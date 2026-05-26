Single Raju Title glimpse Super Responce: విశ్వస్, మౌనిక, దివ్య లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సింగిల్ రాజు’. ఈ సినిమాతో ఎస్.ఎస్.వర్మ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ను వేణు ఉడుగుల విడుదల చేశాడు. డిపరెంట్ టైటిల్తో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి రేకిత్తించారు. ఈ ప్రోగ్రామ్కు దర్శకుడు, నిర్మాత వేణు ఉడుగుల ఛీఫ్ గెస్ట్గా హాజరయ్యారు. ఆయన చేతుల మీదుగా ‘సింగిల్ రాజు’ టైటిల్ పోస్టర్తో పాటు గ్లిమ్స్ను విడుదల చేయడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా వేణు ఉడుగుల మాట్లాడుతూ.. ఎస్.ఎస్. వర్మ, విశ్వస్ ఇద్దరూ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తులు. ఈ సినిమా కథ వినగానే చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది. ఎంతో ధృడ సంకల్పంతో ఈ సినిమాను స్టార్ట్ చేశారు. చిత్ర యూనిట్ మొత్తం మంచి కష్టపడి పనిచేస్తోందన కితాబు ఇచ్చారు. ఈ సినిమా పెద్ద విజయాన్ని అందుకోవాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. వర్మ మాట్లాడుతూ..వేణు ఉడుగుల అన్న సపోర్ట్ ఉండబట్టే ఈ సినిమా చేయగలిగానన్నారు. ఈ సినిమా కోసం నాకంటే ఎక్కువగా మా అమ్మానాన్నలు కష్టపడ్డ విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. ప్రేక్షకులను తప్పకుండా అలరించే మంచి ఎంటర్టైనర్గా ‘సింగిల్ రాజు’ ఉండబోతున్నట్టు తెలిపాడు.
హీరో విశ్వస్ మాట్లాడుతూ.. "దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. వర్మ మేము ఎంతో ఫ్యాషన్ తో చేస్తున్న చిత్రం. గ్రామీణ నేపథ్యంలో అందమైన పల్లెటూర్లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ అందరూ అండగా నిలబడ్డారు. మా సినిమా ను ప్రతి ఒక్కరు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం అన్నారు.
హీరోయిన్లు మౌనిక, దివ్య మాట్లాడుతూ.. మా సినిమా అందరికి నచ్చుతుందనే ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో జరిగే కథలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. డైరెక్టర్ కు ధన్యవాదాలు. టమ్ అందరూ సపోర్ట్ చేశారన్నారు.
టైటిల్ లోగోలో కనిపిస్తున్న ‘బ్రోకెన్ హార్ట్’ ఎమోజీని బట్టి ఈ సినిమా యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యేలా తెరెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. త్వరలోనే నటీనటులు, ఇతర విశేషాలను చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించనున్నట్టు తెలిపారు.
