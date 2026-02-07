English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ డైరెక్షన్ లో రాబోతన్న ‘సీతా పయనం’.. ప్రేమికుల రోజు సందర్బంగా ఫిబ్రవరి 14 రిలీజ్..

Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ డైరెక్షన్ లో రాబోతన్న ‘సీతా పయనం’.. ప్రేమికుల రోజు సందర్బంగా ఫిబ్రవరి 14 రిలీజ్..

Seetha Payanam Release Date: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మన దేశంలో ఏ హీరోకు లేనట్టుగా యాక్షన్ సినిమాలతో క్లాస్ అండ్ మాస్ ప్రేక్షకులను మెప్పించిన ఈయనకు యాక్షన్ కింగ్ అనే బిరుదు కూడా ఉంది. తాజాగా ఈయన డైరెక్షన్ లో కూతురును పరిచయం చేస్తూ ‘సీతా పయనం’ అనే సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమాతో ఆయన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ పరిచయం కాబోబుతంది. తాజాగా ఈ సినిమాను ప్రేమికులు దినోత్సవం సందర్భంగా రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:25 AM IST

Trending Photos

U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు
6
Vaibhav Suryavanshi
U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు
Bharat Taxi App: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్.. నేటి నుంచి భారత్ ట్యాక్సీ సేవలు.. ఇకపై తక్కువ ధరకే ప్రయాణం..!
5
Bharat Taxi App
Bharat Taxi App: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్.. నేటి నుంచి భారత్ ట్యాక్సీ సేవలు.. ఇకపై తక్కువ ధరకే ప్రయాణం..!
Herione: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు.. తెలుగు హీరోయిన్ ఆవేదన..!
5
Raveena Ravi
Herione: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు.. తెలుగు హీరోయిన్ ఆవేదన..!
Rashmika Mandanna: 5 అదిరిపోయే విల్లాలు కొనిన రష్మిక.. అందులో అది చాలా స్పెషల్..!
5
Rashmika Mandanna luxury houses
Rashmika Mandanna: 5 అదిరిపోయే విల్లాలు కొనిన రష్మిక.. అందులో అది చాలా స్పెషల్..!
Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ డైరెక్షన్ లో రాబోతన్న ‘సీతా పయనం’.. ప్రేమికుల రోజు సందర్బంగా ఫిబ్రవరి 14 రిలీజ్..

Seetha Payanam Release on February 14:శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై మల్టీ టాలెంటెడ్ హీరో కమ్ నిర్మాత కమ్ దర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చాలా రోజుల తర్వాత మెగాఫోన్ పట్టుకున్నాడు. అంతేకాదు ఈయన లీడ్ రోల్లో నటిస్తూ ఆయన కూతురును ఐశ్వర్యను పరిచయం చేస్తూ లేడీ ఓరియంటెడ్ టైటిల్ తో ‘సీతా పయనం’  సినిమాను తెరకెక్కించాడు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రేమికులు దినోత్సవం సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ తో పాటు ఐశ్వర్య అర్జున్, నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషించడం విశేషం. ఇక ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే విడుదల చేసిన  కంటెంట్, పాటలు అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. .  ప్రస్తుతం షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాల్ని పూర్తయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేస్తుండటంతో ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాల్ని కూడా వినూత్నంగా చేపట్టారు. తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నారు. ఈ చిత్రానికి జి బాలమురుగన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. సాయి మాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్ రాశారు. చిత్రంలోని స్టంట్ సన్నివేశాలకు కిక్ యాస్ కాళీ కొరియోగ్రఫీ అందించారు. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

ఇటీవల సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ పాజిటీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా అర్జున్ కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ టాప్ లీగ్ లోకి చేరుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని  ఫిబ్రవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది, ఫ్యామిలీస్ కు బాగా నచ్చే అనేక అంశాలు ఈ చిత్రంలో  ఉండబోతున్నాయి,  త్వరలో సీతా పయనం ట్రైలర్ ను మేకర్స్ విడుదల చెయ్యబోతున్నారు. మొత్తంగా యాక్షన్ కింగ్ తన యాక్షన్ పంథాను పక్కన పెట్టి ఓ ఫ్యామిలీని సినిమాను తెరకెక్కిస్తుండటం విశేషం. 

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Seetha PayanamSeetha Payanam movie release dateSeetha Payanam Action King Arjun DirectionArjunAishwarya Arjun

Trending News