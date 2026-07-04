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మహానటి నుంచి రావు బహదూర్ వరకు తెలుగు సినిమాకు వరల్డ్ క్లాస్ VFX విజువల్స్ వెనక ఒకే ఒక్క వ్యక్తి రాంజీ డాట్..

తెలుగు సినిమా సాంకేతిక విభాగం రోజురోజుకూ కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పతుంది.  ఆ మార్పులో వీఎఫ్‌ఎక్స్‌తో  తనదైన ముద్ర వేస్తుంది. దీని వెనక ఎంతో కృషి ఉంది. వారందరి కృషి ప్రతిభావంతంగా తెరపై ఆవిష్కరించే గ్రాఫిక్స్ సూపర్ వైజర్స్‌లలో రాంజీ డాట్ ఒకరు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌ను కేవలం సాంకేతికంగా అవసరంగా కాకుండా..  కథను మరింత ప్రభావవంతంగా చెప్పే సాధనంగా మలుస్తున్నారు ఇలాంటి గ్రాఫిక్స్ సూపర్ వైజర్స్. రీసెంట్‌గా తన చిత్రాలతో గ్రాఫిక్స్ సూపర్ వైజర్‌గా  టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంటూ దూసుకుపోతున్న రాంజీ డాట్.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:10 AM IST
మహానటి నుంచి రావు బహదూర్ వరకు తెలుగు సినిమాకు వరల్డ్ క్లాస్ VFX విజువల్స్ వెనక ఒకే ఒక్క వ్యక్తి రాంజీ డాట్..
Image Credit: Ramji Dotcom (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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