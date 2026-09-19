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‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ టైటిల్‌తోనే సినిమాపై అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసిన శ్రీ నందు..

Magallu Zindababad: యంగ్ హీరో శ్రీ నందు, స్టార్ కమెడియన్స్ వెన్నెల కిషోర్, వైవాహర్ష ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘మగాళ్లు జిందాబాద్. గోల్డెన్ ఆర్క్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై ప్రసాద్ భాస్కర్ల, చైతన్య వంగవరపు నిర్మిస్తున్నారు. నార ప్రవీణ్ రచన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:20 AM IST
‘మగాళ్లు జిందాబాద్’ టైటిల్‌తోనే సినిమాపై అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసిన శ్రీ నందు..
Image Credit: Sri Nandu Magallu Zindabad (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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