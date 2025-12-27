English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shivaji: శివాజీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ పిలుపు.. వివరణ ఇచ్చిన నటుడు..

Shivaji: శివాజీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ పిలుపు.. వివరణ ఇచ్చిన నటుడు..

Shivaji:  టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ ‘దండోరా’ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా మహిళల వస్త్రధారణపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై  మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తం అవుతుంది. కొంత మంది ఆయన చెప్పిన మాటలు కరెక్ట్ అని అంటుంటే..మరికొంత మంది మాత్రం మహిళలు ఎలాంటి వస్త్రధారణ వేసుకుంటే మీకెందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ విషయమైన తాజాగా తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులు జారీ చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:10 AM IST

Shivaji: శివాజీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ పిలుపు.. వివరణ ఇచ్చిన నటుడు..

‘దండోరా’ సినిమా ప్రమోషన్ సందర్భంగా నటుడు శివాజీ సినీ హీరోయిన్స్ పై చ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం అయ్యాయి. సంప్రదాయ వాదులు సినీ ఇండస్ట్రీలోని కొందరు శివాజీ చెప్పింది కరెక్టేగా.. మహిళలు సినిమాల్లో వేసే డ్రెస్సులు బయట వేసుకుంటే ఇబ్బందుల పాలు కావాల్సి వస్తోంది. కాబట్టి బయటకు వచ్చేటపుడు పద్ధతిగా దుస్తులు వేసుకోవాలని కాస్త చురకలు అంటించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొన్ని మహిళా సంఘాలు అగ్గిమీద గుగ్గిలం అయ్యాయి. మేము ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే మీకెందుకు.. మిమ్మల్ని ఇలా ఉండమని చెప్పడానికి మీరెవరు..?  అంటూ చిన్నయి, అనసూయ వంటి వాళ్లు శివాజీ తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు. అయితే అదే సమయంలో మరికొంత మంది మహిళలు శివాజీ చెప్పిన దాంట్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు లేవు. ఆయన వాడిన భాషపై మాత్రమే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దానికి శివాజీ కూడా తాను సామాన్లు అనే పదం వాడినందుకు సారీ చెప్పారు.  

ఈ నేపథ్యంలో నటుడు శివాజీ శనివారి ఉదయం 11.00 గంటలకు కమిషన్ ఎదుట హాజరయ్యారు. విచారణ సందర్భంగా ఆయన తన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు తన తప్పును అంగీకరించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా కమీషన్  ఛైర్ పర్సన్, శ్రీమతి నేరెళ్ళ శారద అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేకపోయారు. అంతేకాదు తన వ్యాఖ్యలను  పూర్తిగా వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు తెలియ జేశారు.  ఇక మీదట మహిళల గురించి మాట్లాడేటపుడు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని మర్యాద పూర్వకంగా నడుచుకుంటానని  చెప్పుకొచ్చారు. 

అదే విధంగా సినిమాలలో తనకి అవకాశం ఉన్న మేరకి మహిళా కమీషన్ సూచన మేరకు మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటానని తెలియజేసారు.  మహిళల దుస్తులే దాడులకు కారణమని చెబితే, చిన్నారులు,  వృద్ధ మహిళలపై జరుగుతున్న వేధింపులకు ఏ కారణం చెప్పగలమని మహిళా కమిషన్ ప్రశ్నించారు? నటీమణులు చీర లో హాజరైన సందర్భాల్లో కూడా ఎందుకు ఇబ్బందులకు గురి అయ్యారు? మీరు చేసిన వ్యాఖ్యలనీ ఖండించినందుకు ఎంతో మంది సినీ పరిశ్రమలో పని చేస్తున్న మహిళలు  వేధింపులకు గురి అవుతున్నారు. 

మరి అటువంటి సందర్భాల్లో కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి స్పందించవలసిన బాధ్యత మీకు లేదా అని మహిళ కమిషన్ ప్రశ్నించింది. హక్కులని బాధ్యతలను సమ దృష్టిలో చూడగలగినపుదే సమాజం లోని మహిళలు గౌరవంగా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛతో జీవించగలుగుతారన్నారు. ఏ  ఒక్కరు ఇతరులను వారి అజమాయిషీ లో ఉంచడానికి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చెయ్యరాదని సుతి మెత్తగా హెచ్చరించింది. 

ఈ  మధ్యే ఒక ఈవెంట్ కి హాజరైన నటీమణులకి రక్షణ ఇవ్వవలసిన దానికి బదులుగా వారి దుస్తుల గురించి మాట్లాడుతూ వేధిస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.  కానీ  ఈవెంట్ను ఆర్గనైజ్ చేసిన వారిని బాధ్యులని చేయడం లేదన్నారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు సమాజానికి, ముఖ్యంగా మహిళల గౌరవానికి హానికరమని స్పష్టం చేశారు.

అదేవిధంగా, మీకు మహిళల పట్ల సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉంటే సినిమా నిర్మాతలు,  దర్శకులు సినిమాల్లో నటీమణుల పాత్రలు, దుస్తుల విషయంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని చెప్పండన్నారు. ఇక సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల నిర్వాహకులు నటీమణుల భద్రతలో తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సినదిగా సూచనలు చేశారు. . తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ మన సంస్కృతి–సంప్రదాయాలను పరిరక్షిస్తూ, మహిళల గౌరవం, హక్కులను కాపాడటానికి కట్టుబడి ఉందన్నారు.

ShivajiMahila CommissionTelangana Mahila CommissionRam charanShivaji Vs Ram Charan

