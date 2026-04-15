Son of OTT Streaming: ఆహా లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ.. మే 1 అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో..

Son Of Amazon Prime Video: ఫిబ్రవరి 27న విడుదలైన ‘సన్ ఆఫ్’ సినిమాకు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ సినిమాలో వినోద్ కుమార్ తండ్రి పాత్రలో నటిస్తే సాయి సింహాద్రి హీరోగా నటించాడు. ఈ సినిమా కుమారుడి పాత్రలో సాయి సింహాద్రి మంచి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం హనుమాన్ మీడియా సంస్థ ద్వారా ఆహా ఓటిటిలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఆహాలో ఓటీటీలో ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఈ సినిమా మే 1 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న విడుదలై డీసెంట్ టాక్ తో మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది. తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేశాయి. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అదిరిపోయిందనే కామెంట్స్ కూడా వినబడ్డాయి. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన నిర్మాణ విలువలు అద్భుతంగా ఉన్నాయనే కామెంట్స్ కూడా చూసిన వాళ్లతో పాటు రివ్యూయర్స్ కొనియాడారు. ఈ సినిమా మొదటి భాగం అంత పల్లెటూరు అందాలతో, సందడి సందడిగా మంచి కామెడీ సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసింది.
ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఈ సినిమాకు వెన్నుముకగా నిలిచింది. సెకండాఫ్ లో తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ తో ఈ సినిమాకు ప్రాణంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. త్వరలో మే 1న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్ లో ఆహాలో మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి. ఈ సినిమాలో వినోద్ కుమార్, సాయి సింహాద్రి, మీరా రాజ్, విష్ణు ఇంటూరి తదితరలు నటించారు.
