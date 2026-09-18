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పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది రివ్యూ.. రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే..!!

Pithapuramlo Ala Modalaindi review: మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో.. అలా మొదలైంది’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి.  ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీమియర్స్ మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 12:28 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:35 AM IST
పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది రివ్యూ.. రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే..!!
Image Credit: Pithapuramlo Ala Modalaindi movie review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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