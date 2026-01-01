Sahakutumbaanaam Review:‘స:కుటుంబానాం’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

ఉదయ్ శర్మ రచన డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం “సఃకుటుంబానాం”. హెచ్ ఎన్ సినిమాస్ ఎల్ ఎల్ పి బ్యానర్పై మహదేవ్ గౌడ్, నాగరత్న భారీ ఎత్తున నిర్మించిన ఈ చిత్రం కొత్త యేడాది కానుకగా ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో రామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్ జోడిగా నటించారు. నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. మణిశర్మ సంగీతం అందించగా, మధు దాసరి సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు. శశాంక్ మలి ఎడిటర్గా పనిచేసినీ ఈ సినిమా రివ్యూ ఎలా ఉందంటే..
కథ విషయానికొస్తే..
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయిన్ అయిన యువకుడు తన కుటుంబం అంటే చెప్పలేనంత ప్రేమ. సాఫీగా సాగిపోతున్న ఈయన జీవితంలో ఒక అమ్మాయి ప్రవేశిస్తుంది. అంతేకాదు ఆమెను తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు పరిచయం చేస్తాడు. ఆమె రాకతో ఆ కుటుంబంలో ఎలాంటి మార్పుల వచ్చాయి ? అతని జీవితం ఎలాంటి టర్న్ తీసుకుంది. అతని కుటుంబంలో ఎలాంటి మార్పులు సంభవించాయి. ప్రశాంతంగా సాగిపోతున్న వారి జీవితాల్లో ఓ విలన్ ఎలా ప్రవేశించాడు. హీరోకు ఉన్న హెల్త్ ప్రాబ్లెమ్స్ ఏమిటి..? అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమాను తెరపై చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ప్రస్తుతం తెలుగులో మాస్ యాక్షన్, కామెడీ, హార్రర్ చిత్రాలకు గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంది. ఫ్యామిలీ చిత్రాలు అరుదుగా వస్తున్నాయి. ఈ రూట్లో వచ్చిన చిత్రమే ‘స:కుటుంబానాం’. దర్శకుడు ఉదయ్ శర్మ.. ప్రస్తుతం అన్ని కుటుంబాల్లో ఉన్న కామన్ అంశాలను ప్రధానాంశంగా ఇప్పటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు రూపొందించాడు.ఈ సినిమా చూస్తుంటే గతంలో వచ్చిన కొన్ని చిత్రాల తాలూకు ఛాయలు కనిపించినా.. దర్శకుడు ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యేలా కాస్త కొత్తగా కొన్ని భావోద్వేగ సన్నివేశాలను రాసుకొని తెరపై ఆవిష్కరించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. థియేటర్స్ కు వచ్చే ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసి తమ ఐడెంటీ ఫై అవుతారు. కుటుంబంలో కలహాలు, విడిపోవడాలు.. కలిసిపోవడాలనేవి కామన్. ఇలాంటివే కుటుంబ అనుబంధాలను ఎలా బలోపేతం చేస్తాయనేది తెరపై బలంగా చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు. ఇది ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు థియేటర్స్ కు రప్పిస్తుందో చూడాలి. భావోద్వేగంతో పాటు కాస్త హాస్యాన్ని మిళితం చేసాడు దర్శకుడు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. కాస్ట్యూమ్ చాలా బాగున్నాయి. మణిశర్మ అద్భుతమైన బాణీలు అందించారు. లొకేషన్స్ తో పాటు ఇతర టెక్నికల్ అంశాలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరోగా పరిచయమైన రామ్ కిరణ్ తన తొలి ప్రయత్నంలోనే తన డాన్స్ తో పాటు యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. యాక్షన్ తో పాటు ఎమోషనల్ సీన్ల వరకు ప్రతి సన్నివేశంలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసాడు. కొన్ని సీన్స్ లో ఇంకా బాగా నటించాల్సింది. కానీ ఫస్ట్ మూవీలోనే అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ను పండించడం మాములు విషయం కాదు. హీరోయిన్ మేఘ ఆకాష్ ఇప్పటికే అనేక చిత్రాల్లో నిరూపించుకుంది. మరోసారి అమాయకమైన యువతి పాత్రలో మెప్పించింది. రాజేంద్రప్రసాద్ తండ్రి పాత్రలో జీవించాడు. బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, భద్రం, నిత్య, రచ్చ రవి తదితరులు తమ పాత్రల్లో మెప్పించారు. న్యాయం చేస్తూ, వినోదాన్ని అందించి సినిమాను ముందుకు తీసుకెళ్లారు.
పంచ్ లైన్..‘స:కుటుంబానాం’ కొత్త యేడాదిలో ఫ్యామిలీతో చూడదగ్గ చిత్రం
రేటింగ్ : 3/5
