English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Son of OTT Streaming: ఆహా లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. మే 1 అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో..

Son of OTT Streaming: ఆహా లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. మే 1 అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో..

Son of Aha: సాయి సింహాద్రి సైన్మా బ్యానర్ పై బత్తుల సతీష్ డైరెక్షన్ లో సాయి సింహాద్రిని హీరోగా నటిస్తూ  నిర్మించిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్’. ఫిబ్రవరి 27న విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి టాక్ తో పాటు డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లోకి కూడా రాబోతున్నట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:10 PM IST

Trending Photos

Son of OTT Streaming: ఆహా లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. మే 1 అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో..

Son Of Amazon Prime Video: ఫిబ్రవరి 27న విడుదలైన ‘సన్ ఆఫ్’  సినిమాకు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ సినిమాలో వినోద్ కుమార్ తండ్రి పాత్రలో నటిస్తే సాయి సింహాద్రి హీరోగా నటించాడు. ఈ సినిమా కుమారుడి పాత్రలో సాయి సింహాద్రి మంచి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు.  ఇప్పుడు ఈ చిత్రం హనుమాన్ మీడియా సంస్థ ద్వారా ఆహా ఓటిటిలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఆహాలో ఓటీటీలో ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఈ సినిమా మే 1 నుంచి  అమెజాన్ ప్రైమ్ లో  స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న విడుదలై డీసెంట్ టాక్ తో మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది. తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేశాయి. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అదిరిపోయిందనే కామెంట్స్ కూడా వినబడ్డాయి. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన  నిర్మాణ విలువలు  అద్భుతంగా ఉన్నాయనే కామెంట్స్ కూడా చూసిన వాళ్లతో పాటు రివ్యూయర్స్ కొనియాడారు. ఈ సినిమా  మొదటి భాగం అంత పల్లెటూరు అందాలతో, సందడి సందడిగా మంచి కామెడీ సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసింది. 

ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఈ  సినిమాకు వెన్నుముకగా నిలిచింది. సెకండాఫ్ లో తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్,  క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ తో ఈ సినిమాకు ప్రాణంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. త్వరలో మే 1న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్ లో ఆహాలో మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న  ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.  ఈ సినిమాలో వినోద్ కుమార్, సాయి సింహాద్రి, మీరా రాజ్, విష్ణు ఇంటూరి తదితరలు నటించారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Son of OTT NewsSon of telugu movie streaming on AhaAmazon Prime Lo Son ofAha ott son OfSon of Review

Trending News