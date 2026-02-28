English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Son Of Movie Review: 'సన్ ఆఫ్' మూవీ రివ్యూ.. తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం మెప్పించిందా..!

Son Of Movie Review: ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ రివ్యూ.. తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం మెప్పించిందా..!

Son Of Movie Review: సాయి సింహాద్రి సైన్మా బ్యానర్ మీద సాయి సింహాద్రి హీరోగా నటిస్టూ స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్’. వినోద్ కుమార్ మరో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. మీరా రాజ్ కథానాయికగా నటించింది. బత్తుల సతీష్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల తీర్పు కోరతూ వచ్చింది. తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:50 AM IST

Son Of Movie Review: ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ రివ్యూ.. తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం మెప్పించిందా..!

కథ విషయానికొస్తే..వెంకట్రావు (వినోద్ కుమార్) తన వైఫ్ కన్నుమూయడంతో తల్లి లేని కొడుకు ఆనంద్ (సాయి సింహాద్రి)ను అన్నీ తానై అల్లారు ముద్దుగా  పెంచుతాడు.  అయితే తండ్రి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పెరగకుండా జులాయి అవుతాడు. తండ్రి కోరుకున్న విధంగా కాకుండా విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. అంతేకాదు చదువుల్లో ప్రతీ సారి ఫెయిల్ అవుతూ తండ్రిని నలుగురిలో తలెత్తుకోకుండా చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అదే ఊర్లో ఉండే అను (మీరా రాజ్)ను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమిస్తాడు ఆనంద్. అంతేకాదు ఇంట్లో వాళ్లను పెళ్లికి ఒప్పిస్తాడు. తీరా మ్యారేజ్ సమయంలో తండ్రి వెంకట్రావు  పెళ్లి విషయంలో కొడుకుకు అడ్డం తిరుగుతాడు. పనీ పాటా లేకుండా అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగే తన కుమారుడు నీకు ఎలా నచ్చాడని అందరి ముందు కుమారుడు పరువు తీస్తాడు. దీంతో తండ్రిపై రగిలిపోయిన ఆనంద్ తనకు  వారసత్వంగా రావాల్సిన ఆస్తిని, ఇంటిని  కోసం కన్న తండ్రి మీదే కేసు వేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం  జరిగింది..?  ఇంతకీ తండ్రి నలుగురిలో తన కుమారుడి పరువును ఎందుకు తీసాడు.. ? తన తండ్రిపై  కేసు వేసిన ఆనంద్ కు చివరకు దక్కిందేమిటనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

తెలుగులో తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా అల్లారు ముద్దుగా పెంచిన కుమారుడు.. జులాయిగా మారడంతో అతనిలో పరివర్తన తీసుకురావడానికి ఓ తండ్రి పడే తాపత్రయం.. దాన్ని అర్ధం చేసుకోకుండా .. తండ్రిపై ఆస్తి కోసం కేసు వేయడం వంటివి గుండెలను టచ్ చేసేలా ఉన్నా.. దాన్ని ఇంకాస్త లోతుగా చూపెడితే బాగుండేది. అంతేకాదు ఈ సినిమాలోని హీరో పాత్ర ప్రస్తుత యువతారికి ఓ మేలు కొలుపు అని చెప్పాలి. ఎలాంటి బాధ్యత లేకుండా జులాయిగా తిరగడం మూలానా ఎదురయ్యే సమస్యలు.. సవాళ్లు.. కష్టనష్టాలను తెరపై చక్కగా ప్రెజెంట్ చేయగలిగాడు దర్శకుడు. జీవితంలో బంధం విలువతో పాటు బాధ్యతలను గుర్తు చేసేలా దర్శకుడు బత్తుల సతీష్ తెరపై చక్కగా ఆవిష్కరించాడు. ముఖ్యంగా తల్లిలేని పిల్లాడిని అల్లారు ముద్దుగా పెంచడంతో అతను పెద్దయ్యకా మాట వినకపోవడం వంటివి.. కన్న కొడుకును పెంచడానికి తండ్రి పడే కష్టాన్ని తెరపై చక్కగా చూపించాడు. సెకండాఫ్ లో వచ్చే ట్విస్ట్.. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను కదిలిస్తుంది. అంతేకాదు అందరి ముందు పరువు తీసిన తండ్రిపై పగతీర్చుకోవడానికి ఆయనపై కోర్టులో కేసు వేయడం వంటివి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వాటిని గుర్తుకు తెచ్చాయి. మొత్తంగా తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాల్లో ఈ సినిమాకు తప్పక చోటు ఉంటుంది. ఈ సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది.  తెరపై గ్రామీణ వాతావరణం చూపెట్టడం బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఎడిటర్ తన మార్క్ పనితనం చూపించాడు. సాయి సింహాద్రి హీరోగా నిర్మాతగా ఈ సినిమాను తన భుజాలపై మోసాడు. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

ఆనంద్ పాత్రలో తండ్రి మాట వినని జులాయి పాత్రలో సాయి సింహాద్రి నటన ఆకట్టుకుంటుంది. ఫస్ట్ మూవీ అయినా.. ఎంతో అనుభవం ఉన్న వాడిలా యాక్ట్ చేశాడు. కామెడీ, యాక్షన్ ప్లస్ ఎమోషన్  సీన్స్ లో రాణించాడు. వినోద్ కుమార్ తండ్రీ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ఈ సినిమా తర్వాత వినోద్ కుమార్ వరుస అవకాశాలు వచ్చే రావచ్చు. మీరా రాజ్ ఉన్నంత క్యూట్ లుక్స్ తో అట్రాక్ట్ చేసింది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.

పంచ్ లైన్..  ప్రతి తండ్రి కొడుకు కనెక్ట్ అయ్యే ‘సన్ ఆఫ్’.. 

రేటింగ్: 2.5/5

