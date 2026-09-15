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డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ‘రూపాయనమ:’.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తోనే సినిమాపై అంచనాలు..అక్టోబర్ 2 విడుదల..

చిత్రవేద ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద పావని సాగి నిర్మాతగా..  అరవింద్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేసిన  చిత్రం ‘రూపాయనమ:’. ఈ సినిమాలో  అరవింద్ పాండ్రేట్, వేణు పొల్సాని, డి. అనుదీప్, శ్రావణి మల్కని, క్రాక్ శ్రీమణి, విషాన్ శ్రీ, కావ్యశ్రీ మాదిశెట్టి  లీడ్ రోల్స్‌లో యాక్ట్ చేశారు. కోటి రూపాయల లాటరీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో  ఫ్యామిలీ, కామెడీ కలయికతో పాటు  థ్రిల్లింగ్, సస్పెన్స్ అంశాల్ని కూడా జోడించి తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే సెన్సార్ వాళ్లు ఈ సినిమాను చూసి U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది. రెండు గంటల 13 నిమిషాల నిడివితో ఈ మూవీపై సెన్సార్ సభ్యులు ప్రశంసలు కురిపించినట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:45 PM IST
డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ‘రూపాయనమ:’.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తోనే సినిమాపై అంచనాలు..అక్టోబర్ 2 విడుదల..
Image Credit: Rupayanamaha (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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