Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ డైరెక్షన్ లో రాబోతన్న ‘సీతా పయనం’.. ప్రేమికుల రోజు సందర్బంగా ఫిబ్రవరి 14 రిలీజ్..

Seetha Payanam Release on February 14:శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై మల్టీ టాలెంటెడ్ హీరో కమ్ నిర్మాత కమ్ దర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చాలా రోజుల తర్వాత మెగాఫోన్ పట్టుకున్నాడు. అంతేకాదు ఈయన లీడ్ రోల్లో నటిస్తూ ఆయన కూతురును ఐశ్వర్యను పరిచయం చేస్తూ లేడీ ఓరియంటెడ్ టైటిల్ తో ‘సీతా పయనం’ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రేమికులు దినోత్సవం సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ తో పాటు ఐశ్వర్య అర్జున్, నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.
అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషించడం విశేషం. ఇక ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కంటెంట్, పాటలు అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. . ప్రస్తుతం షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాల్ని పూర్తయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేస్తుండటంతో ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాల్ని కూడా వినూత్నంగా చేపట్టారు. తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నారు. ఈ చిత్రానికి జి బాలమురుగన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. సాయి మాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్ రాశారు. చిత్రంలోని స్టంట్ సన్నివేశాలకు కిక్ యాస్ కాళీ కొరియోగ్రఫీ అందించారు.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
ఇటీవల సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ పాజిటీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా అర్జున్ కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ టాప్ లీగ్ లోకి చేరుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది, ఫ్యామిలీస్ కు బాగా నచ్చే అనేక అంశాలు ఈ చిత్రంలో ఉండబోతున్నాయి, త్వరలో సీతా పయనం ట్రైలర్ ను మేకర్స్ విడుదల చెయ్యబోతున్నారు. మొత్తంగా యాక్షన్ కింగ్ తన యాక్షన్ పంథాను పక్కన పెట్టి ఓ ఫ్యామిలీని సినిమాను తెరకెక్కిస్తుండటం విశేషం.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.