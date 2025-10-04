English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sasivadane:‘శశివదనే’ క్లైమాక్స్ ను ఎవరు ఊహించరు.. రక్షిత్ అట్లూరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Sasivadane: రక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ జోడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘శశివదనే’. గౌరీ నాయుడు సమర్పణలో ఏజీ ఫిల్మ్స్ కంపెనీ, ఎస్.వి.ఎస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్‌పై అహితేజ బెల్లంకొండ, అభిలాష్ రెడ్డి గోడల సినిమాను  నిర్మించారు. సాయి మోహన్ ఉబ్బన డైరెక్ట్ చేశారు. అక్టోబర్ 10న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్బంగా ఈ చిత్ర యూనిట్ శనివారం నాడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ఈ మూవీ గురించి చెప్పుకొచ్చారు.  ముందుకు వచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 07:32 PM IST

Trending Photos

School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
5
School Holiday Today
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Sasivadane:‘శశివదనే’ క్లైమాక్స్ ను ఎవరు ఊహించరు.. రక్షిత్ అట్లూరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Sasivadane: సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న చిత్రం ‘శశివదనే’. ఈ సినిమా విడుదల సందర్భంగా ప్రీ రిలీజ్  ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా ఈ సినిమా హీరో రక్షిత్ అట్లూరి మాట్లాడుతూ.. ‘నాకు మూడేళ్ల క్రితం తేజ ఈ కథ గురించి చెప్పారు. సాయి చెప్పిన కథ మొదట్లో నాకు  నచ్చలేదు. ఆయనేం చెబుతున్నాడో కూడా సరిగా బుర్ర కెక్కలేదు. కథగా అయితే అర్థం కాలేదు కానీ ఆయన చెప్పిన సీన్స్ మనసుకు హత్తుకున్నాయి. ఆయన తీసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చూశాను. ఇందులో ఆయన రాసుకున్నట్టుగా తండ్రీ కొడుకుల  ఎమోషనల్ సీన్స్ ఇంత వరకు తెలుగులో రాలేదన్నారు.  శ్రీమాన్ చేసిన పాత్ర అందరికీ గుర్తుండిపోతుందన్నారు. సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. గోదావరి జిల్లాల్ని అద్భుతంగా చూపించిన సాయి కుమార్ పనితనం గురించి అందరూ చెప్పుకుంటారు. గౌరీ గారి క్యాస్టూమ్స్, శర్వా మ్యూజిక్, అనుదీప్ ఆర్ఆర్ అన్నీ అద్భుతంగా కుదిరాయన్నారు. కోమలి మంచి  నటి. తేజకి, అభిలాష్ కి మంచి సక్సెస్ అందుకుంటారనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సాయికి డైరెక్టర్‌గా మంచి పేరు రావాలన్నారు.  కెమెరామెన్ సాయికి ఆల్రెడీ మంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. అశ్లీలతకు తావు లేకుండా నిజాయితీగా ఓ మంచి సినిమాను చేశామన్నారు. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా ఆదరిస్తారనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అక్టోబర్ 10న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి ఆదరించాలని కోరారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

డైరెక్టర్ సాయి మోహన్ మాట్లాడుతూ .. ‘నేను ఇండస్ట్రీలోకి రావాలన్నది మా నాన్నడ్రీమ్.  నన్ను నమ్మి అవకాశం ఇచ్చిన తేజ గారికి, గౌరీ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రక్షిత్ ఓ పది రోజుల షూటింగ్ తరువాత నన్ను చాలా గట్టిగా నమ్మారు. ‘శశివదనే’ సినిమాను మీడియా ముందుకు తీసుకు వెళ్తోంది. సాయి కుమార్‌ నాకు మంచి విజువల్స్ ఇచ్చారు. నేను రాసుకున్న కథను అందమైన పెయింటింగ్‌లా మార్చాడు. శర్వా, అనుదీప్ నాకు మంచి మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్ ఇచ్చాు. సినిమా సక్సెస్ లో ఇది కీ రోల్ పోషిస్తున్నారు. నేను ఎంత అందంగా రాసుకున్నానో.. అంతకు మించి అనేలా కోమలి యాక్ట్ చేసిన విసయాన్ని ప్రస్తావించారు. కథ చెప్పిన వెంటనే శ్రీమాన్ ఓకే చేశారు. ఆయన చేసిన సింగిల్ షాట్ సీన్ గురించి అందరూ చెప్పుకుంటారు.

నిర్మాత అహితేజ మాట్లాడుతూ.. ‘‘శశి వదనే’ కోసం మేం ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ప్రేక్షకులకు  మంచి అనుభూతిని ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నామన్నారు.  మాకు ముందు నుంచీ కూడా మీడియా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని ఏ ఒక్కరినీ కూడా నిరాశపరచదని చప్పుకొచ్చారు. నాకు అంతగా అనుభవం లేకపోవడంతోనే రిలీజ్‌లో లేట్ అయింది. కంటెంట్ మీద మా అందరికీ నమ్మకం ఉంది. సినిమా పూర్తి కాకముందే అన్ని రైట్స్ అమ్ముడుపోయాయన్నారు.  

హీరోయిన్ కోమలి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘శశివదనే’ నా కెరీర్ లో సెపరేట్ సినిమా. నేను ఇందులో పోషించిన పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది. ఈ టీంలోని చాలా మంది కొత్త వారే. అందరూ ప్రాణం పెట్టి పని చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అక్టోబర్ 10న మా చిత్రం రాబోతోంది. క్లైమాక్స్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. థియేటర్లో అందరినీ మా సినిమా కచ్చితంగా సర్ ప్రైజ్ చేస్తుందనే ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు.  

కెమెరామెన్ సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘గత నెలలో నా ‘బ్యూటీ’ సినిమా వచ్చింది. కానీ నాకు టెక్నికల్‌గా ఇదే మొదటి చిత్రం. ఈ మూవీలో రాసినట్టుగా ఈ చిత్రం కోసం మేమంతా ఓ యుద్ధం చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  నన్ను మా అహితేజ చాలా నమ్మారు. రక్షిత్ మా అందరికీ ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చారు. రక్షిత్‌కి గాయాలైనా కూడా షూటింగ్ కంటిన్యూ చేయడం గ్రేట్. కోమలి  అద్భుతంగా నటించారు. ఈ చిత్రం అందరని అలరిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 

ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీపాల్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘శశివదనే’ టీం చాలా కష్టపడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. గౌరీ  అహితేజ  ఎంతో ప్యాషనేట్‌గా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చుతుంది. దర్శకుడు, రక్షిత్, కోమలి, టీం ఇలా అందరికీ ఈ సినిమా మంచి పేరు తీసుకు వస్తుందన్నారు. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sasivadane TrailerSasivadane Trailer Talk ReviewSasivadane Release dateSasivadane Cast and crewSasivadane movie

Trending News