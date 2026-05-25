/Sandigdham: సరికొత్త కథ, కథనాలతో రాబోతున్న ‘సందిగ్ధం’.. ఆకట్టుకుంటున్న ట్రైలర్..

Sandigdham Event: ‘సందిగ్ధం’ టైటిల్తోనే సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. దర్శకుడు పార్ధసారిథి ఈ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతున్నాడు. నా ఈ ప్రయాణంలో నా భార్య సంధ్య ఎంతో సపోర్ట్గా నిలిచారు. ప్రతీ ఒక్క ఆర్టిస్ట్ మా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు. అందరూ సపోర్ట్ చేశారు. ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్లంతా కలిసి సపోర్ట్ చేయడం వల్లే సినిమాని ఇంత బాగా తీయగలిగామన్నారు. ‘సందిగ్ధం’ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. మే 29న మా సినిమాని చూసి ఆడియెన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
నిహాల్ మాట్లాడుతు.. ‘‘సందిగ్ధం’ చిత్రీకరణలో నాకు దర్శక, నిర్మాతలు ఎంతో సపోర్ట్గా నిలిచారు. వారిద్దరూ ఎన్నో కష్టాలను దాటుకుని మూవీని ఇక్కడి వరకు తీసుకు వచ్చారు. డిఫరెంట్ కంటెంట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది.మే 29న మా చిత్రాన్ని చూసి హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
కాజల్ తివారి మాట్లాడుతూ.. ‘నాకు తెలుగు అంతగా రాదు. సెట్లో ప్రతీ ఒక్కరూ నాకు అండగా నిలిబడ్డారు. ‘సందిగ్ధం’లో నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఈ నెల మే 29న రిలీజ్ కాబోతున్న మా చిత్రాన్ని చూసి ఆదరించాలని కోరారు. మరోవైపు ఈ సినిమాలో నటించిన మిగిలిన నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమా సక్సెస్ కావాలని ఆకాంక్షించారు.
