Rupayanamaha First Look: చిత్రవేద ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద పావని సాగి నిర్మాతగా.. అరవింద్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘రూపాయనమ:’. ఈ సినిమాలో అరవింద్ పాండ్రేట్, వేణు పొల్సాని, డి. అనుదీప్, శ్రావణి మల్కని, క్రాక్ శ్రీమణి, విషాన్ శ్రీ, కావ్యశ్రీ మాదిశెట్టి లీడ్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేశారు. కోటి రూపాయల లాటరీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో ఫ్యామిలీ, కామెడీ కలయికతో పాటు థ్రిల్లింగ్, సస్పెన్స్ అంశాల్ని కూడా జోడించి తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2న గ్రాండ్గా విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే సెన్సార్ వాళ్లు ఈ సినిమాను చూసి U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది. రెండు గంటల 13 నిమిషాల నిడివితో ఈ మూవీపై సెన్సార్ సభ్యులు ప్రశంసలు కురిపించినట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.
కుటుంబ నేపథ్యం, డబ్బుతో ముడిపడిన సస్పెన్స్, హ్యూమర్ ఇలా అన్ని అంశాలతో రాబోతుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్ పోస్టర్తో పాటు టైటిల్ సాంగ్ ను దర్శకులు తరుణ్ భాస్కర్ విడుదల చేయడం విశేషం. అంతేకాదు ఈ పోస్టర్కు సామాజిక మాధ్యమాల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కంటెంట్ ప్రమోషన్ ను మొదలుపెట్టనున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ సినిమాకి రిషి.ఎం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా, జింక వరుణ్ నాయుడు కెమెరామెన్గా పని చేశారు. రవితేజ గిరిజాల ఎడిటింగ్ చేశారు. అక్టోబర్ 2న ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తెలుగులో డబ్బు నేపథ్యంలో ఎన్నో చిత్రాలు వచ్చాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. మరి ఈ కోవలో ‘రూపాయనమ:’ చిత్రం విజయం సాధిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి మరి.
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