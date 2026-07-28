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తండ్రి మాదాల రంగారావు బాటలో సినీ సామాజిక సేవలో పీపుల్స్ డాక్టర్ మాదాల రవి..

HBD Madhala Ravi: సీనియర్ నటుడు మాదాల రంగారావు తెలుగు తెరపై మొదటి విప్లవ కథానాయకుడు. ఆర్. నారాయణ మూర్తి కంటే విప్లవ సినిమాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన బాటలో ఆయన తనయుడు మాదాల రవి హీరోగా దర్శకుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ఒకటి రెండు చిత్రాల్లో అలరించారు. ఈ రోజు ఈ దర్శక, డాక్టర్ కమ్ నటుడు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:18 PM IST
తండ్రి మాదాల రంగారావు బాటలో సినీ సామాజిక సేవలో పీపుల్స్ డాక్టర్ మాదాల రవి..
Image Credit: Madhala Ravi (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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