Sasivadane: రక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ జోడిగా గౌరీ నాయుడు సమర్ఫణలో ఏజీ ఫిల్మ్ కంపెనీ, ఎస్వీఎస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ మీద అహితేజ బెల్లంకొండ, అభిలాష్ రెడ్డి గోదాల నిర్మించిన చిత్రం ‘శశివదనే’. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:22 PM IST

Sasivadane: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘శశివదనే’.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Sasivadane: తెలుగు సహా అన్ని ఇండస్ట్రీలో ఎవర్ గ్రీన్ కథా చిత్రాలంటే లవ్ స్టోరీలనే చెప్పాలి. సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ  ట్రెండ్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ కోవలో సాయి మోహన ఉబ్బన డైరెక్ట్ చేశారు. ఇప్పటి ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్.. టీజర్ ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేసింది. మేకర్స్ ఈ సినిమాను ఫీల్ గుడ్ వింటేజ్ గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. తాజాగా ‘శశివదనే’ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అధికారికంగా ప్రకటించారు  చిత్ర నిర్మాతలు. 

‘శశివదనే’ చిత్రాన్ని విజయ దశమి  సీజన్‌లో అక్టోబర్ 10న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతోన్నట్టుగా నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రానికి  శ్రీ సాయి కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. శరవణ వాసుదేవన్ ఇచ్చిన సంగీతం మెయిన్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పాలి.  ఓ అందమైన ప్రేమ కథా చిత్రానికి విజువల్స్, మ్యూజిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్  అన్నది సెపరేట్ గా  చెప్పాల్సిన పని లేదు. ‘శశివదనే’ చిత్రాన్ని మేకర్స్ ఓ దృశ్యకావ్యంగా మలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం మేజర్ అస్సెట్ కానుంది.

రక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ హీరో, హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రంలో శ్రీమాన్, దీపక్ ప్రిన్స్, జబర్దస్త్ బాబీ తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రానికి ఎడిటర్‌గా గ్యారీ బీహెచ్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్‌గా గౌరీ నాయుడు, కొరియోగ్రాఫర్‌గా జేడీ మాస్టర్ పని చేశారు. అక్టోబర్ 10న ఈ చిత్రం భారీ ఎత్తున రిలీజ్  కాబోతోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sasivadane Release dateSasivadane Cast and crewSasivadane movieSasivadaneSasivadane telugu movie

