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సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ‘SR కళ్యాణమండపం’ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గాదె కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..

New Movie: తెలుగులో కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా ‘SR కళ్యాణ మండపం’ సినిమాతో అందరిని అలరించిన దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె. ఈ సినిమా తర్వాత గ్యాప్ తీసుకొని మంచి సబ్జెక్ట్‌తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఈ కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:00 PM IST
సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ‘SR కళ్యాణమండపం’ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గాదె కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..
Image Credit: Movie Launch (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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