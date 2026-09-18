/పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది రివ్యూ.. రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే..!!

Pithapuram Lo Ala Modalaindi Review Rating: రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, ,సన్నీ అఖిల్, విరాట్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’. మహేష్ చంద్ర సినిమా టీమ్, ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా బ్యానర్స్ పై దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి నిర్మించారు. మహేష్ చంద్ర చాలా యేళ్ల తర్వాత డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
పిఠాపుపురంలో అలా మొదలైంది స్టోరీ విషయానికొస్తే.. పిఠాపురంలోని ఓ గ్రామ ప్రెసిడెంట్ వీర రాఘవ (రాజేంద్ర ప్రసాద్), అక్కడ బాగా డబ్బుకన్న వ్యక్తి బంగారయ్య (పృథ్వీ), స్కూల్ టీచర్ విశ్వనాథ్ (కేదార్ శంకర్) మంచి స్నేహితులు. వీర రాఘవ కూతురు అంజని (ప్రత్యూష), విశ్వనాథం బిడ్డ కీర్తన (శ్రీలు), బంగారయ్య డాటర్ గీత (రిహాన) వీళ్లు ముగ్గురు కూడా తండ్రి మాదిరే మంచి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో వీరరాఘవ తన కూతురుతో స్నేహంగా మెలుగుతుంటాడు. బంగారయ్య తన కూతురుకు ఇష్టమొచ్చిన డబ్బు ఇస్తాడు. దాంతో కూతురు ఏమి చేసినా పట్టించుకోని నైజం. ఇక విశ్వనాథ్ తన కూతురు బాగా చదువుతూ 100 కు 95 మార్కులు తెచ్చుకున్నా.. వంద ఎందుకు రాలేదని కూతురును అదో రకంగా తిట్టే టైపు. ఈ ముగ్గురు స్నేహితురాళ్లు స్కూల్ అయ్యాకా.. పై చదువుల కోసం ఓ కళాశాలలో జాయిన్ అవుతారు.
అక్కడ వీళ్లు ప్రేమలో పడతారు. ఈ క్రమంలో బంగారయ్య కూతురు గీత ఓ అబ్బాయితో లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటుంది. విశ్వనాథం కూతురు కీర్తన ఓ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే తన కూతురు చచ్చిపోయిందని చెబుతాడు. ఈ క్రమంలో గత, విశ్వనాథం విషయంలో జరిగిన ఘటనలు చూసిన అంజని తను ప్రేమ గురించి ఇంట్లో చెప్పాలా ? చెబితే ఏమనుకుంటారు. వాళ్లలాగే తన పరిస్థితి కూడా అలాగే అవుతుందా.. ఇక ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న గీత, కీర్తనల జీవితం ఏమైంది ? కాలేజీలో చదువకునే వయసులో అమ్మాయిలు ప్రేమలో పడితే వారి జీవితం ఎలా మారుతుంది. పెద్దలను ఎదురించి పెళ్లి చేసుకున్న వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయినేది తెలియాంటే ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
అప్పట్లో ప్రేయసి రావే, చెప్పాలని ఉంది, ఆలస్యం అమృతం సినిమాలతో సెన్సిటివ్ డైరెక్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్న చంద్ర మహేష్ ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత మహేష్ చంద్రగా పేరు తిరగేసి ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ అనే సినిమాతో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. ప్రస్తుతం సమాజంలో కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులను కాదని చదువుకునే వయసులో ప్రేమ పేరుతో తమకు నచ్చినవారిని పెళ్లి చేసుకోవడం. అంతా సవ్యంగా సాగితే ఓకే. కానీ ఏదైనా తేడా కొడితే వారిని పట్టించుకునే వారు ఉండరు. ఇలా రెంటికి చెడ్డ రేవడిలా మారుతున్న ఆడపిల్లల బతుకులు. తల్లిదండ్రుల పెంపకం సరిగా ఉన్నా.. ఒక్కోసారి పిల్లలు తప్పుదారి పట్టడం దీని వల్ల కుటుంబంలో మానసిక అశాంతితో కుమిలి పోవడం వంటి అంశాలు కామన్ ఆడియన్స్ను కదిలించేలా తెరకెక్కించాడు మహేష్ చంద్ర. మొత్తంగా ఏ వయసులో చేయాల్సిన పని ఆ వయసులోనే చేయాలి. చదువుకునే వయసులో చదువుకోవాలి కానీ.. ప్రేమించ కూడదు. ప్రేమించడం తప్పు కాదు కానీ.. చిన్నప్పటి నుంచి కనీ పెంచిన తల్లిదండ్రులను కాదని కాబోయే వాడి కోసం పేరేంట్స్ వద్దునుకోవడం వంటి అంశాలు ఇప్పుడున్న కొంత మంది తల్లిదండ్రుల పరిస్థితికి అద్ధం పడుతుంది.
మొత్తంగా లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న స్నేహితులు పడే కష్టాలు.. చివర్లో అంజని పెళ్లితో గీత, కీర్తనలు తల్లిదండ్రులకు దగ్గర కావడం అంశాలతో హ్యాపీ ఎండింగ్ చేశారు. మొత్తంగా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం. పెళ్లి కోసం తల్లిదండ్రులను దూరం చేసుకోకూడదనే అంశాన్ని బలంగా చెప్పే ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి. ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు కనెక్ట్ అయ్యే కథ. బ్రహ్మానందం వాయిస్ ఓవర్తో కథను ప్రారంభించి ప్రస్తుత యేడాది నుంచి ఆరేళ్ల ఫ్లాష్ బ్యాక్లో 2021లో కథను నడిపించాడు. ఇందులో ఒకచోట పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తావన తీసుకురావడం అనవసరం. అప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్కు పిఠాపురంకు అసలు సంబంధమే లేదు.
పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి పవన్ కళ్యాణ్ గెలవడంతో ఓ బ్రాండ్ ఇమేజ్ వచ్చింది. దాన్నే ఈ సినిమాకు టైటిల్గా పెట్టి ఆడియన్స్లో అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అసలు ఈ చిత్రానికి ‘పిఠాపురం అలా మొదలైంది’ అనే టైటిల్ పెట్టకపోయినా.. వేరే ఏదైనా ఊరు పెట్టిన ఈ సినిమా కథలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఊరి ప్రెసిడెంట్ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. కొన్ని సీన్స్లో ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసినట్టు సాగదీతగా ఉంది. క్రమశిక్షణగల తండ్రి పాత్రలో కేదార్ శంకర్ నటన బాగుంది. 30 ఇయర్స్ పృథ్వీ తన మార్క్ నటనతో గొప్పింటి వ్యక్తి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. రిహానా గ్లామరస్గా కనిస్తూనే ఎమోషన్ సీన్స్లో మెప్పించింది. శ్రీలు డీ గ్లామారైజ్ పాత్రలో మెప్పించింది. ప్రత్యూష జస్ట్ ఓకే అనిపిస్తుంది. ముగ్గురు అమ్మాయిల లవర్స్గా నటించిన సాయి ప్రణీత్, విరాట్, సన్నీ అఖిల్ అసలు నటించే అవకాశమే రాలేదు. మిగిలిన నటీనటులు జస్ట్ ఓకే.
పంచ్ లైన్.. పిఠాపురంలో.. అలా మొదలైంది.. ఓ సగటు మధ్యతరగతి నాన్నల కథ.
రేటింగ్: 2.75/5
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