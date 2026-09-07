SR Kalyanamandapam Director New Movie: "ఎస్ఆర్ కళ్యాణమండపం" చిత్రంతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించాడు దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె. తాజాగా ఈయన శ్రీ ఐశ్వర్య లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ పై ఆది సాయి కుమార్ తో చుట్టాలబ్బాయ్ వంటి ఫ్యామిలీ మూవీ, ఆనంద్ దేవరకొండతో "హైవే" వంటి యూనిక్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ను నిర్మించిన ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ తలారి తమ ప్రొడక్షన్ నెం.3గా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో "కమిటీ కుర్రోళ్లు" మూవీ ఫేమ్ ఈశ్వర్ రాచి రాజు కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు. నందు, లిఖిత హీరోయిన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. తెలుగులో ఇప్పటి వరకు రానటువంటి డిఫరెంట్ స్టోరీతో ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. పూజిత పొన్నాడ, సింధు కాసారం ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
తాజాగా ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ప్రముఖ దర్శకులు ఏ.కోదండరామిరెడ్డి క్లాప్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత దర్శక నిర్మాతలకు స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. దర్శకుడు వీరభద్రం చౌదరి కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని డైరెక్టర్ కోదండ రామిరెడ్డి చిత్ర యూనిట్కు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేశారు.
విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే హారర్ చిత్రంగా రాబోతుంది. ఈ మూవీని సరికొత్త కథా కథనాలతో దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె ప్రేక్షకులకు చూపించబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఈ మూవీ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన అనౌన్స్ మెంట్ పోస్టర్ వినూత్నంగా ఉంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలను మేకర్స్ త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
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