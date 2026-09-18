Premane Oorilo : శ్రీరామ్, రమిక శివు, తపస్విని పూనాచ, రంగాయణ రఘు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ప్రేమనే ఊరిలో’. మహారత్న ప్రొడక్షన్స్, ఎస్కే పిక్చర్స్, వనిల్లా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై చందు శ్రీనివాస్, సురేష్ కొండేటి, మమత దేవేంద్ర ఎం సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమాతో మనోజ్ కుమార్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. తొలి సినిమాకు కథ, కథనం, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు విడుదల చేసిన పాటలు, టీజర్ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేశాయి. ఇక శనివారం నాడు మరో సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.
ఈ మేరకు నిర్వహించిన సాంగ్ లాంచ్ ప్రెస్ మీట్లో కామాక్షి భాస్కర్ల మాట్లాడుతూ.. ‘‘ప్రేమనే ఊరిలో’ అనే టైటిలే చాలా నైస్గా ఉంది. టీజర్లో శ్రీకాంత్ వాయిస్ ఓవర్ బాగుంది. తణికెళ్ల భరణి రిలీజ్ చేసిన పాట కూడా బాగుంది. ఈ ప్రమోషన్స్లో నన్ను భాగస్వామిని చేసిన సురేష్కి ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాతో శ్రీనివాస్ కి మంచి విజయం దక్కుతుంది. ఆర్టిస్టులు తెరపై అద్భుతంగా కనిపించారు. ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ సినిమాకు పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ మంచి పేరు రావాలని, నిర్మాతకు మంచి లాభాలు రావాలని కోరుకుంటున్నట్టు ముగించారు.
చందు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ప్రేమనే ఊరిలో’ సినిమాతో నిర్మాతగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెడుతున్నాను. చిన్నతనం నుంచీ సినిమాలంటే ఇష్టం. ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాను. దేవేందర్ నాకు బిజినెస్లో హెల్ప్ చేశారు. ఆయన వల్లే ఈ సినిమా నాకు తెలిసింది. పోస్టర్ చూసిన వెంటనే నాకు ఎంతో నచ్చింది. టీజర్ చూసిన వెంటనే సురేష్ కి ఫోన్ చేశాను. శ్రుతి, దేవేందర్, నేను కలిసి ఈ టీజర్ను సురేష్కి చూపించాం. అదే రోజు సినిమాని మేమంతా చూశాము. జెన్ జీ ఆడియెన్స్ని కూడా మూవీని చూపించాం. అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్కి సినిమా చాలా నచ్చింది. రాంబాబు మాకు మంచి సాహిత్యాన్ని ఇచ్చారు. శ్రీరామ్, రమిక, తపస్విని అద్భుతంగా నటించారు. ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
సురేష్ కొండేటి మాట్లాడుతూ.. ‘నేను గతంలో చేసిన ‘ప్రేమిస్తే’, ‘జర్నీ’, ‘షాపింగ్ మాల్’ రేంజ్లో ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ ఉంటుంది. నో డౌట్ హిట్ కొడుతున్నాము. ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉండమని చందుకి సలహా ఇస్తుంటాను. అయితే ఈ మూవీ గురించి చెప్పినప్పుడు, చూసినప్పుడు నా నిర్ణయం మార్చుకున్నాను. మనం కలిసి ఇకపై జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం అని చందుతో అన్నాను. ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ కచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుంది.ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులు అందరు బాగా చేశారు.
హీరో శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ప్రేమనే ఊరిలో’ చిత్రం కోసం హైదరాబాద్కి రావడం హ్యాపీగా ఉంది. ఇక్కడి ప్రేక్షకులు అంతులేని ప్రేమను చూపిస్తారు. నాకు కన్నడ ఇండస్ట్రీతో పాటుగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా ఇష్టం. ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ సోల్ ఫుల్, ఎమోషనల్, మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీ. ఈ సినిమా కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చి తీరుతుంది. తెలుగులో సినిమాలు చేయాలని ఉంది. నాక్కూడా ఇక్కడి ప్రేక్షకులు కొంత ప్రేమను ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్టు ముగించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ తపస్విని.. రమిక.. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, ఇతర సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఈ సినిమా విజయం సాధించి నిర్మాతలకు లాభం కలగాలని ఆకాంక్షించారు.
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