/ ‘రాజా ది రాజా’కు వారే కృష్ణార్జునులు: సాయికుమార్

Raja The Raja Promotions: ‘రాజా ది రాజా’ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో నటుడు సాయికుమార్ సినిమా టెక్నికల్ టీమ్ను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. డైరెక్టర్ అనిల్ బోయిదాపు, సినిమాటోగ్రాఫర్ రవికిరణ్ బోయిదాపుల అనుబంధాన్ని "కృష్ణార్జునులు" గా సంభోదించారు. వీరిద్దరి మధ్య అండర్ స్టాండింగ్ అద్భుతమైన విజువల్స్ను అందించారని కొనియాడారు. అంతేకాదు ఈసినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్ళిందనీ చెప్పుకొచ్చారు.
అనిల్ డైరెక్షన్.. రవికిరణ్ ఫ్రేమింగ్ కృష్ణార్జునుల్లా ఒక్కటిగా ఈ సినిమా కోసం అద్భుతంగా అమరాయని సాయికుమార్ అన్నారు. ఈ సమన్వయం వల్లే ఫాంటసీ, పీరియడ్ సినిమాల్లో అరుదుగా కనిపించే లావిష్ విజువల్స్ ఈ సినిమాకు వచ్చాయన్నారు. నాచురల్ లైటింగ్, వైడ్ ఫ్రేమ్స్తో కాలేజ్ సీన్స్.. అందమైన నేపథ్యాలను చాలా చక్కగా చిత్రీకరించారని తెలిపారు.
రవికిరణ్ సినిమాటోగ్రఫీ, అనిల్ కథనం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలాలుగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. మైత్రీ పంపిణీతో ‘రాజా ది రాజా’ యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను టార్గెట్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జూలై 17న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్ట్రాంగ్ టాక్ వస్తుందని మేకర్స్ ఆశిస్తున్నారు.
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