Seetha Payanam: బంధాల విలువను చాటి చెప్పే చిత్రమిది ‘సీతా పయనం’.. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్..

Seetha Payanam : ‘సీతా పయనం’ సినిమాతో మరోసారి యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ మెగాఫోన్ పట్టుకున్నారు. తన దర్శకత్వంలోనే తన కూతురును ఐశ్వర్యను కథానాయికగా పెట్టి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీతో రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధృవ సర్జా ఇతర ముఖ్యపాత్రలో నటించాడు. ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుకకు బ్రహ్మానందం ఛీఫ్ గెస్ట్ విచ్చేసి చిత్ర యూనిట్ కు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పర్యావరణ వేత్త, సామాజిక వేత్త డా. ప్రకాష్ ఆమ్టే, డా. మందాకిని ఆమ్టే సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ‘సీతా పయనం’ టీం వారిని సత్కరించి లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు.
హాస్య బ్రహ్మ, పద్మశ్రీ డా. బ్రహ్మానందం మాట్లాడుతూ.. ‘మంచి మనిషి, రియల్ జెంటిల్మెన్ అర్జున్ కోసం ఈ వేడుకు వచ్చాను. ఈ రియల్ హీరోల్ని సత్కరిస్తున్నాను అని అర్జున్ చెప్పినప్పుడు ఎంతో హ్యాపీగా ఫీలయ్యాను. ఇలాంటి గొప్ప వారిని సత్కరించే అవకాశం అందరికీ లభించదన్నారు. అర్జున్ దర్శకత్వం వహించిన ‘జై హింద్ 2’ చిత్రంలో నేను యాక్ట్ చేశాను. అర్జున్ ఎప్పుడూ ఎవ్వరినీ డిమాండ్ చేయరు. ఎప్పుడూ సౌమ్యుడిగానే ఉంటారు. ఈ చిత్రంతో ఐశ్వర్యకు మంచి పేరు రావాలి. అర్జున్ పేరు నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను.
దర్శక, నిర్మాత అర్జున్ సర్జా మాట్లాడుతూ.. ‘‘సీతా పయనం’ అనేది ఒక్కరి ప్రయాణం కాదన్నారు. నా కూతురిని ఓ మంచి కథతో, పాజిటివిటీ ఉన్న సినిమాతో పరిచయం చేయాలని అనుకున్నాను. ఇదొక డిఫరెంట్ జానర్ కథ అని చెప్పుకొచ్చారు. నా కూతురికి ఓ బహుమతిలా ఈ సినిమాని ఇవ్వాలని అనుకున్నాను. జనాలకు ఓ మంచి చిత్రాన్ని ఇవ్వాలనే బాధ్యతతో ఈ చిత్రాన్ని తీశానని చెప్పుకొచ్చారు. ఎంతో నిజాయితీతో ఈ చిత్రాన్ని తీశాను. ఉపేంద్ర అన్న కొడుకు నిరంజన్ చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్. అభి పాత్రలో అద్బుతంగా యాక్ట చేశారు. నా కూతురి గురించి నేను కాకుండా ఆడియెన్స్ చెప్పాలి. ఈ చిత్రంలో ఐశ్వర్యను చూసి అందరూ మెచ్చుకుంటారన్నారు. సత్య రాజ్ చెప్పిన టైంకి, చెప్పిన డేట్లకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చారన్నారు.
ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ట్రాక్, ఆ ఇద్దరి మధ్య వచ్చే సీన్స్ ఇందులో చాలా గొప్పగా ఉంటాయన్నారు. ప్రకాష్ రాజ్ పాత్రను అందరూ ఇష్టపడుతారు. నేను, ధృవ ఇద్దరం కేమియో పాత్రల్ని చేశాం. అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం అన్నారు. కెమెరామెన్ బాల కుమారన్ అద్భుతమైన విజువల్స్ అందించాడు. సున్నితమైన అంశాలతో తెరకెక్కించినా కూడా అన్నిరకాల కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది మేం గుండె బరువుతో తెరకెక్కించామన్నారు. బంధాల విలువలను చాటి చెప్పే చిత్రమన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేలా మా సినిమా ఉంటుందని కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పారు. ఫిబ్రవరి 14న మా మూవీని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
హీరోయిన్ ఐశ్వర్యా అర్జున్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘సీతా పయనం’ నాకు కేవలం ఓ సినిమా మాత్రమే కాదు. ఇదొక ఎమోషన్. ప్రేమ గురించి, కుటుంబం గురించి, విలువల గురించి చాటి చెప్పే గొప్ప చిత్రమిది. ఈ సినిమాలో సత్య రాజ్ మా నాన్న క్యారెక్టర్ చేశారు. నేను గర్వంగా చెప్పుకునే నా తండ్రి అర్జున్ కి థాంక్స్. ఆయన పేరు నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తానన్నారు. . ఫిబ్రవరి 14న ఈ సినిమాని థియేటర్లో అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండని చెప్పుకొచ్చారు.
హీరో నిరంజన్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘సీతా పయనం’ సినిమాకి మేమంతా ఎంతో కష్టపడి పని చేశాము. మా బాబాయ్ ఉపేంద్రని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ప్రేమిస్తుంటారు. అదే ప్రేమను నా మీద, మా సినిమా మీద కూడా చూపించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రాన్ని ఆదరించమని కోరారు.
పర్యావరణ వేత్త, సామాజిక వేత్త డా. ప్రకాష్ ఆమ్టే మాట్లాడుతూ .. ‘‘సీతా పయనం’ కార్యక్రమానికి పిలిచి మమ్మల్ని ఇలా సన్మానించినందుకు ధన్యవాదాలు. అడవుల్లో ఎంతో మంది అన్నం, సరైన బట్టలు లేకుండా బతుకుతున్నారు. మేం వారి కోసం ఇన్నేళ్లుగా శ్రమిస్తున్నాము. మనుషులకు సాయం చేసేందుకు అడవులకు వెళ్తే అక్కడ మాకు జంతువుల ప్రేమ కూడా లభించిందన్నారు. ఈ చిత్రం కోసం మమ్మల్ని పిలిచిన అర్జున్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు సామాజిక వేత్తలతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు.
