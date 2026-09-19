Magallu Zindabad Title Launch: తెలుగు స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి వద్ద శిష్యరికం చేసిన నారా ప్రవీణ్ తాజాగా డైరెక్టర్గా ప్రమోషన్ పొందారు. తొలి ప్రయత్నంలోనే ‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ అనే సినిమా టైటిల్ తోనే తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. కామెడీ కంటెంట్ లకు మంచి ఆదరణ దక్కుతున్న ఈ సమయంలో అద్భుతమైన టైటిల్, అంతే వినోదపరితమైన కంటెంట్ తో ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ లాంఛ్ ఘనంగా జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ నార ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ.. ఇదొక సెటైరికల్ కామెడీ సినిమా. అందుకే ఈ చిత్రానికి ‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ అనే టైటిల్ పెట్టినట్టు తెలిపారు. సొసైటీలో ఆడవారికి దక్కే కంఫర్ట్ గాని, న్యాయం కానీ, సింపతీ కానీ మగాడికి దక్కడం లేదనే కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3 తరహాలోనే ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. గురువు అనిల్ రావిపూడి బాటలోనే సెటైరికల్ టోన్ లో డీల్ చేస్తూ ఔట్ అండ్ ఔట్ కామెడీ జెనరేట్ చేసినట్టు తెలిపారు. ఇది ఒక సోషల్ సెటైరికల్ మూవీ అని చెప్పారు. దీని మీదే ఈ సినిమా చాలా ఆహ్లాదకరమైన కామెడీతో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తుందన్నారు.
హీరోయిన్ లక్ష్మీ దుర్గ మాట్లాడుతూ.. మగాళ్లు జిందాబాద్ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు. తనను నమ్మి ఛాన్స్ ఇచ్చిన నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. మంచి సినిమాను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారని అందుకే సినిమాు జిందాబాద్ అని వెల్లడించారు. ‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ సినిమాను తప్పకుండా ఆదరించాలని కోరారు.
హీరో శ్రీ నందు మాట్లాడుతూ..‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ ఈ టైటిల్ చాలామందిలో ఆలోచనలను కలిగించింది. ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆడవాళ్లను డామినేట్ చేయడానికి ఈ టైటిల్ పెట్టలేదన్నారు. మగవాళ్ళ భావాలు, బాధలు, కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి చాలామంది ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ టైటిల్ అని హీరో శ్రీ నందు తెలిపారు. మరీ ముఖ్యంగా సమాజంలో ఎదురవుతున్న అనేక సవాలను ఎదుర్కొనే నిలబడుతున్నందుకు మగాళ్లు జిందాబాద్ అంతేకానీ ఆడవాళ్లను తక్కువ చేయడం కాదన్నారు. ఆడవాళ్లు ఎప్పుడూ గ్రేట్ అందుకే ఆడవాళ్లు జోహార్ అని అన్నారు. నిజ జీవితంలో మగవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను సినిమాలో వినోదపరితంగా చూపించడం కోసమే ఈ సినిమా తీసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఆరేళ్ల నుంచి 60 ఏళ్ల వరకు కుటుంబ సమేతంగా హాయిగా నవ్వుకునే సినిమా అన్నారు. మగవాళ్లు చాలామంది ఈ సినిమాతో కనెక్ట్ అవుతారన్నారు. అప్పుల బాధలు, ఈఎంఐ బాధలు ఇవి మగవాళ్ళకే తెలుసని అన్నారు. సైక్ సిద్ధార్థ్, అగ్లీ స్టోరీ ఈ రెండు సినిమాలను ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లో ఎక్కువమంది చూడలేకపోయారు. కానీ ‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ అందరినీ కడుపుబ్బ నవ్విస్తుందన్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని ఆడియన్స్ తో మీడియా సమక్షంలో పంచుకుంటానని ఇది కేవలం టైటిల్ లాంచ్ మాత్రమే అని హీరో శ్రీ నందు తెలిపారు.
నిర్మాత ప్రసాద్ భాస్కర్ల మాట్లాడుతూ.. హీరో శ్రీ నందుకు ఇప్పటివరకు సరైన కంటెంట్ పడలేదన్నారు. ‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ చిత్రం ఆయనకు కమర్షియల్ గా మంచి మైలేజ్ తీసుకొస్తుందన్నారు. ఈ సినిమాలో శ్రీ నందు నటన, డాన్స్, కామెడీ టైమింగ్ అంతా అద్భుతంగా ఉన్నాయన్నారు. వెన్నెల కిషోర్, వైవా హర్ష, శ్రీ నందు పోటాపోటీగా నటించి సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తామన్నారు.
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