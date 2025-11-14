English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Seetha Prayanam Krishna Tho Review: ‘సీత ప్రయాణం కృష్ణతో’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Seetha Prayanam Krishna Tho Review: పేరులో ఏముంది అంటారు. కానీ పేరుతోనే ఓ సినిమా పై ప్రేక్షకులు ఓ అభిప్రాయానికి వస్తారు. అలా ‘సీత ప్రయాణం కృష్ణతో’ అనే టైటిల్ తో  సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ చేసారు మేకర్స్. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 14, 2025, 08:00 PM IST

సీత ప్రయాణం కృష్ణతో టైటిల్ తోనే ఓ వైబ్రేషన్ క్రియేట్ చేశారు. టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై ఆడియన్స్ ఓ అంచనాకు వచ్చారు. దేవేందర్ డైరెక్షన్ లో డాక్టర్ రాజీవ్, డాక్టర్ రోజా భారతి లు నిర్మించిన సినిమా ' సీత ప్రయాణం కృష్ణతో'. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

కథ విషయానికొస్తే.. 

సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి అయిన క్రిష్ అలియాస్ కృష్ణ (దినేష్), సీత (డాక్టర్ రోజా భారతి) లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అన్నట్టుగా తొలి చూపులోనే ప్రేమలో పడిపోతాడు.  అంతేకాదు ఆమెను ఒప్పించి మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు. ఆ తరువాత జాబ్ పర్పస్ నగరానికి వస్తాడు.  ఆ తరువాత క్రిష్  కు ఆఫీస్  పనిచేసే రాధిక (రాకేష్ శర్మ)తో పరిచయం అవుతుంది..అది ప్రేమకు దారి తీస్తుంది. ఆమెతో ప్రేమలో పడిన తర్వాత తన భార్యతో సమయం గడపకుండా దాటవేస్తుంటాడు. దీంతో కృష్ణ, సీతల మధ్య పొరపొచ్చాలు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో సీత .. క్రిష్ కు తెలియకుండా ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఆ డెసిషన్ తో కృష్ణ, సీత జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు సంభవిస్తాయి.  ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరు ఏకం అయ్యారా.. ? మరి రాధికతో కృష్ణ ప్రేమాయణం ఏమయ్యిందనేదే మిగిలిన స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 
ప్రజెంట్ ఉన్న పరిస్థితులో భార్యా భర్తలు ఇద్దరు సరైన సమయాన్ని కేటాయించలేకపోతున్నారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు చోటు చేసుకుంటాయి.  ఒక హస్బెండ్ తన భార్యామణి కావలసినంత టైం ఇవ్వకుంటే, తిరిగి అదే పని తన భార్య  చేస్తే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయనేది దర్శకుడు ఈ సినిమాలో చెప్పిన విధానం ఆకట్టుకునేలా ఉంది. సాధారణంగా ఈ సినిమా చూస్తుంటే.. ప్రేక్షకులు ఈ కథకు బాగానే కనెక్ట్ అవుతారు. మనల్ని మనం ఐడెండిటీ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా హిల్లేరియస్ గా చెప్పడం బాగుంది. శర్వణ వాసుదేవన్  మ్యూజిక్ బాగుంది. రవీంద్ర కెమెరా వర్క్ వర్క్ తెరపై కనిపిస్తుంది.విశ్వనాథ్ ఎడిటింగ్ పనితీరు బాగుంది.ఖుషి టాకీస్ పై డా. రాజీవ్, డా. రోజా భారతి లు  ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా నిర్మించిన నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి.  ఫైనల్ గా సీత ప్రయాణం కృష్ణ తో సినిమాను నమ్మి  థియేటర్ కు వచ్చిన ఆడియన్స్ ను ఏమాత్రం నిరాశ  పరచదు.  

నటీ నటుల పనితీరు
హీరో గా క్రిష్ అలియాస్ కృష్ణ  క్యారెక్టర్ లో  దినేష్ చాలా ఈజ్ తో నటించాడు.  తనకిది మొదటి సినిమా అయినా  ఎమోషనల్ సీన్స్, కామెడీ సీన్స్ లో మంచి నటన కనబరిచాడు.  హీరోయిన్ గా సీత పాత్రలో నటించిన డాక్టర్ రోజా భారతి నటన డీసెంట్ గా ఉంది. గ్లామర్ తో పాటు అభినయంతో ఆకట్టుకుంది. సెకండ్ హీరోయిన్ గా రాధిక పాత్రలో నటించిన రాకేష్ శర్మ  కొత్త అమ్మాయి అయినా సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ చేసింది. హీరో ఫ్రెండ్ గా నటించిన సుమంత్ తన  కామెడీతో ప్రేక్షకులను  ఎంటర్టైన్ చేశాడు.ఇంకా ఇందులో నటించిన వారందరూ వారికిచ్చిన పాత్రలలో నటించి మెప్పించారని చెప్పొచ్చు.

పంచ్ లైన్..ఆలోచింపజేసే ‘సీత ప్రయాణం కృష్ణతో’ 

రేటింగ్ :2.75/5 

