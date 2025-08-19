Sasivadane: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘శశివదనే’.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Sasivadane: తెలుగు సహా అన్ని ఇండస్ట్రీలో ఎవర్ గ్రీన్ కథా చిత్రాలంటే లవ్ స్టోరీలనే చెప్పాలి. సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ కోవలో సాయి మోహన ఉబ్బన డైరెక్ట్ చేశారు. ఇప్పటి ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్.. టీజర్ ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేసింది. మేకర్స్ ఈ సినిమాను ఫీల్ గుడ్ వింటేజ్ గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. తాజాగా ‘శశివదనే’ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అధికారికంగా ప్రకటించారు చిత్ర నిర్మాతలు.
‘శశివదనే’ చిత్రాన్ని విజయ దశమి సీజన్లో అక్టోబర్ 10న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతోన్నట్టుగా నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీ సాయి కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. శరవణ వాసుదేవన్ ఇచ్చిన సంగీతం మెయిన్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పాలి. ఓ అందమైన ప్రేమ కథా చిత్రానికి విజువల్స్, మ్యూజిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది సెపరేట్ గా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ‘శశివదనే’ చిత్రాన్ని మేకర్స్ ఓ దృశ్యకావ్యంగా మలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం మేజర్ అస్సెట్ కానుంది.
రక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ హీరో, హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రంలో శ్రీమాన్, దీపక్ ప్రిన్స్, జబర్దస్త్ బాబీ తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రానికి ఎడిటర్గా గ్యారీ బీహెచ్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా గౌరీ నాయుడు, కొరియోగ్రాఫర్గా జేడీ మాస్టర్ పని చేశారు. అక్టోబర్ 10న ఈ చిత్రం భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కాబోతోంది.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.