/పోతురాజు అవతారంలో లెజండరీ నటుడు శ్రీహరి.. చిత్ర యూనిట్ ఘన నివాళి..

Real Tribute to Srihari: నటుడిగా ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలు, వైవిధ్యమైన చిత్రాలతో అలరించిన శ్రీహరి.. ఈ రోజు భౌతికంగా దూరమైన తన పాత్రల ద్వారా ప్రేక్షకుల గుండెల్లో కొలువైనాడు. అంతేకాదు కేవలం తెరపైనే కాదు.. తెర వెనక ఎంతో మందికి చేతికి ఎముక లేకుండా సాయం చేసిన మంచి మనిషి శ్రీహరి. ఆపదలో అన్న అంటూ ఆయన్ని పలకరించిన వాళ్లకు నేనున్నాంటూ ఎపుడు ముందుండేవారు. అందుకే ఆయన మన నుంచి దూరమై ఎంతో కాలం అవుతున్న ఇప్పటికే ప్రేక్షకులు ఆయన్ని తలవని రోజు లేదు.
ఇక రియల్ డాక్టర్ శ్రీహరి అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ నటుడిగా కెరీర్ను ప్రారంభించిన ఆయన తనయుడు మేఘాంశ్ శ్రీహరి హీరోగా భైరవకాళి బ్యానర్లో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. లెల్లా రోహిత్ డైరెక్షన్లో లెల్లా రాహుల్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు.
ఇక తెలంగాణ సంస్కృతిలో బాగమైన పోతురాజు ఆహార్యంలో ఉన్న హీరో ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఈ లుక్కు సోషల్ మీడియాలో సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ లుక్లో కుమారుడు మేఘాంశ్ శ్రీహరికి అండగా వెనుక పోతురాజు ఆహార్యంలో రియల్స్టార్ డా. శ్రీహరికి కూడా కనిపిస్తుండటంతో ఈ లుక్ మరింత పవర్ఫుల్గా మారింది. ఇప్పటికే 50 శాతం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, శరవేగంగా రెడీ అవుతుంది. త్వరలో చిత్ర యూనిట్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ టైటిల్ గ్లింప్స్ రివీలింగ్ ఈవెంట్లో ఈ సినిమా పేరును ప్రకటించనున్నారు. ఈ ఈవెంట్ ద్వారా సినిమాలో హీరోకు సంబంధించిన ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయబోతున్నారు.మిగిలిన వివరాలు త్వరలో ప్రకటిస్తామని చెప్పింది.
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