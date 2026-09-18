Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /గ్రాండ్‌గా ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ సాంగ్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్.. మూవీ సక్సెస్ పై మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

గ్రాండ్‌గా ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ సాంగ్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్.. మూవీ సక్సెస్ పై మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..

Premane Oorilo song launch Event: తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ప్రేమ కథలు ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పాలి. ఎన్ని కథలు వచ్చిన ప్రేక్షకులు సబ్జెక్ట్ నచ్చితే నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. ఈ కోవలో తెలుగులో వస్తోన్న మరో ప్రేమ కథా చిత్రం ‘ప్రేమనే ఊరిలో’. తాజాగా ఈ సినిమా సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్‌గా జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:15 PM IST
గ్రాండ్‌గా ‘ప్రేమనే ఊరిలో’ సాంగ్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్.. మూవీ సక్సెస్ పై మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్..
Image Credit: Premane Oorilo (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే అనర్హత వివాదంలో కీలక పరిణామం.. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన దానం నాగేందర్..
2
3
4
5