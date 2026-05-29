/Sandigdham Movie Review: ‘సందిగ్ధం’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!

పార్థసారధి కొమ్మోజు డైరెక్షన్లో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్ గా నటించారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ దేవ్ (నిహాల్), మేఘన (ప్రియా దేశ్ పాగ్) ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటారు. దేవ్ ఆమె కోసం ఊర్లో ఓ ఆసుపత్రిని కూడా కట్టిస్తాడు. అనుకోని విధంగా దేవ్కి సత్య (అర్జున్), కళ్యాణి (కాజల్ తివారి) జంట తారస పడతారు. ఆ ఊర్లో వారికి దేవ్ ఆశ్రయం ఇస్తాడు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా సత్య, కళ్యాణి గ్రామంలోని ఎవరికి కనిపంచరు. కేవలం దేవ్కి మాత్రమే కనిపిస్తుంటారు. అసలు ఆ ఇద్దరు ఎవరు? వారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమిటి? దేవ్ లైఫ్లో వారు ఎందుకు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. వీర (నవీన్ సంకరపు), కోటయ్య, రామరాజు పాత్ర ఏమిటనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు పార్థసారథి కొమ్మెజు ఈ స్టోరీని మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ ను ఎంచుకున్నాడు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కేవలం హీరోకు మాత్రమే కనబడుతూ ఇతరులకు కనబడరనే అంశమే ఆసక్తిని రేకెత్తించేలా చేశాడు. సినిమా మొదటి సగభాగం.. గ్రామీణ నేపథ్యంలో పాత్రల పరిచయంతో సాగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో దేవ్, మేఘనల లవ్ స్టోరీ. సత్య, కళ్యాణిల క్యారెక్టర్స్ ఎంట్రీ తర్వాత ఈ సినిమాను థ్రిల్లింగ్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్లాడు. తుది వరకు అదే టెంపోను కొనసాగించాడు. కానీ మధ్యలో వాళ్ల ఫ్లాష్ బ్యాక్ వంటి సీన్స్ రొటిన్గా అనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా క్రైమ్, సస్పెన్స్ కథలను ఇష్టపడే వాళ్లకు ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. ఈ సినిమాను ఇంకాస్త కమర్షియల్గా తెరకెక్కించి ఉంటే ఈ సినిమా ఫలితం వేరేలా ఉండేది. ముఖ్యంగా ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. ఈ సినిమాలో స్వచ్ఛమైన గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తెరపై చక్కగా ఆవిష్కరించడంలో సినిమాటోగ్రఫర్ సక్సెస్ అయ్యాడు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. మిస్టరీ, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా నచ్చుతుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
దేవ్ పాత్రలో నిహాల్ మంచి యాక్టింగ్ కనబరిచాడు. భావోద్వేగ సీన్స్ లో మెప్పించాడు. మేఘన క్యారెక్టర్లో ప్రియా దేశ్పాగ్ గ్లామరస్గా కనిపించింది. అర్జున్, కాజల్ తివారి తమ పాత్రల్లో సహజసిద్దగా ఒదిగిపోయారు. విలన్గా నవీన్ సంకరపు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఎలివేషన్ బాగుంది. ఇతర నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. సందిగ్ధం.. ఓ మోస్తరుగా ఆకట్టుకునే మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్..
రేటింగ్ : 2.75/5
