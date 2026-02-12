English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sky Review: ‘స్కై’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా..!

Sky Review: వేలార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై  నాగిరెడ్డి గుంటక, శ్రీలక్ష్మి గుంటక, మురళీ కృష్ణంరాజు, పృధ్వీ పేరిచెర్ల నిర్మాతలుగా తెరకెక్కించిన చిత్రం “స్కై”. ఈ నెల 13న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ముందుగానే మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. మరి ఈ మూవీ ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా ఉందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:18 PM IST

మూవీ రివ్యూ: స్కై (Sky)
నటీనటులు: మురళీ కృష్ణంరాజు(పరిచయం), శృతి శెట్టి, ఆనంద్, రాకేశ్ మాస్టర్, మణి బామ్మ, సందీప్ బోరెడ్డి తదితరులు
సంగీతం : శివప్రసాద్
సినిమాటోగ్రఫీ :  రసూల్ ఎల్లోర్
ఎడిటర్: సురేష్ ఆర్స్
నిర్మాతలు : నాగిరెడ్డి గుంటక, శ్రీలక్ష్మి గుంటక, పృధ్వీ పేరిచెర్ల, మురళీ కృష్ణంరాజు. 
రచన, దర్శకత్వం: పృధ్వీ పేరిచెర్ల. 

Add Zee News as a Preferred Source

మురళీ కృష్ణంరాజు కథానాయకుడిగా  పరిచయం అవుతూ..శృతి శెట్టి కథానాయికగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం  ‘స్కై’.పృధ్వీ పేరిచర్ల ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు.  శివ ప్రసాద్ అనే కొత్త సంగీత దర్శకుడు మ్యూజిక్ అందించారు. ఇంతకు ముందే విడుదలైన అయిన ఈ మూవీ పాటలకు కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చాయి. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా.. లేదా అనేది చూడాలి. 

కథ విషయానికొస్తే..
సింగర్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి  లైఫ్  లో సెటిల్ అవుదామనుకున్న ప్రభు (ఆనంద్), కెరీర్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడుతూ కుటుంబాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వలన భార్య, పదేళ్ళ కొడుకుకు దూరం అవుతాడు.  భార్య చనిపోయిన తర్వాత, పదేళ్ళ కొడుకుని హాస్టల్ లో జాయిన్ చేసిన ప్రభు గాయకుడిగా  ఛాన్సుల కోసం ట్రై చేస్తూ  ఉంటాడు. ప్రభు కి దూరం గా ఉంటూ, హాస్టల్ లో ఉన్న కొడుకు ఒంటరి తనాన్ని భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. భార్యను కుమారుడిని  కోల్పోయిన ప్రభు తాను అనుకున్నది సాదించలేక చివరకి రెస్టారెంట్స్ లో లైవ్ సింగర్ గా లైఫ్ కంటిన్యూ చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఆది(సందీప్) మ్యూజిక్ బ్యాండ్ తో పరిచయం అయ్యి లైవ్ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్స్ లో పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు. 

ఉద్యోగం  పోగొట్టుకుని, జాబ్ ట్రయల్స్ లో ఉన్న విక్కీకి (మురళి), చిన్ననాటి స్నేహితుడు జాఫర్ (మహబూబ్) పరిచయం అవుతాడు. వీళ్ళిద్దరూ ఒక రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసి ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తుంటే, విక్కీకి వీణ (శృతి శెట్టి) పరిచయం అవుతుంది. అంతకు ముందే జాఫర్ వీణాని చీట్ చేసి ఆమెను ఆర్ధికంగా చీట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత విక్కీలో ఉన్న సింప్లిసిటీ, నిజాయితీకి ఇంప్రెస్ అయ్యి వీణ.. విక్కీ లవ్ లో పడుతుంది. కానీ చిన్నతనం నుంచి లైఫ్ లో ఎవరూ లేక, ఒంటరి జీవితం సాగిస్తున్న విక్కీ సడన్ గా తన జీవితంలోకి  వచ్చిన వీణా చూపిస్తున్న ప్రేమ అర్ధం కాక, ఆమె ప్రేమని అంగీకరించలేకపోతాడు.  విక్కీ గతం ఏంటి? విక్కీ వీణ ప్రేమని ఎందుకు  ఒప్పుకోలేదు. లాస్ట్ కు విక్కీ వీణ ప్రేమని అర్దం చేసుకున్నాడా? ఆత్మ హత్య చేసుకుని కొడుకు చనిపోయాడు అని భాదతో జీవిస్తున్న ప్రభు జీవితం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంది.చివరకు ఏం జరిగిందేనే  ‘స్కై’ మూవీ స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

ఈ కధలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే..  “ఎప్పటికీ తిరిగి ఇవ్వలేనివి కొన్ని, సరిదిద్దు కోవడానికి వీలు లేని తప్పులు కొన్ని ఉన్న మన లైఫ్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ నే ఈ సినిమాలో చూపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. మూవీ అంతా ఆ ఎమోషన్ ని సస్టేన్  చేయడంలో దర్శకుడు మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు. ఉరుకుల, పరుగుల ఈ కాంపీటేటివ్ ప్రపంచంలో, కెరీర్ లో సక్సస్ అవ్వాలని, ఏదో సాదించాలని జీవిస్తున్న ముగ్గురు ఇండిపెండెట్ వ్యక్తులు ప్రభు, విక్కీ, వీణ.  ఆ ఒంటరితనం వలన వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఏం కోల్పోయారు.  ఎలాంటి పరిస్తితులు ఎదురైనా ఆ ఒంటరి తనంలోనే స్ట్రాంగ్  గానే ఉంటూ వాళ్ళు సాదించింది ఏమిటి? అసలు ఆ ఒంటరితనం వాళ్ళకి నేర్పించింది ఏమిటనేదే  ఈ కథ. హీరో హీరోయిన్స్ పోషించిన విక్కీ, వీణ క్యారక్టర్, ఆనంద్ పోషించిన ప్రభు క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్ ఫస్టాఫ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన విదానం చాలా ఇంటరెస్టింగ్ గా వుంది.

మొదటి భాగం  అంతా ఎంటర్టైనయింగ్ గా సాగుతూ కథానాయికగా మీద  కథానాయకుడికి  మీద ప్రేమ ఎలా పుట్టింది అనేది డైరెక్టర్ చాలా సెన్సిబుల్ గా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక  సింగర్ కావాలనుకొని కుటుంబాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల భార్య మృతి.. కుమారుడి ఆత్మహత్య వల్ల కృంగిపోయిన ప్రభు పాత్ర ఈ మధ్యకాలంలో కుటుంబానికి దూరమైన వారిని గుర్తుకు చేస్తుంది. మూడు క్యారెక్టర్స్ ను సమాంతరంగా చూపించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. సెకండాఫ్ లో వచ్చే ట్విస్టులో ఈ సినిమాకు ప్రాణంలా నిలిచింది. 

ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఈ మూవీకి సెకండాఫే ప్రాణం. ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా డైరెక్టర్ కధ, కధనాలని నడిపించాడు. కొత్త దర్శకుడైనా లవ్, ఎమోషన్, ఫ్యామిలీ డ్రామాను పండించిన విధానం బాగుంది. రసూల్ ఎల్లోర్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ప్రతీ ఫ్రేమ్ విజువల్ గా చాలా రిచ్ గా తెరకెక్కించాడు.  వాటర్ ఫాల్ వద్ద పిక్చరైజ్ చేసిన  ఒక సీక్వెన్స్ అయితే సినిమాకే హైలైట్. సీనియర్ ఎడిటర్ సురేష్ ఆర్స్ ఎడిటింగ్ వర్క్ బాగుంది.  శివప్రసాద్ కంపోజ్ చేసిన పాటలు వినడానికి చాలా బాగున్నాయి. బాగ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదనిపించింది. 

నటన విషయానికొస్తే..

కొత్త మూవీలో నటించిన మురళీ కృష్ణంరాజు నటనలో ఓకే అనిపించాడు. తొలి చిత్రమైన ఎంతో పరిణితి ఉన్న నటుడిగా మెప్పించే ప్రయత్నం బాగుంది. విక్కీ పాత్రలో కామెడీ, రొమాంటిక్ సీన్స్ తో పాటు సెకండాఫ్ లోని ఎమోషన్స్ సీన్స్ లో అతని నటన బాగుంది. శృతి శెట్టి నటన పర్వాలేదు. యాక్టింగ్ దృష్టి పెడితే మంచి నటి అవుతుంది. హీరో హీరోయిన్లు నటనలో ఈజ్ కనబరిచారు. చాలా రోజుల తర్వాత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఆనంద్ ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ప్రభు పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్..  “స్కై” ఫ్యామిలీలో చూడదగ్గర ఎమోషనల్  ఫీల్ గుడ్  డ్రామా..
 
రేటింగ్: 2.75/5

