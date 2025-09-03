Sisu Road to Revenge: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’ తెలుగు ట్రైలర్.. నవంబర్ 21న విడుదల..

Sisu Road to Revenge Telugu Trailer:సోనీ పిక్చర్స్ నుంచి వస్తోన్న మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి తెలుగు ట్రైలర్ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సిసు సిరీస్లో రెండో భాగం ఈ చిత్రం. మొదటి భాగం ‘SISU’ బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించిన తర్వాత ఈ చిత్రం వస్తోంది. ఈ చిత్రం 2025 నవంబర్ 21న భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్,తెలుగు, హిందీ, తమిళం భాషల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది.
తన కుటుంబాన్ని యుద్ధంలో క్రూరంగా హతమార్చిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన “చావుని తిరస్కరించే మనిషి” (జోర్మా టొమ్మిలా) ఆ ఇంటిని కూల్చి, ట్రక్లో లోడ్ చేసి, సురక్షితమైన చోట తిరిగి నిర్మించాలనే సంకల్పంతో బయలుదేరుతాడు. అయితే అతని ఫ్యామిలీ వారిని చంపిన రెడ్ ఆర్మీ కమాండర్ (డోంట్ బ్రీత్ ఫేమ్ స్టీఫెన్ లాంగ్) తిరిగి వచ్చి పని పూర్తి చేయాలని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగేది ఉత్కంఠభరితంగా ఉండబోతుంది. పండించే యాక్షన్ సన్నివేశాలతో నిండిన క్రాస్-కంట్రీ చేజ్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంటుంది. ఇదో ప్రాణాంతకమైన పోరాటంగా మారుతుంది.
జాల్మారి హెలాండర్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైక్ గూడ్రిడ్జ్, పెట్రి జోకిరాంటా భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. జోర్మా టొమ్మిలా, రిచర్డ్ బ్రేక్, స్టీఫెన్ లాంగ్ తదితరులు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.
