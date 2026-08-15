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పోతురాజు అవతారంలో లెజండరీ నటుడు శ్రీహరి.. చిత్ర యూనిట్ ఘన నివాళి..

Srihari As Pothuraju: తెలుగులో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో విలన్‌గా, కమెడియన్‌‌గా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా.. ఆపై హీరోగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆగష్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సం రోజునే శ్రీహరి జన్మించారు. ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా.. తన సినిమాలతో ప్రేక్షకుల గుండెల్లో కొలువై ఉన్నాడు. తాజాగా ఈయన జయంతి సందర్భంగా పోతురాజు ఆహార్యంలో లుక్‌ను రివీల్ చేస్తే సూపర్ రెస్సాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:16 PM IST
పోతురాజు అవతారంలో లెజండరీ నటుడు శ్రీహరి.. చిత్ర యూనిట్ ఘన నివాళి..
Image Credit: Pothuraju (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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