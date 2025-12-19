English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Son of Movie: సస్పెన్స్ స్క్రీన్ ప్లే తో S/O ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. టీజర్ లాంఛ్ లో సీనియర్ యాక్టర్ వినోద్ కుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Son of Movie: సస్పెన్స్ స్క్రీన్ ప్లే తో S/O ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. టీజర్ లాంఛ్ లో సీనియర్ యాక్టర్ వినోద్ కుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Son of Movie: సాయి సింహాద్రి సైన్మా పతాకంపై నిర్మాత సాయి సింహాద్రి హీరోగా నటిస్తూ... నిర్మించిన చిత్రం "S/O"(సన్ ఆఫ్). బత్తల సతీష్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ కీ రోల్లో  యాక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ చిత్రం టీజర్ ను శుక్రవారం విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:10 PM IST

Son of Movie: సస్పెన్స్ స్క్రీన్ ప్లే తో S/O ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. టీజర్ లాంఛ్ లో సీనియర్ యాక్టర్ వినోద్ కుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

సస్పెన్స్ స్క్రీన్ ప్లే తో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్’. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ను వినోద్ కుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్  సతీష్ మాట్లాడుతూ... "ఈ చిత్రం వినోద్ కుమార్ కి కం బ్యాక్ మూవీ అవుతుందన్నారు. ఖచ్చితంగా ఆయన ఆల్బమ్ లో ఓ 'మామ గారు' చిత్రం లాగా ఈ సినిమా కూడా ఉండిపోతుందని ఇంట్రెస్ట్ కామెంట్స్ చేశారు. నేను చెప్పిన ప్రతి సీన్ కు ఆయన ఒప్పుకుని ఎంతో స్ట్రాంగ్ గా యాక్ట్ చేశారు. మా హీరో సాయి సింహాద్రి కూడా నన్ను నమ్మి అమెరికా నుంచి వచ్చి ఈ చిత్రాన్ని  చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  ఆయన కోసం ఎంతో కష్టపడి ఈ చిత్రాన్ని తీసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కుమారుడు తండ్రి మీద ఎందుకు కేసు వేశాడు అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా చూపించామన్నారు. 

హీరో సాయి సింహాద్రి మాట్లాడుతూ... ఎప్పటి నుంచో ఇలాంటి కథను తెరమీద చూపించాలనుకున్నాను. ఈ కథ నిజ జీవితంలో  నాకూ, మా నాన్నకు కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. చాలా స్టోరీలు విన్నాను. చివరకు ఈ కథకి కనెక్ట్ అయ్యాను. ఈ స్టోరీ ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇందులో డ్రామా, ఎమోషన్ కూడా ఉంటుందన్నారు. ప్రతి కొడుకు... తన తండ్రికి చూపించాల్సిన సినిమా అని బల్లగుద్ది మరి చెప్పారు. ఎంతో నిజాయితీగా సినిమాని తీశామన్నారు. దర్శకుడు ఏమి చెప్పారో అదే టీజర్ లో చూపించారు. సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి ఎంతో వెన్నుదన్నుగా నిలిచారన్నారు. నేను చిరంజీవి గారికి డైహార్ట్ ఫ్యాన్ ని. ఈ సినిమాను ఆయనకి చూపించాలని వుందన్నారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

ఈ సందర్భంగా సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ... '. సన్ ఆఫ్ మూవీ ఒక రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ చిత్రం కాదన్నారు. ఇది స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ చిత్రం. రెగ్యులర్ లైఫ్ లో ఓ తండ్రి, కొడుకుల మధ్య సాగే కథ ఇది. ఇందులో హీరోగా నటించినసాయి సింహాద్రి... ఎక్కడో పర్లాకిమిడిలో చదివి... అమెరికాకు వెళ్ళి... అక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ చిత్రాన్ని తీశారన్నారు. ఇది గ్రేట్ అచివ్ మెంట్. దర్శకుడు సతీష్ 45 నిమిషాలు స్టోరీ ఎక్స్ట్రార్డినరీ గా నెరేషన్ చేశారు. తన స్టోరీ విని మా అబ్బాయికి కూడా చెప్పాను. తండ్రి కొడుకుల మధ్య సాగే ఒక మంచి స్టోరీ చెప్పాడన్నారు. నేను వందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో చెబుతున్నా... దర్శకుడు జీనియస్. అతను దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్  వీరాభిమాని. ఆయన ఎంతో కమిట్ మెంట్ తో ఈ చిత్రాన్ని చేశారన్నారు. కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు. నేను ప్రస్తుతం గోపీచంద్ హీరోగా సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాను. 40 రోజుల పాటు షూటింగ్ చేశాను. మారెమ్మ చిత్రంలో నటిస్తున్నాను . అలాగే సుహాసిని తో కలిసి ఓ సినిమా చేస్తున్నాని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్రం శీను, రిషి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

