. ఈ చిత్రానికి మరిన్ని ప్లస్ పాయింట్లు. సురేష్ కొండేటి సక్సెస్ ఫుల్ ట్రాక్ రికార్డ్ను కొనసాగిస్తూ, ఈ 'ప్రేమనే ఊరిలో' కూడా మరొక బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. రంగాయణ రఘు, శ్రీరామ్, తపస్విని పూనాచా, రమిక శివు తదితరులు యాక్ట్ చేశారు.
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